Отравление Бари Алибасова было часть PR-кампании, признался представитель продюсера Вадим Горжанкин в интервью «Вечерней Москве», сообщает
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Маски сорваны. Продюсер Алибасова сделал заявление
Отравление Бари Алибасова было часть PR-кампании, признался представитель продюсера Вадим Горжанкин в интервью «Вечерней Москве», сообщает
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Категории: культура, чп и криминал
Ключевые слова: инсценировка, отравление, Алибасов
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