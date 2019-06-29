Трамп отменил санкции против Huawei 🔊 Воспроизвести Дональд Трамп / pixabay.com



Президент США заявил, что американские компании вновь смогут официально продавать китайской компании комплектующие и лицензии на технологии. С этим объявлением он выступил на саммите G20.



Дональд Трамп обсуждает с Министерством торговли США вопрос исключения компании Huawei из «черного списка», сообщает



Похоже, что Китай и США нашли способ решить конфликт без ущерба Huawei, которую в мае добавили в так называемый черный список. Компании из этого списка не могут торговать с американскими компаниями. Поэтому после этого Google, Microsoft и другие компании были вынуждены прекратить сотрудничество с Huawei. Президент США заявил, что американские компании вновь смогут официально продавать китайской компании комплектующие и лицензии на технологии. С этим объявлением он выступил на саммите G20.Дональд Трамп обсуждает с Министерством торговли США вопрос исключения компании Huawei из «черного списка», сообщает hi-tech.mail.ru со ссылкой на Bloomberg. Это позволит китайской компании работать поставлять свое оборудование и проводить закупки у американских производителей.Похоже, что Китай и США нашли способ решить конфликт без ущерба Huawei, которую в мае добавили в так называемый черный список. Компании из этого списка не могут торговать с американскими компаниями. Поэтому после этого Google, Microsoft и другие компании были вынуждены прекратить сотрудничество с Huawei. Сразу после введения санкций правительство США ввело отсрочку — компаниям позволили сотрудничать с Huawei три месяца, чтобы подготовиться к отказу от китайского телекоммуникационного оборудования. Проблема в том, что Huawei является одним из главных поставщиков оборудования для связи 5G, которую сейчас активно развивают в США.



Также остается вопрос, что будет с операционной системой Hongmeng от Huawei, которую компания начала активно развивать после блокировки со стороны Google. Представит ли компания альтернативу Android или она вернется к сервисам Google — мы узнаем только на следующей презентации смартфонов. hi-tech.mail.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: США, кибербезопасность, опасность, Huawei — статья прочитана 197 раз Комментарии