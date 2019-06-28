В Шилутском районе горит 12 гектаров торфяника: перебрасывается техника со всей Литвы 🔊 Воспроизвести



Из-за того, что в Шилутском районе (западная часть Литвы) во второй половине дня в пятницу загорелось 12 гектаров Тракседжяйского торфяника, туда перебрасывается противопожарная техника со всей Литвы.



"Ситуация очень сложная, сильнейший ветер, который, скорее всего, не утихнет и на следующий день (...) Наверное, тушить придется долго", – сказала BNS представитель Департамента противопожарной охраны и спасения (ДПОС) Лаура Валаускене.



Она сказала, что сейчас туда перебрасывается противопожарная техника со всей Литвы.



По словам представителя ДПОС, не исключено, что будет привлечен и вертолет.



Сообщение о пожаре на торфянике деревни Шишгиряй поступило в 13.13.



При пожаре уже сгорело два два трактора.



На месте пожара сейчас работает около десяти пожарных автоцистерн. Из-за того, что в Шилутском районе (западная часть Литвы) во второй половине дня в пятницу загорелось 12 гектаров Тракседжяйского торфяника, туда перебрасывается противопожарная техника со всей Литвы."Ситуация очень сложная, сильнейший ветер, который, скорее всего, не утихнет и на следующий день (...) Наверное, тушить придется долго", – сказала BNS представитель Департамента противопожарной охраны и спасения (ДПОС) Лаура Валаускене.Она сказала, что сейчас туда перебрасывается противопожарная техника со всей Литвы.По словам представителя ДПОС, не исключено, что будет привлечен и вертолет.Сообщение о пожаре на торфянике деревни Шишгиряй поступило в 13.13.При пожаре уже сгорело два два трактора.На месте пожара сейчас работает около десяти пожарных автоцистерн. Глава сельского поселения Кинтай Антанас Клижянтис в разговоре с BNS сказал, что прямой угрозы жителям неи, потому что горящий торфяник находится в отдалении от населенных пунктов.



Однако если ветер изменит направление, то густой дым дойдет до находящихся поблизости от торфяника деревень и города Шилуте.



"Шилуте (дым – ред.) сейчас обходит стороной. Боковые деревни могут сколько-то получить, а если западный ветер поменяет направление, то город Шилуте будет задымлен", – сказал он.



По словам главы сельского поседения, пожар на этом торфянике был более десяти лет назад. Тогда ветер во время длительного пожара менял направление, поэтому жителям было рекомендовано загерметезировать дома.



"Шлейф был очень тяжелый, дышать, когда он идет, было практически невозможно", – сказал А. Клижянтис.



Горящий торфяник представляет собой часть эксплуатируемого Аукштумалского болота. По словам главы Регионального парка дельты Немана Жильвинаса Чесны, если огонь дойдет до верхового болота, то будет нанесен урон и флоре, и фауне.



При пожаре на Тракседжяйском торфянике в 2011 году была уничтожена экосистема Аукштумалского болота. Тогда было уничтожено несколько сотен гектаров.



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В Литве ищут возможность поднять в воздух один из вертолетов "Ми-8" ВВС страны для тушения крупного пожара на торфянике в Шилутском районе, договорено, что в случае необходимости на помощь придут латыши, сказала BNS представитель министра обороны.



"Пытаемся поднять и неизвестно, как, но, может, поднимем один из "Ми-8", а если будет потребность и мы попросим, то на помощь придут латыши", – сказала BNS советник министра обороны по связям с общественностью Вита Раманаускене.



По ее словам, такую возможность министр Раймундас Кароблис обсудил в пятницу с представителями Латвии.



"Если будет потребность, министр договорился, что латыши помогут", – сказала она.



По ее словам, сейчас один из военных вертолетов – Dauphin уже проводит разведку территории пожара.



У ВВС Литвы три вертолета "Ми-8", которые могут использоваться при тушении пожаров, однако, как ранее информировали BNS представители армии, сейчас один из них после 100 часов работы в воздухе находится на обязательном техосмотре, а два других – на ремонте.



Хотя у ВВС есть также вертолеты Dauphin, а у погранслужбы –Eurocopter, их нельзя использовать для тушения пожаров.



"Ми-8" оснащены оборудованием для забора воды Bambi Bucket, которое позволяет осуществить единовременный забор более чем 2,5 тыс. литров воды.



Из-за того, что в Шилутском районе (западная часть Литвы) во второй половине дня в пятницу загорелось 12 гектаров Тракседжяйского торфяника, туда перебрасывается противопожарная техника со всей страны. Пожарные говорят, что ситуация осложняется еще и сильным ветром.



В прошлом году вертолеты ВВС Литвы помогали тушить пожары в Латвии и Швеции.



В 2016 году вертолет "Ми-8" помогал тушить крупные пожары в Радвилишкском районе и Шяуляй, в 2014 году – лесной пожар на Куршской косе. bns.lt Категории: чп и криминал Ключевые слова: пожары, лес — статья прочитана 107 раз Комментарии