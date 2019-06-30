Всех достал? «Машина времени» заткнуть Макаревича не может

Музыканты рок-группы «Машина времени» рассказали об отношении к политическим высказываниям своего коллеги Андрея Макаревича. По словам артистов, они принимают любое его мнение, потому что каждый человек имеет право высказывать свою точку зрения.
Участники рок-группы «Машина времени» Александр Кутиков и Валерий Ефремов рассказали о своем отношении к политическим высказываниям фронтмена коллектива, народного артиста России Андрея Макаревича.
Музыканты заявили, что не имеют права заставить коллегу «помолчать», потому что он, как и любой человек, имеет право высказывать собственное мнение.
«Какое мы имеем право ограничивать его в свободе мыслеизъявления?» — приводит слова Кутикова ТАСС.
Бас-гитарист также отметил, что для него не имеет значения возможное влияние слов солиста на репутацию коллектива.
Участники рок-группы «Машина времени» Александр Кутиков и Валерий Ефремов рассказали о своем отношении к политическим высказываниям фронтмена коллектива, народного артиста России Андрея Макаревича.
Музыканты заявили, что не имеют права заставить коллегу «помолчать», потому что он, как и любой человек, имеет право высказывать собственное мнение.
«Какое мы имеем право ограничивать его в свободе мыслеизъявления?» — приводит слова Кутикова ТАСС.
Бас-гитарист также отметил, что для него не имеет значения возможное влияние слов солиста на репутацию коллектива.
«Мы проходили разные этапы. Был период подполья, столкновения с советской властью и официозом. Для нас тут нет ничего нового и неожиданного», — объяснил Кутиков.
Сам Макаревич сказал, что считает Россию свободным государством, граждане которой имеют право высказывать свое мнению относительно всего, что происходит в стране.
«Если что-то нравится или не нравится, полагаю не только нормальным, но обязательным выразить отношение, как гражданин России», — заявил артист.
В свете многочисленной критики внутренней и внешней политики России Макаревич рассказал о том, что его внуки проживают в США. По его словам, это дети американского мужа его дочери Даны. Музыкант также признался, что они не знают русского языка, хотя намереваются посетить юбилейный концерт по случаю 50-летия «Машины времени».
Резкие высказывания Макаревича часто вызывают негативную реакцию среди его коллег.
Так, в мае этого года переехавшая в ЛНР певица Юлия Чичерина жестко раскритиковала музыканта за высказывания о том, что паспорта для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР не должны быть приоритетом для России.
«Макаревич — ярчайший представитель общества потребления, мажор с раздутым эго, с детства обласканный славой и сладостями, — приводит слова Чичериной РИА «Новости». — Для того, чтобы он понял, зачем жителям Донбасса русский паспорт, надо вывезти его в Докучаевск, Ясиноватую или в Кировск, чтобы он пожил пару дней там и рассказал бы этим людям в глаза, почему он не хочет, чтобы им дали паспорта, почему он не хочет спасать своих».
Она также предположила, что Макаревич мог бы изменить свое мнение на сей счет, если бы в его форточку «хоть раз залетела мина».
Разозлившее исполнительницу заявление лидер «Машины времени» сделал в конце апреля. Тогда он предложил сначала «заняться жизнью сотен тысяч наших граждан, существующих на просторах страны без дорог, больниц и школ, с сортирами во дворах», а не ставить в приоритет выдачу российских паспортов жителям вышеназванных республик.
Немногим ранее лидер «Машины времени» возмутил российскую общественность другим резким высказыванием — но уже о Крыме. Тогда Макаревич в соцсетях обрушился на своих поклонников, радовавшихся вхождению полуострова в состав России в 2014 году. На его слова отреагировали многие коллеги. Так, певец и композитор Юрий Лоза выразил свое несогласие с позицией лидера «Машины времени».
«Я не согласен с мнением [Макаревича], — заявил Лоза в интервью РИА «Новости». — Когда мои родственники в 2014 году голосовали за возвращение Крыма в состав России, я им сказал: «ребята, это ваш выбор». 97% поддержали воссоединение с Россией, и разбираться с тем, чей Крым, абсолютно неправильно и глупо»
В конце минувшей зимы рок-звезда предположила, что большая часть человечества является идиотами и с этим ничего нельзя поделать.
«Вообще 80% населения Земли — идиоты. Надо это принять, как данность», — заявил Макаревич в интервью «Ленте.ру», предусмотрительно добавив, что себя он причисляет к оставшимся 20%.
Тогда же Макаревич обрушился и на российское телевидение, предложив запретить «орать одновременно нескольким выступающим», так как это «калечит психику людей».
«Будучи врагом всяческих запретов, я, тем не менее, сам попросил об одном запрете: давайте запретим орать по телевизору. Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей», — пояснил певец.
* * *
В дополнение к этому тексту портала gazeta.ru "Обзор" хотел бы заметить, что новую порцию политических заявлений А.Макаревича мы наверняка услышим осенью, когда группа "Машина времени" приедет на гастроли в Литву.
Как уже сообщал "Обзор", страстные поклонники «Машины времени» могут побывать на концертах группы в Литве - в Вильнюсе и Клайпеде, которые состоятся 22 и 26 октября нынешнего года.
Билеты на концерты «Машины Времени» в Вильнюсе и Клайпеде распространяет Tiketa.
Сам Макаревич сказал, что считает Россию свободным государством, граждане которой имеют право высказывать свое мнению относительно всего, что происходит в стране.
«Если что-то нравится или не нравится, полагаю не только нормальным, но обязательным выразить отношение, как гражданин России», — заявил артист.
В свете многочисленной критики внутренней и внешней политики России Макаревич рассказал о том, что его внуки проживают в США. По его словам, это дети американского мужа его дочери Даны. Музыкант также признался, что они не знают русского языка, хотя намереваются посетить юбилейный концерт по случаю 50-летия «Машины времени».
Резкие высказывания Макаревича часто вызывают негативную реакцию среди его коллег.
Так, в мае этого года переехавшая в ЛНР певица Юлия Чичерина жестко раскритиковала музыканта за высказывания о том, что паспорта для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР не должны быть приоритетом для России.
«Макаревич — ярчайший представитель общества потребления, мажор с раздутым эго, с детства обласканный славой и сладостями, — приводит слова Чичериной РИА «Новости». — Для того, чтобы он понял, зачем жителям Донбасса русский паспорт, надо вывезти его в Докучаевск, Ясиноватую или в Кировск, чтобы он пожил пару дней там и рассказал бы этим людям в глаза, почему он не хочет, чтобы им дали паспорта, почему он не хочет спасать своих».
Она также предположила, что Макаревич мог бы изменить свое мнение на сей счет, если бы в его форточку «хоть раз залетела мина».
Разозлившее исполнительницу заявление лидер «Машины времени» сделал в конце апреля. Тогда он предложил сначала «заняться жизнью сотен тысяч наших граждан, существующих на просторах страны без дорог, больниц и школ, с сортирами во дворах», а не ставить в приоритет выдачу российских паспортов жителям вышеназванных республик.
Немногим ранее лидер «Машины времени» возмутил российскую общественность другим резким высказыванием — но уже о Крыме. Тогда Макаревич в соцсетях обрушился на своих поклонников, радовавшихся вхождению полуострова в состав России в 2014 году. На его слова отреагировали многие коллеги. Так, певец и композитор Юрий Лоза выразил свое несогласие с позицией лидера «Машины времени».
«Я не согласен с мнением [Макаревича], — заявил Лоза в интервью РИА «Новости». — Когда мои родственники в 2014 году голосовали за возвращение Крыма в состав России, я им сказал: «ребята, это ваш выбор». 97% поддержали воссоединение с Россией, и разбираться с тем, чей Крым, абсолютно неправильно и глупо»
В конце минувшей зимы рок-звезда предположила, что большая часть человечества является идиотами и с этим ничего нельзя поделать.
«Вообще 80% населения Земли — идиоты. Надо это принять, как данность», — заявил Макаревич в интервью «Ленте.ру», предусмотрительно добавив, что себя он причисляет к оставшимся 20%.
Тогда же Макаревич обрушился и на российское телевидение, предложив запретить «орать одновременно нескольким выступающим», так как это «калечит психику людей».
«Будучи врагом всяческих запретов, я, тем не менее, сам попросил об одном запрете: давайте запретим орать по телевизору. Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей», — пояснил певец.
* * *
В дополнение к этому тексту портала gazeta.ru "Обзор" хотел бы заметить, что новую порцию политических заявлений А.Макаревича мы наверняка услышим осенью, когда группа "Машина времени" приедет на гастроли в Литву.
Как уже сообщал "Обзор", страстные поклонники «Машины времени» могут побывать на концертах группы в Литве - в Вильнюсе и Клайпеде, которые состоятся 22 и 26 октября нынешнего года.
Билеты на концерты «Машины Времени» в Вильнюсе и Клайпеде распространяет Tiketa.