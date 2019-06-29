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Тракай творит шоколадную историю





Музей шоколадных скульптур в Тракай – это история шоколада в шоколадных картинках и скульптурах. И хотя музеи шоколада существуют в нескольких странах мира, литовский музей, инициатором которого является хозяин компании «AJ šokoladas» Альгимантас Яблонскас, - особенный: его уникальность связана с необыкновенным талантом скульптора по шоколаду Эляны Климент (на снимке).

Эляна настолько скрупулёзно, тонко, вылепила персонажей музея, что каждый из них сегодня зажил своей жизнью. В характерах её героев есть трагизм и жёсткость, карикатурность, юмор и ирония, ностальгия и любовь. И если кто-то не знаком с историей шоколада, то не стоит искать её в интернете – её можно проследить, переходя из помещения в помещение, от персонажа к персонажу, вдыхая запах шоколада в тракайском Музее шоколадных скульптур (ул. Витауто, 4).
И теперь Музей шоколадных скульптур стал неотъемлемой частью маршрутов, которые предпочитают туристы, посещающие Литву.

Видеосюжет музея в Тракай - Владимира Клоповского, "Обзор":



Фоторепортаж Владимира Клоповского, "Обзор":

Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Тракай, «AJ šokoladas», Альгимантас Яблонскас, Музей шоколадных скульптур, Эляна Климент
География: Литва
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добавлена сегодня, 29 июня, 10:00

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