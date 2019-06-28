Президент встретится с родственниками пограничников, погибших в Мядининкай 🔊 Воспроизвести архивное фото



Президент Даля Грибаускайте встретится в четверг с родственниками убитых в 1991 г. в Мядининкай литовских пограничников.



Встреча состоится в преддверии очередной годовщины Мядининкской бойни, к тому дню Д.Грибаускайте уже завершит своё пребывание на посту главы государства.



31 июля исполняется 28 лет со дня трагедии, когда советские омоновцы убили семерых дежуривших на границе с Беларусью литовских сотрудников.



Медикам удалось спасти жизнь только тяжело раненого сотрудника таможни Томаса Шярнаса.



За участие в Мядининкской бойне к пожизненному заключению был приговорён бывший член ОМОН Константин Михайлов.



Еще три омоновца - Андрей Лактионов, Чеслав Млынник и Александр Рыжов - были приговорены литовскими судами к самому суровому наказанию заочно, поскольку Россия отказалась их выдавать. Президент Даля Грибаускайте встретится в четверг с родственниками убитых в 1991 г. в Мядининкай литовских пограничников.Встреча состоится в преддверии очередной годовщины Мядининкской бойни, к тому дню Д.Грибаускайте уже завершит своё пребывание на посту главы государства.31 июля исполняется 28 лет со дня трагедии, когда советские омоновцы убили семерых дежуривших на границе с Беларусью литовских сотрудников.Медикам удалось спасти жизнь только тяжело раненого сотрудника таможни Томаса Шярнаса.За участие в Мядининкской бойне к пожизненному заключению был приговорён бывший член ОМОН Константин Михайлов.Еще три омоновца - Андрей Лактионов, Чеслав Млынник и Александр Рыжов - были приговорены литовскими судами к самому суровому наказанию заочно, поскольку Россия отказалась их выдавать. BNS Категории: чп и криминал, история Ключевые слова: президент, пограничники, Меденинкай География: Литва — статья прочитана 86 раз Комментарии