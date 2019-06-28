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Президент встретится с родственниками пограничников, погибших в Мядининкай

архивное фото


Президент Даля Грибаускайте встретится в четверг с родственниками убитых в 1991 г. в Мядининкай литовских пограничников.

Встреча состоится в преддверии очередной годовщины Мядининкской бойни, к тому дню Д.Грибаускайте уже завершит своё пребывание на посту главы государства.

31 июля исполняется 28 лет со дня трагедии, когда советские омоновцы убили семерых дежуривших на границе с Беларусью литовских сотрудников.

Медикам удалось спасти жизнь только тяжело раненого сотрудника таможни Томаса Шярнаса.

За участие в Мядининкской бойне к пожизненному заключению был приговорён бывший член ОМОН Константин Михайлов.

Еще три омоновца - Андрей Лактионов, Чеслав Млынник и Александр Рыжов - были приговорены литовскими судами к самому суровому наказанию заочно, поскольку Россия отказалась их выдавать.
BNS
Категории: чп и криминал, история
Ключевые слова: президент, пограничники, Меденинкай
География: Литва
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добавлена сегодня, 28 июня, 12:30

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