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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Министры и главкомы семи стран в Клайпеде отметят годовщину объединённых сил
Министры обороны и командующие вооружёнными силами семи стран в пятницу в Клайпеде отметят первую годовщину создания Сводных экспедиционных сил (СЭС).
Эти силы включают в себя военные подразделения Великобритании, Литвы, Латвии, Эстонии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Швеции.
Встреча министров обороны и военачальников состоится на флагманском корабле HMS Albion Военно-морских сил Великобритании, который с конца мая участвует в военных учениях Baltic Protector Baltic Protector (Защитник Балтии).
В этих учениях принимают участие 3 тыс. военнослужащих и 17 кораблей из всех государств, составляющих эти силы.
26 июня на литовском побережье начался один из заключительных этапов учений.
На корабле HMS Albion состоится также пресс-конференция министры обороны Литвы и Великобритании Раймундас Кароблис и Пенни Мордаунт.
Литва в СЭС направила около 150 военнослужащих - подразделение размером с роту, медика и офицера, несущего службу в оперативном штабе в Нортвуде.
Общее количество СЭС составляет около 10 тыс. военнослужащих.
Ключевые слова: встреча, учения, минобороны
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