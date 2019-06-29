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Лаура Асадаускайте - победительница финала Кубка мира 2019 по современному пятиборью среди женщин





Олимпийская чемпионка 2012 года Лаура Асадаускайте-Заднепровскене из Литвы выиграла соревнования женщин в Финале Кубка мира, который проходит в Токио (Япония).

Лучшей из россиянок стала чемпионка мира-2017 Гульназ Губайдуллина, которая с 34-го места, которое она занимала после фехтования, сумела перейти на пятое. Сообщает пресс-служба Федерации современного пятиборья России (ФСПР).

После верховой езды лидерство захватил французский дуэт, состоящий из Элоди Клувель (833 очка) и Мари Отейза (830). Но сразу за ними расположилась олимпийская чемпионка 2012 года Лаура Асадаускайте (Литва), которая всегда великолепно выступает в лазер-ране. У нее было 824 очка, и, пожалуй, именно она являлась фаворитом турнира, ведь отыграть менее десяти секунд в беге со стрельбой для нее обычно не проблема. Через 9 секунд после литовской пятиборки старт приняла россиянка Анна Буряк, сообщает stadium.ru.
Борьба за "золото" свелась к соперничеству между Асадаускайте и Клувель. Литовская пятиборка быстро возглавила гонку, создала себе хороший отрыв, доходивший до 20 секунд, но француженка к последнему рубежу сумела значительно сократить отставание. Но все же Асадаускайте не уступила первого места, которое позволило ей стать обладательницей единственной разыгрывавшейся в Токио олимпийской лицензии.

Гинтаре Вянчкаускайте-Юшкене заняла 4-е место.
Категории: спорт
Ключевые слова: финал Кубка мира 2019 по современному пятиборью среди женщин
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добавлена вчера, 28 июня, 23:07

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