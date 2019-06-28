Доносящим о нарушениях конкуренции - премии до 100 тыс. евро 🔊 Воспроизвести



Люди, представившие доказательства возможных картельных соглашений или других ограничивающих конкуренцию соглашений, получат от государства вознаграждение в размере от 1 тысячи до 100 тысяч евро.



Ожидается, что теперь люди станут более активно поставлять информацию и помогут выявить больше нарушений.



Совет по конкуренции утвердил порядок выплаты таких премий с 1 июля - они составят 1% от суммы назначенного нарушителям штрафа, но не менее 1 тыс. и не более 100 тыс. евро.



Совет подчёркивает, что личность представивших доказательства людей по их просьбе не будет разглашена.



Такие выплаты были узаконены принятыми в марте этого года поправками в Закон о конкуренции. Люди, представившие доказательства возможных картельных соглашений или других ограничивающих конкуренцию соглашений, получат от государства вознаграждение в размере от 1 тысячи до 100 тысяч евро.Ожидается, что теперь люди станут более активно поставлять информацию и помогут выявить больше нарушений.Совет по конкуренции утвердил порядок выплаты таких премий с 1 июля - они составят 1% от суммы назначенного нарушителям штрафа, но не менее 1 тыс. и не более 100 тыс. евро.Совет подчёркивает, что личность представивших доказательства людей по их просьбе не будет разглашена.Такие выплаты были узаконены принятыми в марте этого года поправками в Закон о конкуренции. BNS Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: нарушения, премия, донос География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии