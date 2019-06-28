Министры и главкомы семи стран в Клайпеде отметят годовщину объединённых сил 🔊 Воспроизвести



Министры обороны и командующие вооружёнными силами семи стран в пятницу в Клайпеде отметят первую годовщину создания Сводных экспедиционных сил (СЭС).



Эти силы включают в себя военные подразделения Великобритании, Литвы, Латвии, Эстонии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Швеции.



Встреча министров обороны и военачальников состоится на флагманском корабле HMS Albion Военно-морских сил Великобритании, который с конца мая участвует в военных учениях Baltic Protector Baltic Protector (Защитник Балтии).



В этих учениях принимают участие 3 тыс. военнослужащих и 17 кораблей из всех государств, составляющих эти силы.



26 июня на литовском побережье начался один из заключительных этапов учений.



На корабле HMS Albion состоится также пресс-конференция министры обороны Литвы и Великобритании Раймундас Кароблис и Пенни Мордаунт.



Литва в СЭС направила около 150 военнослужащих - подразделение размером с роту, медика и офицера, несущего службу в оперативном штабе в Нортвуде.



Общее количество СЭС составляет около 10 тыс. военнослужащих. Министры обороны и командующие вооружёнными силами семи стран в пятницу в Клайпеде отметят первую годовщину создания Сводных экспедиционных сил (СЭС).Эти силы включают в себя военные подразделения Великобритании, Литвы, Латвии, Эстонии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Швеции.Встреча министров обороны и военачальников состоится на флагманском корабле HMS Albion Военно-морских сил Великобритании, который с конца мая участвует в военных учениях Baltic Protector Baltic Protector (Защитник Балтии).В этих учениях принимают участие 3 тыс. военнослужащих и 17 кораблей из всех государств, составляющих эти силы.26 июня на литовском побережье начался один из заключительных этапов учений.На корабле HMS Albion состоится также пресс-конференция министры обороны Литвы и Великобритании Раймундас Кароблис и Пенни Мордаунт.Литва в СЭС направила около 150 военнослужащих - подразделение размером с роту, медика и офицера, несущего службу в оперативном штабе в Нортвуде.Общее количество СЭС составляет около 10 тыс. военнослужащих. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: встреча, учения, минобороны География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 136 раз Комментарии