Главная >> Новости >> общество, в странах Балтии >> Найди минутку для добра

Найди минутку для добра





Волонтёрство – это деятельность, совершаемая добровольно на благо общества, без расчёта на вознаграждение. Час или несколько часов своей жизни в неделю можно использовать с пользой, превратить это время в благое дело.

Волонтёрами становятся не из финансовых побуждений, а ради помощи другим и приобретения бесценного жизненного опыта.

В этой заметке мы коротко представим деятельность благотворительных организаций, которые нуждаются в поддержке многих добровольцев. На этот раз это будут приюты для животных.

«Tautmilės globa»

«Tautmilės globa» - организация по спасению бездомных животных. В случае необходимости здесь заботятся о лечении животных, опекают их и ищут новых хозяев.

В 2011 г. за активную работу в области ухода за животными руководитель Таутмиле Станевичюте была награждена порталом «Delfi» в номинации «Самое большое сердце года».
Здесь всегда требуются новые люди с добрым сердцем, желающие помочь животным. Основная работа добровольцев – это выгуливание собак. Также нужна помощь в ухаживании за больными питомцами, уборка в клетках и др.

Добровольцем может стать каждый, кто хочет помочь, уже с детского возраста. Если ребёнку меньше 14 лет, то нужно чтобы родители приходили вместе. Может, вы таким образом поможете не только животным?

Финансовая помощь также немаловажна. Ведь нужны лекарства, порой и операции для беззащитных питомцев.

Больше информации о том, как вы можете помочь этой организации, на страничке: https://tautmilesgloba.lt/.





«Lesė»

«Lesė» - это одна из крупнейших организаций в Литве по опеке над животными. На данный момент её члены уже спасли свыше 5 тыс. животных. В приюте занимаются спасением бездомных животных, им подыскивают новые дома и т.д.

Волонтёры здесь также приветствуются, причём в разных городах Литвы. Работа, выполняемая волонтёрами, разнообразна - от ухода за животными в приютах до работы дома у компьютера. Новые волонтёры могут выбирать, что они хотят делать больше всего.

Здесь ждут добровольцев с 16 лет, если нет 18, нужно согласие родителей. В свободное время несколько часов вы можете помочь нашим младшим друзьям. Если у вас нет времени, но есть желание хоть как-то присоединиться к работе приюта, можете поддержать их финансово, заполнив анкету на перечисление 2% вашей зарплаты. Подробнее о приюте: http://www.lese.lt/.

Это далеко не весь список приютов, которым нужна ваша помощь. Если у вас есть желание, вы всегда найдёте, кому помочь.

Фото автора





Йоана САЙКОВСКА, "Обзор"
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: животные, бездомные, волонтёр
статья прочитана 101 раз
добавлена сегодня, 29 июня, 16:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка