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Вынесен приговор наехавшему на толпу демонстрантов в Шарлотсвилле
28 июня суд США вынес приговор 22-летнему Джеймсу Алексу Филдсу, наехавшему на толпу демонстрантов в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) во время беспорядков в 2017 году. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.
Суд обвинил Филдса в нескольких преступлениях на почве ненависти. В результате наезда под колесами его автомобиля погибла 32-летняя женщина, 35 человек получили ранения. Филдс приговорен к пожизненному тюремному заключению.
В 2017 году в Шарлотсвилле начались споры о судьбе памятнику Роберту Ли — главнокомандующему армии Конфедерации в гражданской войне. На защиту памятники встали правые экстремисты и расисты, в городе начались беспорядки. 12 августа антирасисты устроили демонстрацию. Филдс направил свой автомобиль в эту толпу.
Источник: ИА REGNUM.
Ключевые слова: памятник, Шарлотсвилль, Роберт Ли
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