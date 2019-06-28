Загрузка... Генпрокуратура объявила о гибели в Волге 80% осетра, 92% - белуги 🔊 Воспроизвести



Катастрофическое обмеление Волги привело к полному исчезновению ряда видов рыб. Такие данные были озвучены на заседании Генпрокуратуры, сообщает



Обмеление Волги могло произойти из-за аномально теплой весны и ошибочного регулирования уровня волжских водохранилищ.



"Крайне неблагоприятная ситуация складывается на реке Волге, в бассейне которой, по оценкам рыбохозяйственных научных организаций, к настоящему времени потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, севрюги – на 40%, белуги – на 92%. Некоторые виды рыб, например волжская сельдь, полностью исчезли из-за прекращения доступа к нерестилищам", - заявил начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук. Катастрофическое обмеление Волги привело к полному исчезновению ряда видов рыб. Такие данные были озвучены на заседании Генпрокуратуры, сообщает ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА Обмеление Волги могло произойти из-за аномально теплой весны и ошибочного регулирования уровня волжских водохранилищ."Крайне неблагоприятная ситуация складывается на реке Волге, в бассейне которой, по оценкам рыбохозяйственных научных организаций, к настоящему времени потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, севрюги – на 40%, белуги – на 92%. Некоторые виды рыб, например волжская сельдь, полностью исчезли из-за прекращения доступа к нерестилищам", - заявил начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук. Фото: kazanfirst.ru



"С начала весны текущего года фактическое развитие гидрологической обстановки в бассейне р. Волги проходило по неблагоприятному сценарию", - заявили ранее в Минприроды.



В итоге одна из главных водных артерий страны аномально обмелела. Вода отступила от прежних берегов Волги более чем на 100 м. В мае был введен режим экономии воды.



Фото: kazanfirst.ru "С начала весны текущего года фактическое развитие гидрологической обстановки в бассейне р. Волги проходило по неблагоприятному сценарию", - заявили ранее в Минприроды.В итоге одна из главных водных артерий страны аномально обмелела. Вода отступила от прежних берегов Волги более чем на 100 м. В мае был введен режим экономии воды. Загрузка... vestifinance.ru Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Волга, засуха, реки, рыболовство География: Россия — статья прочитана 165 раз Комментарии