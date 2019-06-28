Страсти вокруг терминала СПГ 🔊 Воспроизвести



В связи с планами государства сократить затраты на содержание Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) и одновременно предоставить гарантии стомиллионным займам литовский министр энергетики сообщил, что Северный инвестиционный банк (СИБ) утвердил предоставление займа на сумму 145 млн евро компании Klaipedos nafta. Однако спор с Achemos grupe о реорганизации деятельности терминала может помешать этому процессу.



"По моим данным, кредит СИБ утвержден и его условия действуют до конца июля этого года. С одной стороны, у нас есть положительное решение, что очень важно как в процессе выкупа этого терминала, так и в процессе оптимизации затрат. Заем предназначен именно для снижения затрат и уменьшения составляющей ТСПГ", – сказал в пятницу BNS Жигимантас Вайчюнас. В связи с планами государства сократить затраты на содержание Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) и одновременно предоставить гарантии стомиллионным займам литовский министр энергетики сообщил, что Северный инвестиционный банк (СИБ) утвердил предоставление займа на сумму 145 млн евро компании Klaipedos nafta. Однако спор с Achemos grupe о реорганизации деятельности терминала может помешать этому процессу."По моим данным, кредит СИБ утвержден и его условия действуют до конца июля этого года. С одной стороны, у нас есть положительное решение, что очень важно как в процессе выкупа этого терминала, так и в процессе оптимизации затрат. Заем предназначен именно для снижения затрат и уменьшения составляющей ТСПГ", – сказал в пятницу BNS Жигимантас Вайчюнас. По его словам, поскольку в четверг акционеры Klaipedos nafta не приняли решения о выделении регулируемой деятельности терминала в дочернее предприятие, ситуация с кредитом может измениться – при предоставлении крупного кредита обычно указывается дата, до которой действуют его условия.



Он сказал, что переговоры о предоставлении второго займа – на выкуп судна-газохранилища будут проводиться позже, примерно в 2022 году.



Ранее сообщалось, что кредит на сумму до 148 млн евро для Klaipedos nafta будет предназначаться для снижения затрат на содержание терминала СПГ на 40%. Еще один кредит (на сумму 121-160 млн евро) будет предназначтаься для выкупа судна-газохранилища в 2024 году. Для обоих кредитов потребуются государственные гарантии.



Ж. Вайчюнас раньше говорил BNS, что заем СИБ является одним из важных параметров, так как только после его получения Klaipedos nafta может обратиться в Комиссию по ценам относительно перерасчета составляющей ТСПГ, а комиссия примет решение о цене на газ.



После того, как контролирующая около 10% акций Klaipedos nafta группа Achemos grupe на этой неделе предъявила претензии по поводу выделения деятельности ТСПГ в новое дочернее предприятие компании Klaipedos nafta, последней предстоит дать им оценку, поэтому в четверг решения не были приняты.



Так называемая составляющая ТСПГ актуальна для крупных потребителей газа – промышленных предприятий.



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После того, как миноритарный акционер компании Klaipedos nafta, одна из крупнейших в стране групп частного капитала Achemos grupe выступила против реорганизации деятельности терминала сжиженного природного газа (ТСПГ), как минимум на месяц откладывается ранее обещанное с июля снижение затрат на ТСПГ, кроме того, осложняется процесс согласования государственной финансовой помощи с Еврокомиссией (ЕК).



Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что при выделении регулируемой деятельности терминала в отдельную компанию была дана оценка разным вариантам ее создания. Зампредседателя правления Achemos grupe Гинтарас Бальчюнас не исключает, что концерн обратится в суд, если будут ущемлены интересы миноритарных акционеров.



"Наши вопросы состоят из двух частей: первое – относительно предоставления информации, то, что мы просили предоставить, не было предоставлено. Второй момент – создание, на наш взгляд, отдельного предприятия в обход Гражданского кодекс, то есть не путем дробления предприятия, а путем создания нового предприятия, нарушает права всех миноритарных акционеров – о чем мы также сообщили всем миноритарным акционерам. Сообщили и Klaipedos nafta", – сказал BNS в пятницу Г. Бальчюнас.



Ж. Вайчюнас заверил, что интересы миноритарных акционеров Klaipedos nafta соблюдаются, однако альтернативы перевода деятельности терминала заняли бы намного больше времени, чем тот путь, которому было отдано предпочтение.



"У нас нет другого выхода – только соблюдать правовые акты, что и делается. В контексте той претензии, которая была предъявлена (группой Achemos grupe – BNS) я хочу вполне четко сказать: были взвешены все альтернативы именно выделению в отдельное предприятие дочерней компании специального назначения. Сама цель – снизить вероятные риски для всех акционеров, в том числе и миноритариям (...) Решение было таким, потому что нашей главной целью было как можно скорее снизить составляющую часть (затрат – ред. на содержание – ред.) ТСПГ", – сказал министр Ж. Вайчюнас BNS в пятницу.



По его словам, новая претензия Achemos grupe сейчас чревата риском того, что принятие решений о снижении затрат на терминал будет отложено как минимум на месяц. Сократить затраты примерно на 40% намечалось с июля, а наибольшую выгоду должен ощутить йонавский производитель удобрений Achema, который потребляет больше всего газа и покрывает большую часть затрат на содержание терминала.



Министр энергетики признал, что в таких обстоятельствах осложняется согласование финансовой помощи государства выкупу ТСПГ с ЕК.



"Был план, и я не сомневался в нем до сих пор – получить за июль согласование госпомощи. Вчерашняя претензия заметно корректирует эти вещи. Просто важно то, что решение ЕК о государственной помощи технически должно предоставляться именно компании спецназначения, то есть ТСПГ", – сказал Ж. Вайчюнас.



Из-за того, что в четверг на собрание акционеров Klaipedos nafta не явился представитель крупнейшего акционера – Министерства энергетики, не были приняты решения о переводе деятельности терминала. Ж. Вайчюнас говорил, почему одностороннее решение министерства об учреждении новой компании SGD terminalas (Терминал СПГ) могло еще ухудшить ситуацию.



На дочернее предприятие намечено перевести все связанное с деятельностью ТСПГ движимое и недвижимое имущество, имеющиеся целевые кредиты, договор аренды судна-газохранилища. Сделку планировалось заключтить в четверг, а ее стоимость (цена эмиссии новых акций составляет 28,4 млн евро.



Правительство и сейм одобрили план приобретения судна-газохранилища, чтобы затраты на содержание терминала были распределены на период с 2019 года до конца 2044 года. Как уже сообщалось ранее, получение займов в банках и распределение затрат на терминал на 25 лет (до 2044 года) позволит сократить затраты на содержание ТСПГ ежегодно на 23 млн евро.



Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% принадлежит Achemos grupe. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика, технологии Ключевые слова: газ, суд, планы, цена, ТСПГ, содержание, Ахема География: Литва — статья прочитана 80 раз Комментарии