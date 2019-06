Как не потерять работу через 10 лет

Кадр из фильма «Брюс Всемогущий» © kinopoisk.ru

Развивайте эмоциональный интеллект

Пройдите курс истории искусств

Научитесь работать руками

Мыслите, как стартапер

Первая мысль после таких новостей — как можно скорее бежать на курсы профессиональной переподготовки в надежде освоить перспективную профессию. Но это далеко не лучшая затея. Так, футуролог Герд Леонгард уверяет , что «более 70% востребованных в будущем профессий еще не существуют». Менять специализацию в недалеком будущем, вероятно, придется настолько часто, что главным конкурентным преимуществом работника станет его способность молниеносно адаптироваться к происходящим вокруг изменениям. «Секрет светлого будущего для меня кроется в гибкости и способности создавать нового себя», — говорит соруководитель международной практики консультационных услуг в области управления персоналом, организационным дизайном и изменениями PwC Джон Уильямс.Так как же каждому из нас подготовиться к грядущим изменениям? Вот несколько советов. Аналитики McKinsey предрекают , что к 2030 году количество часов, которые сотрудники компаний тратят во время работы на межличностное взаимодействие, возрастет примерно на треть. В цене будут специалисты с лидерскими задатками, способные проявлять эмпатию и вести переговоры.Раскрыть свой потенциал в этом направлении поможет работа над эмоциональным интеллектом . Осознавая природу возникновения собственных эмоций, мы учимся выстраивать коммуникацию с окружающими нас людьми, а заодно начинаем быстрее и рассудительнее действовать в критических ситуациях.Одно из главных преимуществ человека перед искусственным интеллектом — способность критически мыслить. Им и предлагают воспользоваться авторы книги «The Future Computed: Artificial Intelligence and its role in society», выпущенной Microsoft в 2018 году.Людям с техническим образованием в книге советуют посвятить часть своего времени изучению философии, истории, вопросов этики — словом, гуманитарных дисциплин, которые учат сопоставлять и обобщать, рассуждать и подвергать сомнению. Гуманитариям аналогично рекомендуют оторваться от томика Бродского и разобраться, например, в основах машинного обучения. «Очеловечивание» искусственного интеллекта стирает грань между техническими и гуманитарными вопросами, а значит, чтобы держать ситуацию под контролем, специалисты, работающие с ним, должны развиваться во всех направлениях.Не самый очевидный совет в эпоху роботизации — освоить гончарный круг или сесть за швейную машинку. Однако он может оказаться весьма действенным.В исследовании «Будущее рынка труда» PwC представляет четыре сценария развития рабочей среды в ближайшие 10 лет. По самому оптимистичному из них, в противовес машинному производству растет престиж ручного труда, а по всему миру создаются гильдии ремесленников, поддерживаемые государством. Учитывая, что в скором времени искусственный интеллект и так оставит без работы львиную долю программистов, вполне вероятно, что подмастерье какой-нибудь кожевенной мануфактуры и вправду находится в более выгодном положении, чем выпускник Массачусетского технологического института. McKinsey подсчитали , что количество людей, работающих на фрилансе или по срочным договорам, в США и странах Евросоюза составляет до 30% всего трудоспособного населения. А аналитики PwC в одном из своих сценариев предполагают, что с полной занятостью в будущем и вовсе может быть покончено: сотрудники будут нужны компаниям только на время конкретных проектов. В контексте происходящих изменений сооснователь LinkedIn Риф Хоффман считает полезным взглянуть на собственную карьеру как на стартап. Миллиардер даже книгу выпустил — «Жизнь как стартап. Строй карьеру по законам Кремниевой долины».Хоффман уверен, что пора отказаться от такого понятия, как карьерная лестница, — профессиональный рост гарантируют не компании, а индустрии. Отнеситесь к собственному резюме, как к бизнес-плану: распишите свои конкурентные преимущества, изучите, как развивается сфера, на работу в которой вы претендуете, оцените возможные риски. Их, кстати, не стоит бояться: не так много стартапов, у которых все получилось с первого раза. Но у вас должен быть конкретный план действий на каждый возможный исход. Чем чаще вы ошибаетесь, тем с большим опытом вы выходите на новый этап.И да, главный совет из Кремниевой долины — занимайтесь только тем, что вас по-настоящему захватывает. Это единственный стимул, который может заставить человека вставать раз за разом после очередного падения. И не важно, какое при этом десятилетие на дворе.