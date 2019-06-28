Трамп попросил Путина не вмешиваться в выборы в США 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Михаил Климентьев



Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным попросил его не вмешиваться в выборы президента Соединенных Штатов в 2020 году, сообщает



Перед началом переговоров журналисты спросили Трампа, обратится ли он к Путину с таким призывом.



"Конечно", - сказал американский президент. Затем он повернулся к президенту РФ и озвучил эту просьбу.



После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным попросил его не вмешиваться в выборы президента Соединенных Штатов в 2020 году, сообщает РИА Новости Перед началом переговоров журналисты спросили Трампа, обратится ли он к Путину с таким призывом."Конечно", - сказал американский президент. Затем он повернулся к президенту РФ и озвучил эту просьбу.После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Трампа на встрече с Путиным спросили, попросит ли он Россию не вмешиваться в выборы в США. За тем не заржавело - американский президент тут же сказал: «Не вмешивайтесь в наши выборы». Оба при этом улыбались, как хорошей шутке. pic.twitter.com/wavFY05bAS — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 28 June 2019







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Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на полях саммита G20 в японской Осаке обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину, сообщил Белый дом.



"Президент Дональд Трамп только что завершил встречу с президентом Путины. Они оба согласились, что улучшение отношений - в интересах обеих стран и интересах всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украину", - говорится в сообщении Белого дома в Twitter.



Встреча Путина и Трампа прошла в японской Осаке на полях саммита "большой двадцатки". Она продлилась почти полтора часа.



В ее начале президент РФ отметил, что двум лидерам "есть, о чем поговорить". В свою очередь Трамп сообщил, что в число тем для обсуждения войдут вопросы торговли и разоружения, и высказал мнение о том, что результаты встречи будут отличными.



Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что согласованной повестки дня для разговора двух лидеров нет. По его словам, президенты сами определят приоритетные для них темы. Помощник российского лидера Юрий Ушаков, говоря о повестке будущей встречи, также подчеркивал, что многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу. Но основные предполагаемые к обсуждению вопросы, по его словам, вполне логичны - это и общее состояние двусторонних дел, и стратегическая стабильность, и многочисленные региональные конфликты, в том числе Сирия, Афганистан, Украина, Венесуэла, а также иранская проблема. * * *Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на полях саммита G20 в японской Осаке обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину, сообщил Белый дом."Президент Дональд Трамп только что завершил встречу с президентом Путины. Они оба согласились, что улучшение отношений - в интересах обеих стран и интересах всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украину", - говорится в сообщении Белого дома в Twitter.Встреча Путина и Трампа прошла в японской Осаке на полях саммита "большой двадцатки". Она продлилась почти полтора часа.В ее начале президент РФ отметил, что двум лидерам "есть, о чем поговорить". В свою очередь Трамп сообщил, что в число тем для обсуждения войдут вопросы торговли и разоружения, и высказал мнение о том, что результаты встречи будут отличными.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что согласованной повестки дня для разговора двух лидеров нет. По его словам, президенты сами определят приоритетные для них темы. Помощник российского лидера Юрий Ушаков, говоря о повестке будущей встречи, также подчеркивал, что многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу. Но основные предполагаемые к обсуждению вопросы, по его словам, вполне логичны - это и общее состояние двусторонних дел, и стратегическая стабильность, и многочисленные региональные конфликты, в том числе Сирия, Афганистан, Украина, Венесуэла, а также иранская проблема. РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: Путин, встреча, контакты, Трамп — статья прочитана 193 раза Комментарии