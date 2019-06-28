Опрос: 51% жителей Литвы чаще расплачиваются карточкой, чем наличными 🔊 Воспроизвести



Согласно опросу Swedbank, половина (51%) жителей Литвы платит за покупки и услуги банковской картой чаще, чем наличными.



"Так как работники торговли создают всё больше возможностей жителям для расчёта без наличных денег, в будущем эта тенденция будет только усиливаться. Кроме того, не следует забывать о всё больше распространяющейся электронной коммерции, где наиболее распространёнными способами оплаты, как правило, являются банковские карточки и переводы", - отмечает Юрате Цвиликене, руководитель Финансового института Swedbank.



По её словам, расчёты с бесконтактными картами становятся всё более распространёнными - в настоящее время каждый второй человек в Литве использует этот способ.



Согласно опросу, организованному Финансовым институтом банка, значимость наличных уменьшается при совершении более крупных покупок - так расплачиваются 26%, а с карточкой - более 60% респондентов.



Респонденты в возрасте 25-34 лет (59%) и реже, старше 65 лет (26%), чаще всего используют бесконтактный способ.



Опрос показал, что каждый десятый человек по-прежнему получает зарплату наличными - чаще всего это лица с более низкими доходами.



Репрезентативный опрос проводила компания по изучению общественного мнения и рынка Kantar Emor. В ходе исследования было опрошено 1050 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет. Согласно опросу Swedbank, половина (51%) жителей Литвы платит за покупки и услуги банковской картой чаще, чем наличными."Так как работники торговли создают всё больше возможностей жителям для расчёта без наличных денег, в будущем эта тенденция будет только усиливаться. Кроме того, не следует забывать о всё больше распространяющейся электронной коммерции, где наиболее распространёнными способами оплаты, как правило, являются банковские карточки и переводы", - отмечает Юрате Цвиликене, руководитель Финансового института Swedbank.По её словам, расчёты с бесконтактными картами становятся всё более распространёнными - в настоящее время каждый второй человек в Литве использует этот способ.Согласно опросу, организованному Финансовым институтом банка, значимость наличных уменьшается при совершении более крупных покупок - так расплачиваются 26%, а с карточкой - более 60% респондентов.Респонденты в возрасте 25-34 лет (59%) и реже, старше 65 лет (26%), чаще всего используют бесконтактный способ.Опрос показал, что каждый десятый человек по-прежнему получает зарплату наличными - чаще всего это лица с более низкими доходами.Репрезентативный опрос проводила компания по изучению общественного мнения и рынка Kantar Emor. В ходе исследования было опрошено 1050 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: опрос, оплата, карты, покупки География: Литва — статья прочитана 120 раз Комментарии