Условно-досрочно

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Сегодня, 28 июня, Комитет по лицензированию Литовской федерации футбола (ЛФФ) отозвал лицензию каунасского клуба «Стумбрас» на право участия в соревнованиях в рамках Лиги А и 1-й лиги, в которой играет дублирующая команда.



Комитет по лицензированию при этом подчеркнул, что у «Стумбраса», чьи футболисты не выходили на поле в 14-м и 15-м турах, и раньше были нарушения по спортивным, инфраструктурным, финансовым критериям.



Вместе с тем генеральный секретарь ЛФФ Эдгарас Станкявичюс заметил, что у «Стумбраса» по прежнему есть возможность продолжить играть в чемпионатах страны нынешнего сезона в виде исключения, если клубу удастся выполнить требования федерации.



«Мы понимаем текущую ситуацию в клубе и услышали от руководства «Стумбраса» о стремлении исправить финансовое положение. Теперь клуб должен рассчитаться с основными кредиторами, включая ЛФФ, за аренду стадиона, работниками администрации и игроками, «Содрой» до 27 июля, когда закрывается окно перехода игроков. В противном случае клуб потеряет право участвовать в соревнованиях ЛФФ. Из-за нарушений Дисциплинарного кодекса ЛФФ «Стумбрасу» запрещено регистрировать новых игроков, но если он выполнит свои финансовые обязательства раньше, то запрет будет снят», - сказал Э.Станкявичюс. Комитет по лицензированию при этом подчеркнул, что у «Стумбраса», чьи футболисты не выходили на поле в 14-м и 15-м турах, и раньше были нарушения по спортивным, инфраструктурным, финансовым критериям.Вместе с тем генеральный секретарь ЛФФ Эдгарас Станкявичюс заметил, что у «Стумбраса» по прежнему есть возможность продолжить играть в чемпионатах страны нынешнего сезона в виде исключения, если клубу удастся выполнить требования федерации.«Мы понимаем текущую ситуацию в клубе и услышали от руководства «Стумбраса» о стремлении исправить финансовое положение. Теперь клуб должен рассчитаться с основными кредиторами, включая ЛФФ, за аренду стадиона, работниками администрации и игроками, «Содрой» до 27 июля, когда закрывается окно перехода игроков. В противном случае клуб потеряет право участвовать в соревнованиях ЛФФ. Из-за нарушений Дисциплинарного кодекса ЛФФ «Стумбрасу» запрещено регистрировать новых игроков, но если он выполнит свои финансовые обязательства раньше, то запрет будет снят», - сказал Э.Станкявичюс. Руководитель ЛФФ добавил, что и федерация, и другие клубы согласились помочь «Стумбрасу» в отношении, например, переноса матчей, но в ответ они ждут конкретных действий со стороны каунасского клуба.



«Стумбрас», в свою очередь, также должен будет подать мотивированный запрос в Исполнительный комитет относительно дальнейшего участия в соревнованиях в Лиге А и 1-й лиге исключительно в порядке исключения.



«Сейчас мы общаемся с клубами Лиги А, которые согласились перенести следующие два матча «Стумбраса» на более поздний срок. Теоретически они могут быть сыграны уже с 3 августа. Мы хотим помочь «Стумбрасу», но при этом мы должны добиваться от самого клуба прогресса и видеть решения по преодолению кризиса», - сказал Э.Станкявичюс. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: футбол, лицензия, «Стумбрас» — статья прочитана 148 раз Комментарии