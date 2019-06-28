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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Доносящим о нарушениях конкуренции - премии до 100 тыс. евро
Люди, представившие доказательства возможных картельных соглашений или других ограничивающих конкуренцию соглашений, получат от государства вознаграждение в размере от 1 тысячи до 100 тысяч евро.
Ожидается, что теперь люди станут более активно поставлять информацию и помогут выявить больше нарушений.
Совет по конкуренции утвердил порядок выплаты таких премий с 1 июля - они составят 1% от суммы назначенного нарушителям штрафа, но не менее 1 тыс. и не более 100 тыс. евро.
Совет подчёркивает, что личность представивших доказательства людей по их просьбе не будет разглашена.
Такие выплаты были узаконены принятыми в марте этого года поправками в Закон о конкуренции.
Категории: экономика, общество, чп и криминал
География: Литва
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