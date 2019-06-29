Главная >> Новости >> политика, история >> Трамп заявил, что серьёзно рассматривает приглашение в Москву на юбилей Победы

Трамп заявил, что серьёзно рассматривает приглашение в Москву на юбилей Победы

Фото © Flickr / Gage Skidmore


Президент США Дональд Трамп заявил, что серьёзно рассматривает возможность приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года, сообщает ЛАЙФ.

— Да. У них будет 75-я годовщина, празднование. Я сказал, что я серьёзно рассмотрю это, — ответил американский лидер на вопрос журналиста о том, планирует ли он ехать в Россию следующей весной.

Ранее российская сторона пригласила президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на юбилейные торжества по случаю Дня Победы, которые пройдут в Москве в мае. По словам помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, Трамп отреагировал на предложение позитивно.

Напомним, что для подготовки памятных и праздничных мероприятий к 75-летию Победы в России был создан специальный комитет, а также сформировано 16 рабочих групп, которые занимаются различными направлениями подготовки юбилейного торжества.
life.ru
Категории: политика, история
Ключевые слова: Путин, встреча, победа, Москва, визит, контакты, Трамп
статья прочитана 160 раз
добавлена сегодня, 29 июня, 18:51

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка