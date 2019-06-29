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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Трамп заявил, что серьёзно рассматривает приглашение в Москву на юбилей Победы
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьёзно рассматривает возможность приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года, сообщает ЛАЙФ.
— Да. У них будет 75-я годовщина, празднование. Я сказал, что я серьёзно рассмотрю это, — ответил американский лидер на вопрос журналиста о том, планирует ли он ехать в Россию следующей весной.
Ранее российская сторона пригласила президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на юбилейные торжества по случаю Дня Победы, которые пройдут в Москве в мае. По словам помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, Трамп отреагировал на предложение позитивно.
Напомним, что для подготовки памятных и праздничных мероприятий к 75-летию Победы в России был создан специальный комитет, а также сформировано 16 рабочих групп, которые занимаются различными направлениями подготовки юбилейного торжества.
life.ru
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