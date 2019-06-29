Латвия предлагает Литве и Эстонии перемирие в «алковойне» 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас, "Обзор"







Премьер министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что необходимо ввести единую акцизную ставку на алкоголь в Прибалтике. Об этом он заявил в передаче Латвийского телевидения «900 секунд».



По мнению Карьниша, введя единый акциз, Эстония, Латвия и Литва перестанут «лишний раз воевать». Это также сможет стать оружием в борьбе за здоровье общества.



Эстонское решение снизить акцизный налог на алкоголь усложнит планирование госбюджета в Латвии на 2020 год, заявил премьер, пообещав разобраться с новыми обстоятельствами. По словам Кариньша, латвийский бюджет может потерять до 100 млн евро. Он также выразил надежду, что совместно с премьер-министр Эстонии Юри Ратасом за столом переговоров будет найдено общее решение без потерь на рынке труда и госбюджета. По мнению Карьниша, введя единый акциз, Эстония, Латвия и Литва перестанут «лишний раз воевать». Это также сможет стать оружием в борьбе за здоровье общества.Эстонское решение снизить акцизный налог на алкоголь усложнит планирование госбюджета в Латвии на 2020 год, заявил премьер, пообещав разобраться с новыми обстоятельствами. По словам Кариньша, латвийский бюджет может потерять до 100 млн евро. Он также выразил надежду, что совместно с премьер-министр Эстонии Юри Ратасом за столом переговоров будет найдено общее решение без потерь на рынке труда и госбюджета.



Только лишь в марте 2019 года в Латвии вступили в силу новые положения налоговой реформы. Ставка акциза на крепкие алкогольные напитки в Латвии стала такой же, как в Литве, но осталась значительно ниже, чем в Эстонии. Эстония, в свою очередь, решила снизить акцизы, что не понравилось латвийским властям. Латвийский президент Кришьянис Кариньш назвал данное решение «развязыванием войны».



В Литве, которая в 2018 году была признана ОЭСР «лидером» по потреблению алкоголя, вовсю ужесточают порядок торговли алкоголем, вводят запрет на рекламу алкогольной продукции, повышают возрастной ценз и акцизы на алкоголь. Официально эти изменения привели к упадку продаж алкоголя, при этом растет теневой рынок и «алкотуризм» в Польшу и Латвию.



Источник: ИА REGNUM Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительства стран Прибалтики пытаются с помощью налогов решить проблему алкоголизма, но они это делают с разной скоростью и между собой не сотрудничают. Пока в Эстонии и Литве повышали акцизы на алкоголь, Латвия не спешила, что помогло ей получить значительные доходы в бюджет за счет продажи алкоголя покупателям из соседних прибалтийских республик и Финляндии. Эстонский же бюджет и бизнес наблюдал обратный эффект.Только лишь в марте 2019 года в Латвии вступили в силу новые положения налоговой реформы. Ставка акциза на крепкие алкогольные напитки в Латвии стала такой же, как в Литве, но осталась значительно ниже, чем в Эстонии. Эстония, в свою очередь, решила снизить акцизы, что не понравилось латвийским властям. Латвийский президент Кришьянис Кариньш назвал данное решение «развязыванием войны».В Литве, которая в 2018 году была признана ОЭСР «лидером» по потреблению алкоголя, вовсю ужесточают порядок торговли алкоголем, вводят запрет на рекламу алкогольной продукции, повышают возрастной ценз и акцизы на алкоголь. Официально эти изменения привели к упадку продаж алкоголя, при этом растет теневой рынок и «алкотуризм» в Польшу и Латвию. Категории: в странах Балтии Ключевые слова: алковойна — статья прочитана 122 раза Комментарии