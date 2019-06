В Вильнюсском аэропорту всё больше самолётов-гигантов 🔊 Воспроизвести







Авиационные специалисты к категории больших воздушных судов относят самолёты, длина крыльев которых (размах крыльев) составляет примерно от 40 до 60 метров и более. Одни из них могут поднять около 300 тонн грузов, другие – почти 700 пассажиров. Уже в прошлом году Вильнюсский аэропорт посетили 152 больших воздушных судна, в то время как в 2017 году таких самолётов было только восемь. В этом году в столице уже приземлилось 92 таких самолёта, поэтому в конце года предполагается поставить рекорд.



Планируется, что после реконструкции перрон Вильнюсского аэропорта будет значительно лучше приспособлен для таких воздушных судов, обслуживание которых внутри аэропорта является комплексным вызовом и требует более крупных ресурсов как работников, так и инфраструктуры. Планируется, что после реконструкции перрон Вильнюсского аэропорта будет значительно лучше приспособлен для таких воздушных судов, обслуживание которых внутри аэропорта является комплексным вызовом и требует более крупных ресурсов как работников, так и инфраструктуры. Количество выросло в десятки раз



В последнее время количество больших воздушных судов выросло в десятки раз. Руководитель Вильнюсского аэропорта Дайнюс Чюплис отмечает, что визиты таких воздушных судов является своеобразной оценкой для аэропорта.



«То, что почти за половину этого года мы обслужили около 100 больших воздушных судов, показывает, что поставленные перед нами задачи мы выполнили надлежащим образом и успешно. Обслуживание больших воздушных судов является значительно более комплексным чем тех, которые обычно посещают нас, и их визиты демонстрируют, что мы заслужили доверие и этих воздушных перевозчиков», - утверждает Д.Чюплис.



Время от времени в Вильнюсском аэропорту садятся большие воздушные суда, которые обслуживают дальние рейсы. Однако чаще всего воздушные суда большого типа перевозят из столицы грузы. В прошлом году только через Вильнюсский аэропорт было перевезено 13 тысяч тон грузов.



«В этом году мы также ощущаем спрос со стороны предприятий, предоставляющих услуги по перевозке грузов. Результаты не должны быть меньше прошлогодних объёмов. Важно понять, что для перевозки грузов используются более крупные воздушные суда, чем для перевозки пассажиров, а необходимые для стоянки этих самолётов площадки также должны быть больше обычных площадок», - отмечает руководитель развития маршрутов «Литовских аэропортов» Юстас Ринкявичюс.



Фото из архива "Обзора"







После реконструкции – новые возможности



Хотя воздушные суда большого типа посещают Литву всё чаще, руководитель воздушных ворот литовской столицы замечает, что их движение внутри аэропорта могло бы быть более эффективным, если условия перрона были бы лучше. В настоящее время в Вильнюсском аэропорту большие воздушные суда обслуживают, занимая несколько стоянок, предназначенных для меньших воздушных судов.



«По этой причине очень ограничены возможности более гибко реагировать на изменения планирования операций на перроне аэропорта или изменения в расписании воздушных судов. Когда строился существующий перрон Вильнюсского аэропорта, не было потребности в оборудовании площадок для обслуживания более крупных воздушных судов. Однако сегодня ситуация изменилась кардинально», - говорит Д. Чюплис.



Утверждают, что образовавшуюся потребность в площадках для стоянки воздушных судов удастся удовлетворить после осуществления реконструкции Вильнюсского аэропорта, говорится в пресс-релизе агентства



Фото из архива "Обзора"







Садится и «Королева небес»



Садящиеся в Вильнюсском аэропорту большие воздушные суда очень разные и каждое отличается впечатляющими характеристиками. Чаще всего столичный аэропорт посещает «Airbus A330-200», основной оператор которого – воздушные линии «Turkish Airlines». Пассажирская версия этого воздушного судна вмещает 406 пассажиров, а грузовой вариант самолёта перевозит до 70 т грузов.



Другим «гостем» Вильнюсского аэропорта является «Boeing 747-400», его легко узнать по впечатляющему внешнему виду – второму этажу в передней части самолёта. Это воздушное судно называют «Королевой небес» (агл. Queen of the skies). Он может перевезти 660 пассажиров, его длина – 74 метра, а размах крыльев – 64,4 метра.



Столичный аэропорт посещают и гигантские «Boeing 767-300» и «Airbus A340-300, грузоподъёмность которых составляет 227 тонн. Цена таких гигантских самолётов может достигать 220 миллионов долларов США и даже больше.



О Вильнюсском аэропорте



Вильнюсский аэропорт относится к сети Литовских аэропортов, которые владеют тремя аэропортами в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В течение 2018 года они обслужили 6,3 миллиона пассажиров и 61 тысячу рейсов. Согласно данным Международного совета аэропортов (ACI Europe), Литовские аэропорты внесли в валовый внутренний продукт Литвы 2,5%. В последнее время количество больших воздушных судов выросло в десятки раз. Руководитель Вильнюсского аэропорта Дайнюс Чюплис отмечает, что визиты таких воздушных судов является своеобразной оценкой для аэропорта.«То, что почти за половину этого года мы обслужили около 100 больших воздушных судов, показывает, что поставленные перед нами задачи мы выполнили надлежащим образом и успешно. Обслуживание больших воздушных судов является значительно более комплексным чем тех, которые обычно посещают нас, и их визиты демонстрируют, что мы заслужили доверие и этих воздушных перевозчиков», - утверждает Д.Чюплис.Время от времени в Вильнюсском аэропорту садятся большие воздушные суда, которые обслуживают дальние рейсы. Однако чаще всего воздушные суда большого типа перевозят из столицы грузы. В прошлом году только через Вильнюсский аэропорт было перевезено 13 тысяч тон грузов.«В этом году мы также ощущаем спрос со стороны предприятий, предоставляющих услуги по перевозке грузов. Результаты не должны быть меньше прошлогодних объёмов. Важно понять, что для перевозки грузов используются более крупные воздушные суда, чем для перевозки пассажиров, а необходимые для стоянки этих самолётов площадки также должны быть больше обычных площадок», - отмечает руководитель развития маршрутов «Литовских аэропортов» Юстас Ринкявичюс.Хотя воздушные суда большого типа посещают Литву всё чаще, руководитель воздушных ворот литовской столицы замечает, что их движение внутри аэропорта могло бы быть более эффективным, если условия перрона были бы лучше. В настоящее время в Вильнюсском аэропорту большие воздушные суда обслуживают, занимая несколько стоянок, предназначенных для меньших воздушных судов.«По этой причине очень ограничены возможности более гибко реагировать на изменения планирования операций на перроне аэропорта или изменения в расписании воздушных судов. Когда строился существующий перрон Вильнюсского аэропорта, не было потребности в оборудовании площадок для обслуживания более крупных воздушных судов. Однако сегодня ситуация изменилась кардинально», - говорит Д. Чюплис.Утверждают, что образовавшуюся потребность в площадках для стоянки воздушных судов удастся удовлетворить после осуществления реконструкции Вильнюсского аэропорта, говорится в пресс-релизе агентства vipcommunications. Садящиеся в Вильнюсском аэропорту большие воздушные суда очень разные и каждое отличается впечатляющими характеристиками. Чаще всего столичный аэропорт посещает «Airbus A330-200», основной оператор которого – воздушные линии «Turkish Airlines». Пассажирская версия этого воздушного судна вмещает 406 пассажиров, а грузовой вариант самолёта перевозит до 70 т грузов.Другим «гостем» Вильнюсского аэропорта является «Boeing 747-400», его легко узнать по впечатляющему внешнему виду – второму этажу в передней части самолёта. Это воздушное судно называют «Королевой небес» (агл. Queen of the skies). Он может перевезти 660 пассажиров, его длина – 74 метра, а размах крыльев – 64,4 метра.Столичный аэропорт посещают и гигантские «Boeing 767-300» и «Airbus A340-300, грузоподъёмность которых составляет 227 тонн. Цена таких гигантских самолётов может достигать 220 миллионов долларов США и даже больше.Вильнюсский аэропорт относится к сети Литовских аэропортов, которые владеют тремя аэропортами в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В течение 2018 года они обслужили 6,3 миллиона пассажиров и 61 тысячу рейсов. Согласно данным Международного совета аэропортов (ACI Europe), Литовские аэропорты внесли в валовый внутренний продукт Литвы 2,5%. Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюсский аэропорт, «Airbus A330-200» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 130 раз Комментарии