Для леса в России нашлось заброшенное место 🔊 Воспроизвести Около 4,5% территории России – это заброшенные сельскохозяйственные земли, оценили эксперты «Гринписа». Они предлагают выращивать на них лес



Фото: Евгений Разумный / Ведомости







В России пустует порядка 80 млн га земель сельскохозяйственного назначения – это около 4,5% территории страны, подсчитал «Гринпис». Как правило, они уже недостаточно плодородны, чтобы использоваться по прямому назначению, но на них можно было бы выращивать лес, сказал российской газете «Ведомости» представитель организации.



В понедельник «Гринпис» представил карту регионов с пустующими землями и список из 10 лидеров с наиболее благоприятными условиями для интенсивного выращивания леса. Первая в рейтинге Башкирия – 4,2 млн га пустующих земель, или 30% региона, заготовку древесины можно было бы увеличить в 6,7 раза, подсчитали экологи. Если выращивать лес на всех заброшенных сельскохозяйственных землях, то постепенно можно было бы увеличить заготовку древесины в России на 35% до 288 млн куб. м в год и создать 97 440 дополнительных постоянных рабочих мест. Пустующие земли – это ресурс для развития сельских территорий, считает руководитель лесного отдела «Гринписа» Алексей Ярошенко, кроме того, можно будет заместить использование наиболее ценных лесов, которые сейчас исчезают. В России пустует порядка 80 млн га земель сельскохозяйственного назначения – это около 4,5% территории страны, подсчитал «Гринпис». Как правило, они уже недостаточно плодородны, чтобы использоваться по прямому назначению, но на них можно было бы выращивать лес, сказал российской газете «Ведомости» представитель организации.В понедельник «Гринпис» представил карту регионов с пустующими землями и список из 10 лидеров с наиболее благоприятными условиями для интенсивного выращивания леса. Первая в рейтинге Башкирия – 4,2 млн га пустующих земель, или 30% региона, заготовку древесины можно было бы увеличить в 6,7 раза, подсчитали экологи. Если выращивать лес на всех заброшенных сельскохозяйственных землях, то постепенно можно было бы увеличить заготовку древесины в России на 35% до 288 млн куб. м в год и создать 97 440 дополнительных постоянных рабочих мест. Пустующие земли – это ресурс для развития сельских территорий, считает руководитель лесного отдела «Гринписа» Алексей Ярошенко, кроме того, можно будет заместить использование наиболее ценных лесов, которые сейчас исчезают.



Изменить ситуацию должны поправки в Лесной кодекс – с 1 июля на сельскохозяйственных землях могут располагаться леса. Но особенности использования, охраны, защиты и воспроизводства таких лесов должно определить правительство. Постановления пока нет, говорит Ярошенко, а кроме того, не устранено противоречие с Земельным кодексом, который пока этого не допускает. Тем временем Минэкономразвития предлагает отменить еще не вступившую в силу статью Лесного кодекса – законопроект был опубликован в начале этого года.



Разработкой постановления занимается Минприроды, проект на согласование в Минэкономразвития не поступал, однако сомнительно, что появятся нормы, прямо противоречащие Земельному кодексу, рассуждает представитель Минэкономразвития. Представители Минприроды и Россельхоза не ответили на запросы «Ведомостей».



С 1991 г. площадь лесов увеличилась более чем на 30 млн га, отмечает представитель Минэкономразвития, леса составляют почти 70% площади страны, а сельскохозяйственные земли – примерно 10%; кроме того, в 2018–2019 гг. были приняты два закона о восстановлении лесов, вырубленных под промышленные цели. Отдача от сельскохозяйственных земель для экономики больше, чем от лесного фонда, поясняет он позицию министерства.



Проблема пустующих земель существует, но это не значит, что их нужно засаживать лесом, говорит председатель комитета по природным ресурсам Госдумы Николай Николаев. Это стратегический запас страны, ресурс для производства продовольствия, поэтому эти земли нужно вовлечь в производство сельхозпродукции, считает он. Пермский край старается стимулировать возвращение заброшенных земель в сельскохозяйственный оборот, отмечает представитель администрации региона. Представители других вошедших в топ-10 регионов не ответили на запросы «Ведомостей».



Программа развития Нечерноземья и другие решения советского времени привели к тому, что нередко распахивались не очень эффективные для сельского хозяйства земли, вспоминает Сирин. В 1990-е гг. они зарастали деревьями и кустарниками, а в последнее время эффективные для сельского хозяйства земли благодаря его подъему стали возвращаться в оборот, продолжает он, но есть много земель, где уже формируется лес.



Свободных лесных участков уже практически не осталось, все отданы в аренду, передала через представителя директор по лесопользованию Segezha Group Наталия Коновалова: поправки помогут бизнесу. Безусловно, есть истощенные земли, которые должны восстанавливаться под лесным покровом, но в таком случае вырубка леса должна быть запрещена, что делает бессмысленным лесное хозяйство на этих участках, объясняет представитель Минэкономразвития. Эти земли должны быть законсервированы, настаивает он.-







Источник: Ведомости Лесопромышленному комплексу нужно дополнительное сырье, говорит вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Андрей Фролов. Но пока выращивать лес на сельскохозяйственных землях запрещено. За это собственнику грозит штраф (до 700 000 руб. для юрлиц) и даже изъятие земли, указывает «Гринпис». Угроза штрафов заставляет выкорчевывать лес, зачастую уничтожаются даже молодые сосны высотой 7–8 м, возмущен директор Института лесоведения РАН Андрей Сирин.Изменить ситуацию должны поправки в Лесной кодекс – с 1 июля на сельскохозяйственных землях могут располагаться леса. Но особенности использования, охраны, защиты и воспроизводства таких лесов должно определить правительство. Постановления пока нет, говорит Ярошенко, а кроме того, не устранено противоречие с Земельным кодексом, который пока этого не допускает. Тем временем Минэкономразвития предлагает отменить еще не вступившую в силу статью Лесного кодекса – законопроект был опубликован в начале этого года.Разработкой постановления занимается Минприроды, проект на согласование в Минэкономразвития не поступал, однако сомнительно, что появятся нормы, прямо противоречащие Земельному кодексу, рассуждает представитель Минэкономразвития. Представители Минприроды и Россельхоза не ответили на запросы «Ведомостей».С 1991 г. площадь лесов увеличилась более чем на 30 млн га, отмечает представитель Минэкономразвития, леса составляют почти 70% площади страны, а сельскохозяйственные земли – примерно 10%; кроме того, в 2018–2019 гг. были приняты два закона о восстановлении лесов, вырубленных под промышленные цели. Отдача от сельскохозяйственных земель для экономики больше, чем от лесного фонда, поясняет он позицию министерства.Проблема пустующих земель существует, но это не значит, что их нужно засаживать лесом, говорит председатель комитета по природным ресурсам Госдумы Николай Николаев. Это стратегический запас страны, ресурс для производства продовольствия, поэтому эти земли нужно вовлечь в производство сельхозпродукции, считает он. Пермский край старается стимулировать возвращение заброшенных земель в сельскохозяйственный оборот, отмечает представитель администрации региона. Представители других вошедших в топ-10 регионов не ответили на запросы «Ведомостей».Программа развития Нечерноземья и другие решения советского времени привели к тому, что нередко распахивались не очень эффективные для сельского хозяйства земли, вспоминает Сирин. В 1990-е гг. они зарастали деревьями и кустарниками, а в последнее время эффективные для сельского хозяйства земли благодаря его подъему стали возвращаться в оборот, продолжает он, но есть много земель, где уже формируется лес.Свободных лесных участков уже практически не осталось, все отданы в аренду, передала через представителя директор по лесопользованию Segezha Group Наталия Коновалова: поправки помогут бизнесу. Безусловно, есть истощенные земли, которые должны восстанавливаться под лесным покровом, но в таком случае вырубка леса должна быть запрещена, что делает бессмысленным лесное хозяйство на этих участках, объясняет представитель Минэкономразвития. Эти земли должны быть законсервированы, настаивает он.- Категории: в России Ключевые слова: лес, «Гринпис» — статья прочитана 132 раза Комментарии