Звезды испанского и литовского шансона выступят на Большой бард-рыбалке в Могилёвской области 🔊 Воспроизвести Маричель Родес. Фото из Facebook-аккаунта группы поддержки певицы







На десятом международном фестивале



Гостья из Испании родилась и живет в Барселоне. Помимо родного каталонского, певица владеет испанским, русским, французским и английским языками и исполняет песни на всех этих языках. Творчество Маричель стало популярным не только в Европе, но и в России. С 1994 по 2001 год она в качестве вокалистки и флейтистки выступала в группе ирландской музыки Ger Тhe Rigger. С 1995 года Маричель Родес является участницей коллектива "Вечеринка" в Барселоне, а с 2008 года исполняет русский фольклор в московском ансамбле "Беседушка". Она постоянная гостья телепрограмм и радиоэфиров, посвященных русскому шансону. На десятом международном фестивале "Большая бард-рыбалка" , который пройдёт 26-29 июля в посёлке Грудичино (Чигиринское водохранилище) Быховского района Могилевской области, впервые выступит испанская исполнительница русских песен и городского романса Маричель Родес. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА арт-директор творческого проекта Ольга Залесская.Гостья из Испании родилась и живет в Барселоне. Помимо родного каталонского, певица владеет испанским, русским, французским и английским языками и исполняет песни на всех этих языках. Творчество Маричель стало популярным не только в Европе, но и в России. С 1994 по 2001 год она в качестве вокалистки и флейтистки выступала в группе ирландской музыки Ger Тhe Rigger. С 1995 года Маричель Родес является участницей коллектива "Вечеринка" в Барселоне, а с 2008 года исполняет русский фольклор в московском ансамбле "Беседушка". Она постоянная гостья телепрограмм и радиоэфиров, посвященных русскому шансону.



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Уже во второй раз на фестиваль приедет и известный в Европе и странах СНГ шансонье, автор и исполнитель песен из Литвы Вигантас Казлаускас (на снимке). Он поет на французском, английском, итальянском и русском. В репертуаре песни Фрэнка Синатры, Жака Брейля, Нугаро, Джо Дассена. Его творческий путь начался в 15 лет, когда родители подарили гитару в знак успешного окончания 8-го класса. После школы поступил в медицинский институт во Франции, где и запел на первом курсе авторские песни. Это стало его призванием и образом жизни. По мнению самого Вигантаса, у него есть определенная миссия - своими песнями лечить души. "Будучи доктором и музыкантом, я имею такую возможность, - отметил он. - Доктор может лечить тремя методами: словом, травами и ножом".



На "Большой бард-рыбалке" гости из Испании и Литвы выступят в ставшем традиционном международном проекте "Соседи", где исполнят песни на языке страны проживания, а также в концерте "С юбилеем бард-рыбалка!", юмористической программе Одесского дворика и на Лесной сцене. Белорусский шансон представит на фестивале в сольном концерте один из авторов идеи бард-рыбалки, известный гомельский шансонье и автор-исполнитель Вячеслав Корса.



Творческий проект стартовал в 2010 году и стал визиткой музыкально-фестивальной жизни Могилевской области. За 9 лет "Большую бард-рыбалку" посетили более 15 тыс. зрителей, музыкантов и артистов из 14 стран: Беларуси, России, Украины, Молдовы, Польши, Словакии, Германии, Чехии, Израиля, США, Литвы, Латвии, Италии, Болгарии.



Генеральный партнер проекта - ОАО "Могилевский мясокомбинат", официальный партнер - булочно-кондитерская компания "Домочай", информационные партнеры - БЕЛТА, "СБ. Беларусь сегодня", Альфа Радио, телеканал СТВ, телерадиокомпания "Могилев" и информационное агентство "Могилевские ведомости". В 2011 году Маричель Родес выпустила диск "Судьба жигана", оформленный сделанными ею самой рисунками и посвященный памяти замечательного музыканта и поэта Алексея Хвостенко. В альбом вошли преображенные лучезарным вокалом Маричель композиции менестрелей различных эпох, а также песни в жанре городского романса, исполненные под аккомпанемент музыкантов из разных уголков земного шара. В результате диск приобрел необычное звучание и отличается особой искренностью и большой лирической силой. В 2013 году певица выступила в Государственном Кремлевском дворце на всенародной премии "Шансон года" в качестве специального гостя. Маричель стала лауреатом этой премии, ей были вручены кубки и дипломы "За популяризацию русской песни в Европе". Певица выступает с концертами в Испании и часто приезжает в Москву, где работает с группами "Алоэ", "Дочь прокурора" и другими российскими музыкантами.Уже во второй раз на фестиваль приедет и известный в Европе и странах СНГ шансонье, автор и исполнитель песен из Литвы Вигантас Казлаускас (на снимке). Он поет на французском, английском, итальянском и русском. В репертуаре песни Фрэнка Синатры, Жака Брейля, Нугаро, Джо Дассена. Его творческий путь начался в 15 лет, когда родители подарили гитару в знак успешного окончания 8-го класса. После школы поступил в медицинский институт во Франции, где и запел на первом курсе авторские песни. Это стало его призванием и образом жизни. По мнению самого Вигантаса, у него есть определенная миссия - своими песнями лечить души. "Будучи доктором и музыкантом, я имею такую возможность, - отметил он. - Доктор может лечить тремя методами: словом, травами и ножом".На "Большой бард-рыбалке" гости из Испании и Литвы выступят в ставшем традиционном международном проекте "Соседи", где исполнят песни на языке страны проживания, а также в концерте "С юбилеем бард-рыбалка!", юмористической программе Одесского дворика и на Лесной сцене. Белорусский шансон представит на фестивале в сольном концерте один из авторов идеи бард-рыбалки, известный гомельский шансонье и автор-исполнитель Вячеслав Корса.Творческий проект стартовал в 2010 году и стал визиткой музыкально-фестивальной жизни Могилевской области. За 9 лет "Большую бард-рыбалку" посетили более 15 тыс. зрителей, музыкантов и артистов из 14 стран: Беларуси, России, Украины, Молдовы, Польши, Словакии, Германии, Чехии, Израиля, США, Литвы, Латвии, Италии, Болгарии.Генеральный партнер проекта - ОАО "Могилевский мясокомбинат", официальный партнер - булочно-кондитерская компания "Домочай", информационные партнеры - БЕЛТА, "СБ. Беларусь сегодня", Альфа Радио, телеканал СТВ, телерадиокомпания "Могилев" и информационное агентство "Могилевские ведомости". Категории: в странах Балтии Ключевые слова: "Большая бард-рыбалка" География: Белоруссия, Могилев — статья прочитана 136 раз Комментарии