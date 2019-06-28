Загрузка... В водах Балтийского моря обнаружили высокое содержание медикаментов 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Владислав Адамовский



Лекарства попадают через очистные сооружения или в виде медицинских отходов. В воды Балтийского моря часто попадают различные лекарства, которые не полностью ликвидируют очистные сооружения. Аналогичная ситуация характерна и для рек региона, сообщает



Медикаменты попадают в поверхностные воды через очистные сооружения или в виде медицинских отходов. Также загрязнению воды способствуют животные, поскольку ветеринары используют все больше различных лекарств. Лекарства попадают через очистные сооружения или в виде медицинских отходов. В воды Балтийского моря часто попадают различные лекарства, которые не полностью ликвидируют очистные сооружения. Аналогичная ситуация характерна и для рек региона, сообщает Sputnik Литва и LRT со ссылкой на данные ЮНЕСКО и Хельсинкской комиссии (HELCOM).Медикаменты попадают в поверхностные воды через очистные сооружения или в виде медицинских отходов. Также загрязнению воды способствуют животные, поскольку ветеринары используют все больше различных лекарств. Например, в некоторые водоемах выявлено содержание таких веществ, как парацетамол, кофеин, ибупрофен, диклофенак.



В докладе HELCOM утверждается, что Литва и Латвия не предоставили данные о загрязнении воды фармацевтическими препаратами, в то время как Агентство по охране окружающей среды Литвы заявляет обратное, пишет LRT.



Представитель ведомства рассказал, что в период с 2015-го по 2019 год необходимые исследования были проведены в четырех литовских реках — Нерисе, Немане, Акмяна-Дане и Кульпе.



"Исследования показали, что концентрации фармацевтических веществ ниже максимального предела количественного метода подсчета", — говорится в сообщении организации.



Собеседник LRT заявил, что Агентство по охране окружающей среды Литвы также участвует в проекте, одна из задач которого заключается в проведении исследований по содержанию медикаментов в сточных и поверхностных водах.



По данным ведомства, в ходе проекта в Литве взяли пробы с очистных сооружений Клайпеды, Паланги, Ниды, Кретинги, а также из некоторых рек, Клайпедского пролива, Куршского залива и Балтийского моря. Результаты исследования будут опубликованы в конце года.



В Агентстве по охране окружающей среды предполагают, что основным источником фармацевтических веществ являются бытовые сточные воды.



Профессор Вильнюсского технического университета имени Гедиминаса (VGTU) Миндаугас Рямейка отметил, что, вероятно, ситуация в Литве не сильно отличается от общеевропейской.



"Думаю, что так живут не только жители региона Балтийского моря, но и возле Средиземного или другого морей. Очистные сооружения одинаковы. Станции по очистке сточных вод в Каунасе, Клайпеде или Стокгольме, безусловно, не будут иметь существенных различий. Я думаю, что различается только количество обнаруженного вещества", — заявил он.



По словам профессора, проблема носит глобальный характер.



"В сточных водах так много шприцев, тампонов, что иногда трудно поверить, что это возможно. Трудно поверить, что в системе очистки сточных вод можно найти много шприцев. Кажется, если ты не пользуешься, то и другие не используют, но реальность другая", — сообщил Рямейка.



В прошлогоднем докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Балтийское море было признано наиболее загрязненным водоемом. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: общество, здоровье, дом и быт Ключевые слова: загрязнение, море, медикаменты География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии