Найди минутку для добра 🔊 Воспроизвести







Волонтёрство – это деятельность, совершаемая добровольно на благо общества, без расчёта на вознаграждение. Час или несколько часов своей жизни в неделю можно использовать с пользой, превратить это время в благое дело.



Волонтёрами становятся не из финансовых побуждений, а ради помощи другим и приобретения бесценного жизненного опыта.



В этой заметке мы коротко представим деятельность благотворительных организаций, которые нуждаются в поддержке многих добровольцев. На этот раз это будут приюты для животных.



«Tautmilės globa»



«Tautmilės globa» - организация по спасению бездомных животных. В случае необходимости здесь заботятся о лечении животных, опекают их и ищут новых хозяев.



В 2011 г. за активную работу в области ухода за животными руководитель Таутмиле Станевичюте была награждена порталом «Delfi» в номинации «Самое большое сердце года». Волонтёрами становятся не из финансовых побуждений, а ради помощи другим и приобретения бесценного жизненного опыта.В этой заметке мы коротко представим деятельность благотворительных организаций, которые нуждаются в поддержке многих добровольцев. На этот раз это будут приюты для животных.«Tautmilės globa» - организация по спасению бездомных животных. В случае необходимости здесь заботятся о лечении животных, опекают их и ищут новых хозяев.В 2011 г. за активную работу в области ухода за животными руководитель Таутмиле Станевичюте была награждена порталом «Delfi» в номинации «Самое большое сердце года».



Добровольцем может стать каждый, кто хочет помочь, уже с детского возраста. Если ребёнку меньше 14 лет, то нужно чтобы родители приходили вместе. Может, вы таким образом поможете не только животным?



Финансовая помощь также немаловажна. Ведь нужны лекарства, порой и операции для беззащитных питомцев.



Больше информации о том, как вы можете помочь этой организации, на страничке: https://tautmilesgloba.lt/.











«Lesė»



«Lesė» - это одна из крупнейших организаций в Литве по опеке над животными. На данный момент её члены уже спасли свыше 5 тыс. животных. В приюте занимаются спасением бездомных животных, им подыскивают новые дома и т.д.



Волонтёры здесь также приветствуются, причём в разных городах Литвы. Работа, выполняемая волонтёрами, разнообразна - от ухода за животными в приютах до работы дома у компьютера. Новые волонтёры могут выбирать, что они хотят делать больше всего.



Здесь ждут добровольцев с 16 лет, если нет 18, нужно согласие родителей. В свободное время несколько часов вы можете помочь нашим младшим друзьям. Если у вас нет времени, но есть желание хоть как-то присоединиться к работе приюта, можете поддержать их финансово, заполнив анкету на перечисление 2% вашей зарплаты. Подробнее о приюте: http://www.lese.lt/.



Это далеко не весь список приютов, которым нужна ваша помощь. Если у вас есть желание, вы всегда найдёте, кому помочь.



Фото автора











Здесь всегда требуются новые люди с добрым сердцем, желающие помочь животным. Основная работа добровольцев – это выгуливание собак. Также нужна помощь в ухаживании за больными питомцами, уборка в клетках и др.Добровольцем может стать каждый, кто хочет помочь, уже с детского возраста. Если ребёнку меньше 14 лет, то нужно чтобы родители приходили вместе. Может, вы таким образом поможете не только животным?Финансовая помощь также немаловажна. Ведь нужны лекарства, порой и операции для беззащитных питомцев.Больше информации о том, как вы можете помочь этой организации, на страничке: https://tautmilesgloba.lt/.«Lesė» - это одна из крупнейших организаций в Литве по опеке над животными. На данный момент её члены уже спасли свыше 5 тыс. животных. В приюте занимаются спасением бездомных животных, им подыскивают новые дома и т.д.Волонтёры здесь также приветствуются, причём в разных городах Литвы. Работа, выполняемая волонтёрами, разнообразна - от ухода за животными в приютах до работы дома у компьютера. Новые волонтёры могут выбирать, что они хотят делать больше всего.Здесь ждут добровольцев с 16 лет, если нет 18, нужно согласие родителей. В свободное время несколько часов вы можете помочь нашим младшим друзьям. Если у вас нет времени, но есть желание хоть как-то присоединиться к работе приюта, можете поддержать их финансово, заполнив анкету на перечисление 2% вашей зарплаты. Подробнее о приюте: http://www.lese.lt/.Это далеко не весь список приютов, которым нужна ваша помощь. Если у вас есть желание, вы всегда найдёте, кому помочь. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: животные, бездомные, волонтёр — статья прочитана 101 раз Комментарии