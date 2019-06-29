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Создатели раздевающего девушек приложения DeepNude закрыли проект
Вы наверняка вчера видели кучу новостей о том, что некий энтузиаст выпустил программу DeepNude, которая раздевает девушек на фото. Вот, что произошло с сервисом всего спустя несколько суток, сообщает РИА Новости.
Разработчики платного приложения DeepNude, которое с помощью нейросетей может "снимать" с девушек на фотографиях одежду, объявили о закрытии проекта спустя несколько дней после релиза.
Авторы написали в Twitter, что недооценили потенциал проекта и не смогли контролировать трафик из-за огромного спроса.
При этом они признались, что у приложения есть ряд недостатков.
"Несмотря на наши меры безопасности, вероятность злоупотребления возможностями сервиса слишком высока, когда пользователей полмиллиона. Мы не хотим зарабатывать таким способом. Конечно, в Сети появятся копии DeepNude, но мы не хотим это продавать. Мир еще не готов к DeepNude", — заключили они.
Приложение DeepNude стало доступно для пользователей 23 июня.
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РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, технологии
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