Найдены останки крокодила, охотившегося на динозавров 🔊 Воспроизвести



Найдены останки древнего крокодила, который охотился на мелких динозавров. Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.



Крокодил, живший около ста миллионов лет назад и получивший имя Isisfordia molnari, признан одним из самых старейших прямых предков современных крокодилов, информирует PeerJ.



Сообщается, что взрослые особи имели в длину примерно два метра, вели полуводный образ жизни и нападали на свою добычу из засады, как это делают сейчас их потомки. Исследовали сделали вывод, что основной добычей доисторического крокодила были мелкие динозавры, такие как Weewarrasaurus. Крокодил, живший около ста миллионов лет назад и получивший имя Isisfordia molnari, признан одним из самых старейших прямых предков современных крокодилов, информирует PeerJ.Сообщается, что взрослые особи имели в длину примерно два метра, вели полуводный образ жизни и нападали на свою добычу из засады, как это делают сейчас их потомки. Исследовали сделали вывод, что основной добычей доисторического крокодила были мелкие динозавры, такие как Weewarrasaurus.



В начале 2000-х годов жители Австралии сдали в музей осколок задней части черепа, но этого все еще было слишком мало для исследований. Прорыв произошел в 2006 году, когда в Австралии раскопали хорошо сохранившиеся останки другого вида древних крокодилов: Isisfordia duncani.



Ученые сравнили окаменевшие кости и пришли к выводу, что они относятся к одному роду, хотя и обладают некоторыми различиями.



Находки позволили установить важный факт: группа, из которой развились современные крокодилы, возникла на 30 миллионов лет раньше, чем предполагалось – в середине мелового периода.



Источник: ugpressa.ru Как сообщает сайт телеканала "МИР 24", первые фрагменты останков древнего крокодила (часть челюсти с клыками), были обнаружены еще в 1917 году. В то время палеонтологи еще мало знали об эволюции крокодилов и идентифицировали находку неправильно.В начале 2000-х годов жители Австралии сдали в музей осколок задней части черепа, но этого все еще было слишком мало для исследований. Прорыв произошел в 2006 году, когда в Австралии раскопали хорошо сохранившиеся останки другого вида древних крокодилов: Isisfordia duncani.Ученые сравнили окаменевшие кости и пришли к выводу, что они относятся к одному роду, хотя и обладают некоторыми различиями.Находки позволили установить важный факт: группа, из которой развились современные крокодилы, возникла на 30 миллионов лет раньше, чем предполагалось – в середине мелового периода. Категории: история Ключевые слова: крокодил, динозавр — статья прочитана 88 раз Комментарии