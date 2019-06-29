Латвийский певец Markus Riva открыл уникальное мероприятие в Санкт-Петербурге 🔊 Воспроизвести Фото с концерта: Антон Сухонос (@anton_suhonos)







В Литву вернулась группа туристов, посещавшая Санкт-Петербург. Одним из самых больших впечатлений стало присутствие на концерте на Дворцовой площади, прошедшего в рамках знаменитых «Алых Парусов».



Концерт начался со слов «Сегодня город не спит» из песни латвийского исполнителя Маркуса Ривы. Артист исполнил две композиции, которые сопровождались красочной подтанцовкой шоу-балета «Тодес» и акробатикой на гибких шестах, и тем самым задал тон всему уникальному празднику. Завершалось выступление песней «Свадхистхана», которую на Дворцовой встретили бурными овациями.



В этом году у легендарного праздника выпускников «Алые паруса» знаменательная дата — его отмечали в 15-й раз. Концерт посетили 88000 человек. В целом, праздник собрал 1 млн 452 тыс. зрителей в Санкт-Петербурге, а прямой эфир можно было посмотреть по ТВ, в частности, по В Литву вернулась группа туристов, посещавшая Санкт-Петербург. Одним из самых больших впечатлений стало присутствие на концерте на Дворцовой площади, прошедшего в рамках знаменитых «Алых Парусов».Концерт начался со слов «Сегодня город не спит» из песни латвийского исполнителя Маркуса Ривы. Артист исполнил две композиции, которые сопровождались красочной подтанцовкой шоу-балета «Тодес» и акробатикой на гибких шестах, и тем самым задал тон всему уникальному празднику. Завершалось выступление песней «Свадхистхана», которую на Дворцовой встретили бурными овациями.В этом году у легендарного праздника выпускников «Алые паруса» знаменательная дата — его отмечали в 15-й раз. Концерт посетили 88000 человек. В целом, праздник собрал 1 млн 452 тыс. зрителей в Санкт-Петербурге, а прямой эфир можно было посмотреть по ТВ, в частности, по Пятому каналу, и в интернете в любой точке мира. «Это самый яркий момент в моей музыкальной карьере, в жизни. Я первый раз выступаю, когда так много людей. Это какая-то сказка. Большая честь принимать участие в таком мероприятии», — цитирует слова певца его пресс-служба.



В концерте на Дворцовой площади также приняли участие такие артисты, как: Полина Гагарина, Зара, #2Маши, Владимир Пресняков, Burito, Alekseev, Сергей Лазарев и другие. Также на площади выступил симфонический оркестр вместе с современным диджеем. Вечер вели Даша Александрова и Иван Ургант. Инф. «Обзора» Категории: в России Ключевые слова: Маркус Рива, Markus Riva, «Алые паруса» География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 57 раз Комментарии