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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Президент встретится с родственниками пограничников, погибших в Мядининкай
Президент Даля Грибаускайте встретится в четверг с родственниками убитых в 1991 г. в Мядининкай литовских пограничников.
Встреча состоится в преддверии очередной годовщины Мядининкской бойни, к тому дню Д.Грибаускайте уже завершит своё пребывание на посту главы государства.
31 июля исполняется 28 лет со дня трагедии, когда советские омоновцы убили семерых дежуривших на границе с Беларусью литовских сотрудников.
Медикам удалось спасти жизнь только тяжело раненого сотрудника таможни Томаса Шярнаса.
За участие в Мядининкской бойне к пожизненному заключению был приговорён бывший член ОМОН Константин Михайлов.
Еще три омоновца - Андрей Лактионов, Чеслав Млынник и Александр Рыжов - были приговорены литовскими судами к самому суровому наказанию заочно, поскольку Россия отказалась их выдавать.
Категории: чп и криминал, история
Ключевые слова: президент, пограничники, Меденинкай
География: Литва
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