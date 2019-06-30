Всех достал? «Машина времени» заткнуть Макаревича не может 🔊 Воспроизвести Музыканты рок-группы «Машина времени» рассказали об отношении к политическим высказываниям своего коллеги Андрея Макаревича. По словам артистов, они принимают любое его мнение, потому что каждый человек имеет право высказывать свою точку зрения.











Участники рок-группы «Машина времени» Александр Кутиков и Валерий Ефремов рассказали о своем отношении к политическим высказываниям фронтмена коллектива, народного артиста России Андрея Макаревича.



Музыканты заявили, что не имеют права заставить коллегу «помолчать», потому что он, как и любой человек, имеет право высказывать собственное мнение.



«Какое мы имеем право ограничивать его в свободе мыслеизъявления?» — приводит слова Кутикова ТАСС.



Бас-гитарист также отметил, что для него не имеет значения возможное влияние слов солиста на репутацию коллектива. Участники рок-группы «Машина времени» Александр Кутиков и Валерий Ефремов рассказали о своем отношении к политическим высказываниям фронтмена коллектива, народного артиста России Андрея Макаревича.Музыканты заявили, что не имеют права заставить коллегу «помолчать», потому что он, как и любой человек, имеет право высказывать собственное мнение.«Какое мы имеем право ограничивать его в свободе мыслеизъявления?» — приводит слова Кутикова ТАСС.Бас-гитарист также отметил, что для него не имеет значения возможное влияние слов солиста на репутацию коллектива.



Сам Макаревич сказал, что считает Россию свободным государством, граждане которой имеют право высказывать свое мнению относительно всего, что происходит в стране.



«Если что-то нравится или не нравится, полагаю не только нормальным, но обязательным выразить отношение, как гражданин России», — заявил артист.



В свете многочисленной критики внутренней и внешней политики России Макаревич рассказал о том, что его внуки проживают в США. По его словам, это дети американского мужа его дочери Даны. Музыкант также признался, что они не знают русского языка, хотя намереваются посетить юбилейный концерт по случаю 50-летия «Машины времени».



Резкие высказывания Макаревича часто вызывают негативную реакцию среди его коллег.



Так, в мае этого года переехавшая в ЛНР певица Юлия Чичерина жестко раскритиковала музыканта за высказывания о том, что паспорта для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР не должны быть приоритетом для России.



«Макаревич — ярчайший представитель общества потребления, мажор с раздутым эго, с детства обласканный славой и сладостями, — приводит слова Чичериной РИА «Новости». — Для того, чтобы он понял, зачем жителям Донбасса русский паспорт, надо вывезти его в Докучаевск, Ясиноватую или в Кировск, чтобы он пожил пару дней там и рассказал бы этим людям в глаза, почему он не хочет, чтобы им дали паспорта, почему он не хочет спасать своих».



Она также предположила, что Макаревич мог бы изменить свое мнение на сей счет, если бы в его форточку «хоть раз залетела мина».



Разозлившее исполнительницу заявление лидер «Машины времени» сделал в конце апреля. Тогда он предложил сначала «заняться жизнью сотен тысяч наших граждан, существующих на просторах страны без дорог, больниц и школ, с сортирами во дворах», а не ставить в приоритет выдачу российских паспортов жителям вышеназванных республик.



Немногим ранее лидер «Машины времени» возмутил российскую общественность другим резким высказыванием — но уже о Крыме. Тогда Макаревич в соцсетях обрушился на своих поклонников, радовавшихся вхождению полуострова в состав России в 2014 году. На его слова отреагировали многие коллеги. Так, певец и композитор Юрий Лоза выразил свое несогласие с позицией лидера «Машины времени».



«Я не согласен с мнением [Макаревича], — заявил Лоза в интервью РИА «Новости». — Когда мои родственники в 2014 году голосовали за возвращение Крыма в состав России, я им сказал: «ребята, это ваш выбор». 97% поддержали воссоединение с Россией, и разбираться с тем, чей Крым, абсолютно неправильно и глупо»



В конце минувшей зимы рок-звезда предположила, что большая часть человечества является идиотами и с этим ничего нельзя поделать.



«Вообще 80% населения Земли — идиоты. Надо это принять, как данность», — заявил Макаревич в интервью «Ленте.ру», предусмотрительно добавив, что себя он причисляет к оставшимся 20%.



Тогда же Макаревич обрушился и на российское телевидение, предложив запретить «орать одновременно нескольким выступающим», так как это «калечит психику людей».



«Будучи врагом всяческих запретов, я, тем не менее, сам попросил об одном запрете: давайте запретим орать по телевизору. Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей», — пояснил певец.



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Как уже сообщал "Обзор", страстные поклонники «Машины времени» могут побывать на концертах группы в Литве - в Вильнюсе и Клайпеде, которые состоятся 22 и 26 октября нынешнего года.



Билеты на концерты «Машины Времени» в Вильнюсе и Клайпеде распространяет «Мы проходили разные этапы. Был период подполья, столкновения с советской властью и официозом. Для нас тут нет ничего нового и неожиданного», — объяснил Кутиков.Сам Макаревич сказал, что считает Россию свободным государством, граждане которой имеют право высказывать свое мнению относительно всего, что происходит в стране.«Если что-то нравится или не нравится, полагаю не только нормальным, но обязательным выразить отношение, как гражданин России», — заявил артист.В свете многочисленной критики внутренней и внешней политики России Макаревич рассказал о том, что его внуки проживают в США. По его словам, это дети американского мужа его дочери Даны. Музыкант также признался, что они не знают русского языка, хотя намереваются посетить юбилейный концерт по случаю 50-летия «Машины времени».Резкие высказывания Макаревича часто вызывают негативную реакцию среди его коллег.Так, в мае этого года переехавшая в ЛНР певица Юлия Чичерина жестко раскритиковала музыканта за высказывания о том, что паспорта для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР не должны быть приоритетом для России.«Макаревич — ярчайший представитель общества потребления, мажор с раздутым эго, с детства обласканный славой и сладостями, — приводит слова Чичериной РИА «Новости». — Для того, чтобы он понял, зачем жителям Донбасса русский паспорт, надо вывезти его в Докучаевск, Ясиноватую или в Кировск, чтобы он пожил пару дней там и рассказал бы этим людям в глаза, почему он не хочет, чтобы им дали паспорта, почему он не хочет спасать своих».Она также предположила, что Макаревич мог бы изменить свое мнение на сей счет, если бы в его форточку «хоть раз залетела мина».Разозлившее исполнительницу заявление лидер «Машины времени» сделал в конце апреля. Тогда он предложил сначала «заняться жизнью сотен тысяч наших граждан, существующих на просторах страны без дорог, больниц и школ, с сортирами во дворах», а не ставить в приоритет выдачу российских паспортов жителям вышеназванных республик.Немногим ранее лидер «Машины времени» возмутил российскую общественность другим резким высказыванием — но уже о Крыме. Тогда Макаревич в соцсетях обрушился на своих поклонников, радовавшихся вхождению полуострова в состав России в 2014 году. На его слова отреагировали многие коллеги. Так, певец и композитор Юрий Лоза выразил свое несогласие с позицией лидера «Машины времени».«Я не согласен с мнением [Макаревича], — заявил Лоза в интервью РИА «Новости». — Когда мои родственники в 2014 году голосовали за возвращение Крыма в состав России, я им сказал: «ребята, это ваш выбор». 97% поддержали воссоединение с Россией, и разбираться с тем, чей Крым, абсолютно неправильно и глупо»В конце минувшей зимы рок-звезда предположила, что большая часть человечества является идиотами и с этим ничего нельзя поделать.«Вообще 80% населения Земли — идиоты. Надо это принять, как данность», — заявил Макаревич в интервью «Ленте.ру», предусмотрительно добавив, что себя он причисляет к оставшимся 20%.Тогда же Макаревич обрушился и на российское телевидение, предложив запретить «орать одновременно нескольким выступающим», так как это «калечит психику людей».«Будучи врагом всяческих запретов, я, тем не менее, сам попросил об одном запрете: давайте запретим орать по телевизору. Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей», — пояснил певец.* * *В дополнение к этому тексту портала gazeta.ru "Обзор" хотел бы заметить, что новую порцию политических заявлений А.Макаревича мы наверняка услышим осенью, когда группа "Машина времени" приедет на гастроли в Литву.Как уже сообщал "Обзор", страстные поклонники «Машины времени» могут побывать на концертах группы в Литве - в Вильнюсе и Клайпеде, которые состоятся 22 и 26 октября нынешнего года.Билеты на концерты «Машины Времени» в Вильнюсе и Клайпеде распространяет Tiketa. Категории: культура Ключевые слова: Андрей Макаревич, «Машина времени» — статья прочитана 154 раза Комментарии