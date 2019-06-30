Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе Северной и Южной Кореи 🔊 Воспроизвести Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на границе Северной и Южной Кореи REUTERS/Kevin Lamarque



В воскресенье, 30 июня, президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на демаркационной линии в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореей, сообщает



После саммита в Осаке Дональд Трамп отправился с двухдневным официальным визитом в Южную Корею. В пятницу, 28 июня, на своей странице в твиттере он неожиданно предложил Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризованной зоне.



After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 June 2019 В воскресенье, 30 июня, президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на демаркационной линии в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореей, сообщает RFI После саммита в Осаке Дональд Трамп отправился с двухдневным официальным визитом в Южную Корею. В пятницу, 28 июня, на своей странице в твиттере он неожиданно предложил Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризованной зоне.



«Если председатель Северной Кореи Ким увидит это [сообщение], я бы встретился с ним на границе/в ДМЗ [демилитаризованной зоне], чтобы просто пожать ему руку и сказать «привет(?)!« — говорится в сообщении. За несколько часов до встречи еще было неизвестно, принял ли Ким Чен Ын это приглашение.



США и Южная Корея были связаны альянсом безопасности на протяжении десятилетий, и визит в демилитаризованную зону стал почти неизбежным ритуалом для американского президента, направляющегося в Южную Корею. Дональд Трамп в этой зоне еще не был, так как при прошлой попытке его вертолет пришлось развернуть из-за сильного тумана. Но встреча лидеров США и КНДР в этой зоне стала первой в истории.



В воскресенье Трамп прибыл в пограничный пункт Пханмунджом на вертолете, после чего поднялся на смотровую площадку наблюдательного пункта и осмотрел позиции КНДР вместе с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.



Дональд Трамп стал также первым президентом США, побывавшим на территории Северной Кореи. Главы государств встретились на демаркационной линии и пожали друг другу руки. После этого Дональд Трамп пересек демаркационную линию и сделал несколько символических шагов по территории Северной Кореи. После этого Дональд Трамп и Ким Чен Ын вновь пожали друг другу руки и вернулись в южную часть демилитаризованной зоны.



«Президент Трамп только что перешел через демаркационную линию, что сделало его первым президентом США, который нас посетил. Это выражает его желание работать над лучшим будущим», — заявил Ким Чен Ын.



Изначально в рабочем графике Трампа на встречу с главой КНДР отводилось только пятнадцать минут. Однако между главами государств состоялись и переговоры за закрытыми дверями. По окончании встречи Дональд Трамп сообщил журналистам, что КНДР согласилась возобновить переговоры о ядерном разоружении Корейского полуострова уже в ближайшие недели. Он сообщил также, что пригласил Ким Чен Ына посетить США, не назвав точных дат.



По окончании встречи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин проводили главу КНДР до границы. ru.rfi.fr Категории: политика, в мире Ключевые слова: встреча, Ким Чен Ын, Трамп — статья прочитана 120 раз Комментарии