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Супермен Генри Кавилл станет ещё одним Шерлоком Холмсом
Величайшего детектива всех времен сыграет бывший супергерой, об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на издание Empire.
Примечательно, но в грядущем фильме Генри Кавилл в роли Шерлока Холмса будет не главным действующим лицом. Основой будущего проекта станет роман Нэнси Спрингер "Тайны Энолы Холмс", где ведется повествование о младшей сестре Холмса.
На экране Генри Кавилл, сыгравший Супермена в блокбастере "Лига справедливости", появится в компании легендарной Хелены Бонем Картер, а роль сестры Шерлока Холмса исполнит начинающая звезда из сериала от Netflix "Очень странные дела" Милли Бобби Браун.
Пока неизвестно, когда картина выйдет в прокат.
К слову, в январе 2020 года стартуют съемки трех новых частей о Шерлоке Холмсе с Робертом Дауни мл. и Джудом Лоу в главных ролях. Отмечается, что в этот раз герои отправятся расследовать запутанное дело на Дикий Запад США.
Источник: belta.by
Категории: культура
Ключевые слова: Шерлок Холмс, Супермен, Генри Кавилл, Милли Бобби Браун
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