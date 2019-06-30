Чемпион заставил понервничать 🔊 Воспроизвести Действующий чемпион Литвы по футболу - мариямпольская "Судува" - на своём поле выиграл у одного из главных аутсайдеров с результатом, который принято называть разгромным. Однако, всё не так просто.



Пропустив мяч в собственные ворота в середине первого тайма, хозяева смогли сравнять счёт лишь на 57-й минуте. А вот дальше уже сказалась разница в классе соперников. Однако, "Атлантас" тоже может записать матч в Мариямполе в свой актив, ведь "моряки" ещё раз напомнили, что порой в футболе побеждает не тот, кого считают заведомым фаворитом. Перед поединком "Судувы" с грозной "Црвеной Звездой" такое напоминание совсем не лишне.



Чемпионат Литвы по футболу-2019



16-й тур



«Панявежис» - «Жальгирис» (Вильнюс) – 0:2 (голы: Р.Баравикас, 12, Л.Антал, 44). 820 зрителей. Пропустив мяч в собственные ворота в середине первого тайма, хозяева смогли сравнять счёт лишь на 57-й минуте. А вот дальше уже сказалась разница в классе соперников. Однако, "Атлантас" тоже может записать матч в Мариямполе в свой актив, ведь "моряки" ещё раз напомнили, что порой в футболе побеждает не тот, кого считают заведомым фаворитом. Перед поединком "Судувы" с грозной "Црвеной Звездой" такое напоминание совсем не лишне.«Панявежис» - «Жальгирис» (Вильнюс) – 0:2 (голы: Р.Баравикас, 12, Л.Антал, 44). 820 зрителей. «Кауно Жальгирис» – «Паланга» – 4:0 (Р.Крушнаускас, 20, Л.Пилибайтис, 34 – с пен., Ж.Фигуэйредо, 75 – с пен., П.Ширвис, 78). 300 зрителей.



«Судува» (Мариямполе) – «Атлантас» (Клайпеда) – 4:1 (С.Готал, 57, М.Топчагич, 61, 89, А.Шврлюга, 86 - Т.Лабукас, 25). 1100 зрителей.



В несостоявшемся матче 15-го тура «Стумбрас» - «Панявежис» - хозяевам засчитано техническое поражение со счётом 0:3.



Бомбардиры: 1. Томислав Киш («Жальгирис») – 11 голов, 2. Жоао Фигуэйредо («Кауно Жальгирис») - 10, 3. Ливиу Антал («Жальгирис») – 9, 4-5. Тосейнт Риккеттс («Судува»), Терем Моффи («Ритеряй») – по 8 голов.



Турнирное положение: 1. «Судува» - 39 очков, 2. «Жальгирис» - 37, 3. «Ритеряй» – 28, 4. «Кауно Жальгирис» - 26, 5. «Стумбрас» - 15, 6. «Панявежис» - 13, 7. «Атлантас» - 12, 8. «Паланга» - 10.



В 17-м туре на 3-5 июля запланированы следующие встречи: «Судува» - «Кауно Жальгирис», «Паланга» - «Панявежис», «Жальгирис» - «Ритеряй».











Инф. «Обзора» Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, футбол, Лига А, результаты матчей, чемпионат Литвы по футболу, «Кауно Жальгирис», "Стумбрас" — статья прочитана 99 раз Комментарии