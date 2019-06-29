Трамп заявил, что серьёзно рассматривает приглашение в Москву на юбилей Победы 🔊 Воспроизвести Фото © Flickr / Gage Skidmore



Президент США Дональд Трамп заявил, что серьёзно рассматривает возможность приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года, сообщает



— Да. У них будет 75-я годовщина, празднование. Я сказал, что я серьёзно рассмотрю это, — ответил американский лидер на вопрос журналиста о том, планирует ли он ехать в Россию следующей весной.



Ранее российская сторона пригласила президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на юбилейные торжества по случаю Дня Победы, которые пройдут в Москве в мае. По словам помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, Трамп отреагировал на предложение позитивно.



Напомним, что для подготовки памятных и праздничных мероприятий к 75-летию Победы в России был создан специальный комитет, а также сформировано 16 рабочих групп, которые занимаются различными направлениями подготовки юбилейного торжества. Президент США Дональд Трамп заявил, что серьёзно рассматривает возможность приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года, сообщает ЛАЙФ — Да. У них будет 75-я годовщина, празднование. Я сказал, что я серьёзно рассмотрю это, — ответил американский лидер на вопрос журналиста о том, планирует ли он ехать в Россию следующей весной.Ранее российская сторона пригласила президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на юбилейные торжества по случаю Дня Победы, которые пройдут в Москве в мае. По словам помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, Трамп отреагировал на предложение позитивно.Напомним, что для подготовки памятных и праздничных мероприятий к 75-летию Победы в России был создан специальный комитет, а также сформировано 16 рабочих групп, которые занимаются различными направлениями подготовки юбилейного торжества. life.ru Категории: политика, история Ключевые слова: Путин, встреча, победа, Москва, визит, контакты, Трамп — статья прочитана 160 раз Комментарии