В Вильнюсе - бесплатные занятия для людей старшего возраста

После выхода на пенсию важно, чтобы человек мог и дальше развиваться, общаться со сверстниками, самореализовываться, да и оставаться физически активным, наконец.
Муниципальное предприятие «Sveikas miestas», как уже сообщал «Обзор», приглашает вильнюсцев старшего возраста активно провести лето и принять участие в бесплатных упражнениях в течение июля и августа. Принять участие в проекте может любой человек пенсионного возраста.
Открытые оздоровительные занятия будут проходить каждый вторник и четверг с 10:00. до 11:00. Бесплатные занятия стартуют с 1 июля.
«Движение необходимо для нашего здоровья, особенно в старшем возрасте. Каждый может участвовать в этих занятиях, независимо от физической подготовки. Кроме того, это будет хорошая возможность приятно провести время, пообщаться и завести новые знакомства», - говорит главный тренер спортивного зала бассейна в микрорайоне Фабиёнишкес Миндаугас Мизгаитис.
Занятия не потребуют предварительной подготовки. Просто нужно удобно одеться и не забыть захватить хорошее настроение с собой.
«Мы надеемся, что многие пожилые жители столицы воспользуются этим приглашением. Мы хотим побудить пожилых людей быть физически активными и обязательно попробовать бесплатные упражнения», - сказала руководитель по коммуникации в «Sveikas miestas» Каролина Дилите.
Чтобы попасть на бесплатные упражнения необходимо заранее зарегистрироваться. На одно занятие может записаться 20 человек. Упражнения будут проходить каждый вторник и четверг с 10:00 до 11:00. на ул. С.Нериес 45А.
В зал приходите немного пораньше, чтобы успеть переодеться и подготовиться.
Предварительная регистрация осуществляется по телефону 85 203 4814. Вы можете зарегистрироваться на одно занятие или сразу на несколько.
«Мы надеемся, что многие пожилые жители столицы воспользуются этим приглашением. Мы хотим побудить пожилых людей быть физически активными и обязательно попробовать бесплатные упражнения», - сказала руководитель по коммуникации в «Sveikas miestas» Каролина Дилите.
Чтобы попасть на бесплатные упражнения необходимо заранее зарегистрироваться. На одно занятие может записаться 20 человек. Упражнения будут проходить каждый вторник и четверг с 10:00 до 11:00. на ул. С.Нериес 45А.
В зал приходите немного пораньше, чтобы успеть переодеться и подготовиться.
Предварительная регистрация осуществляется по телефону 85 203 4814. Вы можете зарегистрироваться на одно занятие или сразу на несколько.