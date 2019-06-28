«Мы словно на вручении «Оскара». Как Путин и Трамп злили американские СМИ 🔊 Воспроизвести Михаил Климентьев /РИА Новости



На саммите «Большой двадцатки» в Осаке США воевали против Китая, Путин и Трамп объединялись против американских журналистов, а британский премьер в меру своего понимания «восстанавливала» отношения с Россией, пишет



День начала саммита G20 в Осаке местные жители вряд ли будут вспоминать с теплотой. Из-за него городская инфраструктура оказалась частично парализована. Были закрыты почти 500 детских садов и школ, а вся забота о детях в будние дни легла на их родителей, которым выходных не дали. Сильно было ограничено движение по городу, закрыты многие общественные места. Туристы из-за саммита не могли попасть в главную достопримечательность Осаки — местный замок времен гражданской войны XVI-XVII вв. Здесь в конце дня должен был пройти торжественный прием для гостей. На саммите «Большой двадцатки» в Осаке США воевали против Китая, Путин и Трамп объединялись против американских журналистов, а британский премьер в меру своего понимания «восстанавливала» отношения с Россией, пишет АиФ День начала саммита G20 в Осаке местные жители вряд ли будут вспоминать с теплотой. Из-за него городская инфраструктура оказалась частично парализована. Были закрыты почти 500 детских садов и школ, а вся забота о детях в будние дни легла на их родителей, которым выходных не дали. Сильно было ограничено движение по городу, закрыты многие общественные места. Туристы из-за саммита не могли попасть в главную достопримечательность Осаки — местный замок времен гражданской войны XVI-XVII вв. Здесь в конце дня должен был пройти торжественный прием для гостей.



Проблемы и заботы мировых лидеров



Саммит лидеров «Группы двадцати» — форум государств с крупнейшими экономиками, в которых живут две трети населения Земли и на которых приходится 80% глобального ВВП и торговли. Помимо лидеров 20 стран на торжественные мероприятия традиционно приглашаются руководители ключевых международных организаций, таких как МВФ и ВТО.



Проблема в том, что стран на саммите так много, что им очень трудно выработать единую позицию по многим вопросам. В то время как США активно защищают политику протекционизма и вводят санкции против членов G20, другие государства защищают свободу торговли и призывают реформировать крупные международные организации, которые находятся под сильным американским влиянием. В итоге договориться не получается вовсе, или договоренности оказываются чисто формальными.



Главная тема нынешнего G20 — многочисленные торговые войны, которые сейчас ведутся по всему миру. США вводит санкции против России, Китая, Индии, Турции. Вашингтону отвечают в Москве и Пекине, множество других стран также не гнушаются ограничивать торговлю. В этой ситуации одни страны требовали от международных организаций жёстче препятствовать санкциям (прежде всего страны БРИКС), а другие, во главе с США, наоборот старались ослабить их влияние на мировую торговлю.



Си Цзиньпин на пленарном заседании громил «односторонние и протекционистские меры отдельных развитых государств», которые «искусственно провоцируют торговые трения и блокаду технологий», явно намекая на США. Однако настоящее наступление на позиции американцев развернул все-таки не он, а Владимир Путин, который во время заседания БРИКС призвал добиваться реформы международного валютного фонда, чтобы повысить в нем влияние развивающихся стран (в МВФ традиционно велико влияние США) и предложил партнерам по БРИКС активнее использовать расчеты в нацвалютах (чтобы снизить значение доллара).



Трамп в свою очередь создавал союзы против растущего влияния Китая. С его подачи США, Индия и Япония договорились об усилении мер безопасности в морях Индо-тихоокенского региона, где все три страны имеют споры с Пекином.



На таком фоне и должны были состояться переговоры лидеров России и США.



Путин и Трамп против журналистов



Долгое время встреча двух президентов оставалась под угрозой. Несмотря на то, что Трамп еще весной изъявил желание переговорить с российским коллегой в Осаке, буквально до последнего момента было неясно, состоится ли встреча. Полгода назад на саммите G20 в Буэнос-Айресе она сорвалась за считаные часы до начала из-за инцидента в Керченском проливе, спровоцировав в Аргентине очное противостояние двух лидеров, которые даже старались лишний раз не смотреть друг на друга.



Однако сейчас вопросов скопилось слишком много. Это и возможный выход США из договора СНВ-3, и украинский кризис, и ситуация в Венесуэле и Сирии. Перед переговорами на высшем уровне встречу долго готовили. В частности, в Москву прилетал советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, потом он же встречался с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым в Израиле.



И вот, наконец, два президента встретились.



Хотя отношения России и США, по признанию отечественных чиновников и экспертов, сейчас едва ли не на самом низком уровне со времен холодной войны, ничто не говорило о том, что встретились два противника. Путин и Трамп были в отличном настроении, много перешучивались и в целом наслаждались обществом друг друга. В общем, они делали всё, чтобы американская пресса, подозревающая своего президента в сговоре с Кремлем, лишь укрепилась в этом мнении.



Увидев сложившуюся идиллию и взаимопонимание, американские журналисты заволновались. Не продаст ли Трамп дорогой каждому американскому сердцу «Homeland» Москве прямо тут, за закрытыми дверями? О чем сговорятся два лидера, которых западные коллеги считают главной угрозой либеральному миропорядку? Эмоции били через край, и корреспонденты, перекрикивая друг друга, начали засыпать президентов вопросами, в ответ на которые те лишь вежливо улыбались и кивали.



Лишь один раз они удостоили спрашивающих ответа. «Потребуете ли вы от президента Путина не вмешиваться в следующие выборы президента США?», — волнуясь, прокричал один из представителей американской прессы. «Конечно», — вежливо ответил ему Трамп. И, повернувшись к Путину, он тут же с улыбкой ему сказал: «Не вмешивайтесь в наши выборы». Судя по всему, после этого сговор Путина и Трампа стал действительно неизбежен — как минимум, сговор против американской журналистики.



Как нарочно, именно в этот момент журналистов попросили на выход. Коллегам из США явно не улыбалось оставлять президентов наедине. Часть отказалась покидать встречу. «Как на вручении премии „Оскара“. Очень глупо», — пожаловался на прессу Трамп Путину.



Комнату переговоров журналисты после долгих уговоров все-таки покинули. Как и обещал Трамп, подробностями встречи делегации делиться не стали. Известно только, что за полчаса они успели обсудить Сирию, Украину и «вопросы стратегической стабильности». Под последними, скорее всего, подразумеваются переговоры о контроле за вооружениями. Зимой Трамп заявил о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вслед за ним о приостановке договора заявил и Путин. Под угрозой — продление срока действия договора СНВ-3, на котором держится вся система контроля за ядерными вооружениями России и США.



Американцы ещё раз подтвердили, что хотят включить в систему контроля за современными вооружениями не только Россию, но и Китай. Поднебесная сейчас имеет второй по размеру оборонный бюджет в мире, и американские эксперты опасаются, что Пекин будет бесконтрольно наращивать свою мощь, чтобы догнать США. Согласятся ли на это китайцы — вопрос открытый.



Но закончилась встреча на оптимистичной ноте. Трампа пригласили в следующем году в Москву на 75-летие Победы.



С англичанкой не договорились



Перед торжественным концертом и приемом в замке Осаки Путин успел пообщаться и с британским премьером Терезой Мэй. Встреча стала, по сути, прощальной — в июле Мэй уходит со своего поста. Ожидалось, что во время переговоров две страны постараются хоть как-то реанимировать двусторонние отношения, которые сейчас, кажется, хуже даже российско-американских. Британцы продолжают обвинять Россию в отравлении Скрипалей, поддержке сирийского правительства, поддерживают во всех вопросах Украину и вообще не демонстрируют заинтересованности идти на контакт.



Если надежды на улучшение отношений и были, то Мэй постаралась перед встречей обратить их в прах. Он заявила, что будет требовать от Путина освободить украинских моряков, задержанных во время Керченского инцидента, задаст ему вопросы про дело Скрипалей. В ходе встречи она заявила, что Лондон ответит «на любое использование химического оружия в Сирии». Будет ли его применять президент Асад или оппозиция, её, кажется, не волновало.



По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Мэй общались тет-а-тет в присутствии только переводчиков. «Она получила все необходимые ответы со стороны российского президента», — отметил Песков.



Хоть какой-то позитив от этой встречи был лишь в том, что и в Лондоне, и в Москве, кажется, согласны: нынешние отношения нужно оживлять хотя бы ради интересов бизнеса двух стран. Однако как это сделать на фоне огромного количества противоречий, яснее пока не стало.



Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото © AP Photo / Susan Walsh



Физиономист оценила эмоции Путина и Трампа во время встречи на G20.



Российский и американский лидеры смотрели друг другу в глаза и были заинтересованы друг в друге, подчёркивает она.



Президент России Владимир Путин во время рукопожатия с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке улыбался, чувствовал себя вполне уверенно, чего не скажешь о главе США, который был напряжён и озадачен. Об этом телеканалу "360" рассказала физиономист Светлана Филатова.



Физиономист отметила, что Путин как бы давал собеседнику принять какое-то решение.



— Он как будто говорит ему: "Ты подумай. Пока ты чего-то не хочешь принять, но ты подумай", — полагает эксперт.



Что касается Трампа, то "его поза во время рукопожатия говорит, что в каком-то вопросе он просто не сдвинется с места".



Как сообщалось ранее, встреча лидеров длилась почти полтора часа, при этом в Кремле посетовали на ограниченное время, из-за чего лидеры двух стран не смогли углублённо обсудить все вопросы. Проблемы доставляла и погода. Осака встретила глав государств тропическим зноем и ливнями. Президентам США и Франции Дональду Трампу и Эммануэлю Макрону, председателю КНР Си Цзиньпину и многим другим випам пришлось участвовать в церемониях торжественной встречи под проливным дождем. Повезло только Владимиру Путину, чей самолет сел, когда погода уже немного успокоилась.Саммит лидеров «Группы двадцати» — форум государств с крупнейшими экономиками, в которых живут две трети населения Земли и на которых приходится 80% глобального ВВП и торговли. Помимо лидеров 20 стран на торжественные мероприятия традиционно приглашаются руководители ключевых международных организаций, таких как МВФ и ВТО.Проблема в том, что стран на саммите так много, что им очень трудно выработать единую позицию по многим вопросам. В то время как США активно защищают политику протекционизма и вводят санкции против членов G20, другие государства защищают свободу торговли и призывают реформировать крупные международные организации, которые находятся под сильным американским влиянием. В итоге договориться не получается вовсе, или договоренности оказываются чисто формальными.Главная тема нынешнего G20 — многочисленные торговые войны, которые сейчас ведутся по всему миру. США вводит санкции против России, Китая, Индии, Турции. Вашингтону отвечают в Москве и Пекине, множество других стран также не гнушаются ограничивать торговлю. В этой ситуации одни страны требовали от международных организаций жёстче препятствовать санкциям (прежде всего страны БРИКС), а другие, во главе с США, наоборот старались ослабить их влияние на мировую торговлю.Си Цзиньпин на пленарном заседании громил «односторонние и протекционистские меры отдельных развитых государств», которые «искусственно провоцируют торговые трения и блокаду технологий», явно намекая на США. Однако настоящее наступление на позиции американцев развернул все-таки не он, а Владимир Путин, который во время заседания БРИКС призвал добиваться реформы международного валютного фонда, чтобы повысить в нем влияние развивающихся стран (в МВФ традиционно велико влияние США) и предложил партнерам по БРИКС активнее использовать расчеты в нацвалютах (чтобы снизить значение доллара).Трамп в свою очередь создавал союзы против растущего влияния Китая. С его подачи США, Индия и Япония договорились об усилении мер безопасности в морях Индо-тихоокенского региона, где все три страны имеют споры с Пекином.На таком фоне и должны были состояться переговоры лидеров России и США.Долгое время встреча двух президентов оставалась под угрозой. Несмотря на то, что Трамп еще весной изъявил желание переговорить с российским коллегой в Осаке, буквально до последнего момента было неясно, состоится ли встреча. Полгода назад на саммите G20 в Буэнос-Айресе она сорвалась за считаные часы до начала из-за инцидента в Керченском проливе, спровоцировав в Аргентине очное противостояние двух лидеров, которые даже старались лишний раз не смотреть друг на друга.Однако сейчас вопросов скопилось слишком много. Это и возможный выход США из договора СНВ-3, и украинский кризис, и ситуация в Венесуэле и Сирии. Перед переговорами на высшем уровне встречу долго готовили. В частности, в Москву прилетал советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, потом он же встречался с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым в Израиле.И вот, наконец, два президента встретились.Хотя отношения России и США, по признанию отечественных чиновников и экспертов, сейчас едва ли не на самом низком уровне со времен холодной войны, ничто не говорило о том, что встретились два противника. Путин и Трамп были в отличном настроении, много перешучивались и в целом наслаждались обществом друг друга. В общем, они делали всё, чтобы американская пресса, подозревающая своего президента в сговоре с Кремлем, лишь укрепилась в этом мнении.Увидев сложившуюся идиллию и взаимопонимание, американские журналисты заволновались. Не продаст ли Трамп дорогой каждому американскому сердцу «Homeland» Москве прямо тут, за закрытыми дверями? О чем сговорятся два лидера, которых западные коллеги считают главной угрозой либеральному миропорядку? Эмоции били через край, и корреспонденты, перекрикивая друг друга, начали засыпать президентов вопросами, в ответ на которые те лишь вежливо улыбались и кивали.Лишь один раз они удостоили спрашивающих ответа. «Потребуете ли вы от президента Путина не вмешиваться в следующие выборы президента США?», — волнуясь, прокричал один из представителей американской прессы. «Конечно», — вежливо ответил ему Трамп. И, повернувшись к Путину, он тут же с улыбкой ему сказал: «Не вмешивайтесь в наши выборы». Судя по всему, после этого сговор Путина и Трампа стал действительно неизбежен — как минимум, сговор против американской журналистики.Как нарочно, именно в этот момент журналистов попросили на выход. Коллегам из США явно не улыбалось оставлять президентов наедине. Часть отказалась покидать встречу. «Как на вручении премии „Оскара“. Очень глупо», — пожаловался на прессу Трамп Путину.Комнату переговоров журналисты после долгих уговоров все-таки покинули. Как и обещал Трамп, подробностями встречи делегации делиться не стали. Известно только, что за полчаса они успели обсудить Сирию, Украину и «вопросы стратегической стабильности». Под последними, скорее всего, подразумеваются переговоры о контроле за вооружениями. Зимой Трамп заявил о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вслед за ним о приостановке договора заявил и Путин. Под угрозой — продление срока действия договора СНВ-3, на котором держится вся система контроля за ядерными вооружениями России и США.Американцы ещё раз подтвердили, что хотят включить в систему контроля за современными вооружениями не только Россию, но и Китай. Поднебесная сейчас имеет второй по размеру оборонный бюджет в мире, и американские эксперты опасаются, что Пекин будет бесконтрольно наращивать свою мощь, чтобы догнать США. Согласятся ли на это китайцы — вопрос открытый.Но закончилась встреча на оптимистичной ноте. Трампа пригласили в следующем году в Москву на 75-летие Победы.Перед торжественным концертом и приемом в замке Осаки Путин успел пообщаться и с британским премьером Терезой Мэй. Встреча стала, по сути, прощальной — в июле Мэй уходит со своего поста. Ожидалось, что во время переговоров две страны постараются хоть как-то реанимировать двусторонние отношения, которые сейчас, кажется, хуже даже российско-американских. Британцы продолжают обвинять Россию в отравлении Скрипалей, поддержке сирийского правительства, поддерживают во всех вопросах Украину и вообще не демонстрируют заинтересованности идти на контакт.Если надежды на улучшение отношений и были, то Мэй постаралась перед встречей обратить их в прах. Он заявила, что будет требовать от Путина освободить украинских моряков, задержанных во время Керченского инцидента, задаст ему вопросы про дело Скрипалей. В ходе встречи она заявила, что Лондон ответит «на любое использование химического оружия в Сирии». Будет ли его применять президент Асад или оппозиция, её, кажется, не волновало.По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Мэй общались тет-а-тет в присутствии только переводчиков. «Она получила все необходимые ответы со стороны российского президента», — отметил Песков.Хоть какой-то позитив от этой встречи был лишь в том, что и в Лондоне, и в Москве, кажется, согласны: нынешние отношения нужно оживлять хотя бы ради интересов бизнеса двух стран. Однако как это сделать на фоне огромного количества противоречий, яснее пока не стало.Физиономист оценила эмоции Путина и Трампа во время встречи на G20.Российский и американский лидеры смотрели друг другу в глаза и были заинтересованы друг в друге, подчёркивает она.Президент России Владимир Путин во время рукопожатия с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке улыбался, чувствовал себя вполне уверенно, чего не скажешь о главе США, который был напряжён и озадачен. Об этом телеканалу "360" рассказала физиономист Светлана Филатова.Физиономист отметила, что Путин как бы давал собеседнику принять какое-то решение.— Он как будто говорит ему: "Ты подумай. Пока ты чего-то не хочешь принять, но ты подумай", — полагает эксперт.Что касается Трампа, то "его поза во время рукопожатия говорит, что в каком-то вопросе он просто не сдвинется с места".Как сообщалось ранее, встреча лидеров длилась почти полтора часа, при этом в Кремле посетовали на ограниченное время, из-за чего лидеры двух стран не смогли углублённо обсудить все вопросы. aif.ru life.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Путин, встреча, контакты, Трамп, G-20 — статья прочитана 92 раза Комментарии