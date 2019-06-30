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Бари Алибасов сыграет в фильме Брат-3

В пресс-службе шоумена Стаса Барецкого рассказали, что Бари Алибасов будет играть "главного продюсера России"

Бари Алибасов © Валерий Шарифулин/ТАСС


Бари Алибасов сыграет "главного продюсера России" в третьей части фильма "Брат", режиссером которой выступит шоумен Стас Барецкий. Об этом сообщила пресс-служба шоумена.

"Одной из главных героинь является девушка-киллер, которая убивает всех значимых фигур шоу-бизнеса. Бари Каримович будет играть главного продюсера России. Его тоже будут пытаться убить, но ничего не выйдет", - процитировали в пресс-службе Барецкого.

Главным героем ленты, которая в отличие от "Брата" и "Брата-2" будет криминальной комедией с элементами драмы, является младший брат Данилы Багрова, мечтающий попасть на съемки реалити-шоу "Дом-2" и являющийся поклонником группы "На-На". В фильме прозвучат песни коллектива. Старшего брата сыграет сам Барецкий. Съемки стартуют в Красногорске в конце июля.

Ранее на пресс-конференции в ТАСС критически о проекте отозвался председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

Режиссер Сергей Бодров, отец актера Сергея Бодрова - младшего (1971-2002), сыгравшего главную роль в фильмах Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2", ранее сказал ТАСС, что съемки фильма-продолжения "Брат-3" - неудачная идея.
Категории: культура
Ключевые слова: Бари Алибасов, "Брат-3"
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добавлена сегодня, 30 июня, 17:42

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