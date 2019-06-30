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Порошенко негодует: Украину не предупредили о встрече Путина и Трампа



Петр Порошенко возмущен тем, что Киев впервые не предупредили о встрече Путина и Трампа. Речь о беседе на саммите "Большой двадцатки", передает "Россия 24".

Порошенко пишет у себя в Facebook, что это "тревожный звонок" для Украины. По его словам, раньше перед важными контактами с Москвой Европа и США сообщали об этом киевским властям, а теперь нарушают принцип "ничего об Украине без Украины", и это "часть российского реванша". Так считает Порошенко.

vesti.ru
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Путин, встреча, контакты, Порошенко, Трамп, возмущение
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добавлена вчера, 29 июня, 23:26

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