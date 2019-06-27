Главная >> Новости >> культура, чп и криминал >> Маски сорваны. Продюсер Алибасова сделал заявление 
Загрузка...

Маски сорваны. Продюсер Алибасова сделал заявление 



Отравление Бари Алибасова было часть PR-кампании, признался представитель продюсера Вадим Горжанкин в интервью «Вечерней Москве», сообщает
Загрузка...
news.rambler.ru
Категории: культура, чп и криминал
Ключевые слова: инсценировка, отравление, Алибасов
статья прочитана 144 раза
добавлена сегодня, 27 июня, 22:48

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка