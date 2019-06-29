В Вильнюсе - бесплатные занятия для людей старшего возраста 🔊 Воспроизвести Фото: "Sveikas miestas"



После выхода на пенсию важно, чтобы человек мог и дальше развиваться, общаться со сверстниками, самореализовываться, да и оставаться физически активным, наконец.



Муниципальное предприятие «Sveikas miestas», как уже сообщал «Обзор», приглашает вильнюсцев старшего возраста активно провести лето и принять участие в бесплатных упражнениях в течение июля и августа. Принять участие в проекте может любой человек пенсионного возраста.



Открытые оздоровительные занятия будут проходить каждый вторник и четверг с 10:00. до 11:00. Бесплатные занятия стартуют с 1 июля.



«Движение необходимо для нашего здоровья, особенно в старшем возрасте. Каждый может участвовать в этих занятиях, независимо от физической подготовки. Кроме того, это будет хорошая возможность приятно провести время, пообщаться и завести новые знакомства», - говорит главный тренер спортивного зала бассейна в микрорайоне Фабиёнишкес Миндаугас Мизгаитис. Муниципальное предприятие «Sveikas miestas», как уже сообщал «Обзор», приглашает вильнюсцев старшего возраста активно провести лето и принять участие в бесплатных упражнениях в течение июля и августа. Принять участие в проекте может любой человек пенсионного возраста.Открытые оздоровительные занятия будут проходить каждый вторник и четверг с 10:00. до 11:00. Бесплатные занятия стартуют с 1 июля.«Движение необходимо для нашего здоровья, особенно в старшем возрасте. Каждый может участвовать в этих занятиях, независимо от физической подготовки. Кроме того, это будет хорошая возможность приятно провести время, пообщаться и завести новые знакомства», - говорит главный тренер спортивного зала бассейна в микрорайоне Фабиёнишкес Миндаугас Мизгаитис. Занятия не потребуют предварительной подготовки. Просто нужно удобно одеться и не забыть захватить хорошее настроение с собой.



«Мы надеемся, что многие пожилые жители столицы воспользуются этим приглашением. Мы хотим побудить пожилых людей быть физически активными и обязательно попробовать бесплатные упражнения», - сказала руководитель по коммуникации в «Sveikas miestas» Каролина Дилите.



Чтобы попасть на бесплатные упражнения необходимо заранее зарегистрироваться. На одно занятие может записаться 20 человек. Упражнения будут проходить каждый вторник и четверг с 10:00 до 11:00. на ул. С.Нериес 45А.



В зал приходите немного пораньше, чтобы успеть переодеться и подготовиться.



Предварительная регистрация осуществляется по телефону 85 203 4814. Вы можете зарегистрироваться на одно занятие или сразу на несколько. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: «Sveikas miestas», Фабиёнишкес — статья прочитана 109 раз Комментарии