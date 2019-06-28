Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Литовский экспорт услуг в первом квартале этого года составил 2,468 млрд евро, импорт - 1,45 млрд евро, т.е. на 19,2% и 14,6% больше, чем в январе-марте 2018 г. соответственно.



Профицит баланса услуг в этом году по сравнению с первым кварталом 2018 г. увеличился на 14,6% до 1,018 млрд и составил 9,6% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, говорится в сообщении Банка Литвы и Департамента статистики.



Наибольшая доля экспорта и импорта услуг приходится на транспортные услуги (63% и 54,5% соответственно).



Экспорт услуг в страны ЕС составил 69,7% всего объёма экспорта услуг, импорт услуг из стран ЕС составил 65% импорта услуг.



Основным партнёром по экспорту услуг в первом квартале была Германия, а Польша была основным партнёром по импорту услуг. Литовский экспорт услуг в первом квартале этого года составил 2,468 млрд евро, импорт - 1,45 млрд евро, т.е. на 19,2% и 14,6% больше, чем в январе-марте 2018 г. соответственно.Профицит баланса услуг в этом году по сравнению с первым кварталом 2018 г. увеличился на 14,6% до 1,018 млрд и составил 9,6% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, говорится в сообщении Банка Литвы и Департамента статистики.Наибольшая доля экспорта и импорта услуг приходится на транспортные услуги (63% и 54,5% соответственно).Экспорт услуг в страны ЕС составил 69,7% всего объёма экспорта услуг, импорт услуг из стран ЕС составил 65% импорта услуг.Основным партнёром по экспорту услуг в первом квартале была Германия, а Польша была основным партнёром по импорту услуг. * * *



Совокупные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Литве на конец марта составили 15,537 млрд евро - на 2,4% больше, чем на конец первого квартала 2018-го (15,18 млрд евро). Накопленные ПИИ составили 35,8% валового внутреннего продукта страны (ВВП).



В среднем на душу населения в стране на конец марта приходилось 5568 евро (5416 евро на конец марта 2018 года) ПИИ. Крупнейшими инвесторами являются Швеция, Нидерланды, Эстония и Германия, говорится в сообщении Банка Литвы и Департамента статистики страны.



По предварительным данным, поток ПИИ в Литву в первом квартале составил 64,7 млн евро. По сравнению с первым кварталом 2018 года поток инвестиций сократился на 82%, что было обусловлено реструктуризацией нескольких действующих в Литве иностранных банков в филиалы.



Наибольшие инвестиционные потоки пришлись на предприятия из Эстонии (791,3 млн евро), Дании (71,6 млн) и Польши (56 млн), при этом наибольшие минусовые инвестиционные потоки зафиксированы на предприятиях шведского (минус 822,8 млн евро) и гонконгского (минус 61,5 млн евро) капитала.



По видам деятельности наибольшие потоки пришлись на операции с недвижимостью (64,6 млн евро), профессиональную, научную и техническую деятельность (31,3 млн евро), а отрицательные потоки были зафиксированы в финансовых и страховых компаниях (минус 78,9 млн евро).



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По данным Департамента статистики Литвы, показатель экономических оценок в июне, по сравнению с маем, снизился на 1 процентный пункт до 8%.



За месяц показатель промышленного доверия снизился на 3 пункта, сектора услуг - на 1 процентный пункт. Показатель доверия к торговому сектору вырос на 3, к потребительскому и строительному секторам - на 2 процентных пункта.



В июне, по сравнению с июнем 2018 года, показатель экономических оценок снизился на 3 пункта.



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Эстонская компания Viridis Invest от бывшего банка Swedbank и генерального директора компании Teo Арунаса Шикшты стремится вернуть более 800 тыс. евро долг.



Судебные приставы в июле прошлого года наложили арест на 100% принадлежащих А.Шикште акций компании Financial Management Group, и попытаются продать их на аукционах. В письме судебного пристава Асты Станишаускайте, направленном в Центр регистров, указывалось, что сумма долга и судебных издержек на тот момент составляла 849 тыс. евро.



Торги по арестованным акциям были объявлены 21 июня и пройдут до 22 июля. Портал системы электронных торгов объявляет, что их начальная цена продажи составляет 548 тыс. евро.



А.Шикшта BNS заявил, что долг Viridis Invest будет погашен ещё до проведения аукциона, поэтому торги должны быть прекращены.



"У нас есть крайний срок, и мы закрываем все свои обязательства. (...) У нас есть несколько коммерческих контрактов, расчёты запаздывают, и мы просто оказались в юридическом тупике. У нас ещё довольно много времени, расчёты осуществляются и будут закрыты", - сказал BNS Шикшта.



Выручка от продаж Financial Management Group в 2018 г. снизилась на 9,2% до 881 тыс. евро, а чистая прибыль увеличилась в 2,8 раза до 120,5 тыс. евро, указывается в отчёте компании, представленном в Центр регистров. Кредиторская задолженность и прочие обязательства компании на конец прошлого года составили 1,237 млн евро. стоимость активов - 1,491 млн евро.



По данным эстонского портала iinforegister.ee, в совете директоров Viridis Invest, основанной в 2014 г., работает Виктория Дунчене которая фигурирует во множестве связанных с бизнес-группой Lewben предприятиях литовского капитала в разных странах. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 76 раз Комментарии