Возле пункта пропуска Дубки на литовско-российской границе появится широкополосная дорога 🔊 Воспроизвести Фото: Александр Подгорчук, kaliningrad.rbc.ru



Перед автомобильным пунктом пропуска «Дубки — Рамбинас» на границе Калининградской области и Литвы расширяют дорогу до четырёх полос. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.



На совещании, посвящённом строительству объекта, заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов рассказал, что в данный момент осуществляется подготовка к строительству дополнительных полос движения: «Дорога будет расширена до четырёх полос. Также для эффективного администрирования очередей автотранспортных средств будет построен накопитель, загрузка которого рассчитана на 50 грузовиков». На совещании, посвящённом строительству объекта, заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов рассказал, что в данный момент осуществляется подготовка к строительству дополнительных полос движения: «Дорога будет расширена до четырёх полос. Также для эффективного администрирования очередей автотранспортных средств будет построен накопитель, загрузка которого рассчитана на 50 грузовиков».



Как ранее сообщал РБК Калининград, о дате начала работы пункта пропуска «Дубки — Рамбинас» рассказал глава региона Антон Алиханов во время выступления на конференции Business Day в рамках проекта «Бизнес Баттл» в мае 2019 года. Губернатор акцентировал внимание на том, что вблизи будущего погранперехода есть свободные площади, которые могли бы использовать бизнесмены для развития своего дела.



Строительство многостороннего автомобильного пункта пропуска «Дубки — Рамбинас» с пропускной способностью четыре тысячи транспортных средств в сутки началось в 2015 году. Позднее работы были приостановлены из-за недофинансирования объекта. В феврале 2017 года Николай Цуканов, находящийся тогда в должности полпреда СЗФО, заявил, что для завершения строительства пункта пропуска необходим один миллиард рублей. Позднее были объявлены торги на работы стоимостью в 1,97 миллиардов рублей.



Предполагается, что пункт пропуска в Дубках обеспечит движение автотранспорта и грузов по международному транспортному коридору Рига — Калининград — Гданьск и позволит вынести существующий автомобильный пункт пропуска за пределы Советска.



Источник: РБК Основной этап строительства пропускного пункта должен завершиться осенью 2019 года. Введение объекта в эксплуатацию запланировано на март 2020 года. Перед запуском полноценного функционирования, он будет работать в тестовом режиме.Как ранее сообщал РБК Калининград, о дате начала работы пункта пропуска «Дубки — Рамбинас» рассказал глава региона Антон Алиханов во время выступления на конференции Business Day в рамках проекта «Бизнес Баттл» в мае 2019 года. Губернатор акцентировал внимание на том, что вблизи будущего погранперехода есть свободные площади, которые могли бы использовать бизнесмены для развития своего дела.Строительство многостороннего автомобильного пункта пропуска «Дубки — Рамбинас» с пропускной способностью четыре тысячи транспортных средств в сутки началось в 2015 году. Позднее работы были приостановлены из-за недофинансирования объекта. В феврале 2017 года Николай Цуканов, находящийся тогда в должности полпреда СЗФО, заявил, что для завершения строительства пункта пропуска необходим один миллиард рублей. Позднее были объявлены торги на работы стоимостью в 1,97 миллиардов рублей.Предполагается, что пункт пропуска в Дубках обеспечит движение автотранспорта и грузов по международному транспортному коридору Рига — Калининград — Гданьск и позволит вынести существующий автомобильный пункт пропуска за пределы Советска. Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Калининградская область, дорожные работы, Дубки, пограничный пункт пропуска География: Россия, Калининград — статья прочитана 154 раза Комментарии