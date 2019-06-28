Парламентскую Ассамблею Совета Европы возглавит швейцарка 🔊 Воспроизвести Лилиане Мори Паскье (Liliane Maury Pasquier) на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в июне 2017 года. (parlement.ch)



Швейцарский политик и парламентарий Лилиан Мори Паскье в понедельник в Страсбурге была избрана председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы. В эксклюзивном интервью порталу Швейцарский политик и парламентарий Лилиан Мори Паскье в понедельник в Страсбурге была избрана председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы. В эксклюзивном интервью порталу Напомним, что в начале 2018 года депутаты и сотрудники ПАСЕ стали объектами неоднозначных действий представителей азербайджанской стороны, в частности, речь шла о дорогих подарках (чёрная икра) и даже о предложениях интимных услуг. Объектами такого рода «попыток сближения» стали, например, депутат Иов Крахтен (Люксембург) и Дик Марти (Швейцария).



Несмотря на принятие ряда неотложных мер, пока еще нельзя утверждать, что ПАСЕ преодолела этот «кавиаргейт». Доверие к организации со стороны граждан еще предстоит восстановить, говорит Лилиан Мори Паскье, представляющая в малой палате швейцарского федерального парламента, Совета кантонов, кантон Женева.



Предыдущий председатель ПАСЕ итальянец Микеле Николетти (Michele Nicoletti), проиграв выборы в Италии, был вынужден сложить с себя председательские полномочия. В истории Парламентской Ассамблеи Лилиан Мори Паскье станет ее четвёртой председательницей.



swissinfo.ch: Не ошибусь, наверное, если предположу, что начальный этап Вашего председательства пройдет под знаком преодоления последствий так называемого «икорно-коррупционного» скандала?



Лилиан Мори Паскье (Liliane Maury Pasquier): Недостатки, наличие которых мы смогли оперативно выявить и доказать, в общем и целом можно считать устранёнными. Однако ПАСЕ еще предстоит вернуть себе утраченное в результате этого скандала доверие как остальных органов Совета Европы, так и граждан, представленных депутатами Парламентской Ассамблеи.



Этот скандал застал нас врасплох, с учетом того, что ПАСЕ может издавать только (юридически необязательные) рекомендации. Ни одно из наших решений не вступает в силу немедленно и сразу. И именно поэтому мы были столь разочарованы попытками подкупить наших депутатов и оказать на них политическое влияние.



Этот «икорно-коррупционный» скандал доказал, что государства — пусть даже в таком формате — как пытались, так пытаются и дальше влиять на депутатов (ПАСЕ), ведь именно они избирают, например, судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Другой вызов, с которым сталкивается ПАСЕ, носит финансовый характер.



Вот уже многие годы Совет Европы, включая ЕСПЧ, вынужден обходиться одним и тем же бюджетом, объём финансовых средств, находящихся у него в распоряжении, не увеличивается, при этом статьи расходов растут постоянно. Турция, например, которая в прошлые годы по собственному желанию стала одним из крупнейших доноров, начала последовательно сворачивать свои выплаты с 33 до уже только 13 млн евро.



Российская Федерация со своей стороны бойкотирует ПАСЕ и вот уже почти как год вообще не выплачивает своих взносов в бюджет Совета Европы. И пока ни одно из других государств — членов СЕ не проявило желания и готовности компенсировать эти потери.



swissinfo.ch: Все эти кризисы показывают тем самым, что вопросы прав человека остаются очень важными, и прежде всего для стран, уважающих эти права в наименьшей степени?



Лилиан Мори Паскье: Вот именно. Все эти страны могут сколько угодно утверждать обратное, но своими решениями, принятыми в связи с Советом Европы, они демонстрируют, о чём идёт речь на самом деле.



swissinfo.ch: А что страны Западной Европы? Почему они не усиливают свою поддержку? И не является ли это доказательством отсутствия у них интереса (поддержать Совет Европы)?



Лилиан Мори Паскье: В настоящее время мы наблюдаем общий, глобальный тренд, связанный с ростом недоверия в отношении международных структур многосторонней дипломатии. Все большее количество стран вообще поворачивается к ним спиной. С учетом собственных бюджетных проблем ни одно из государств не готово сейчас повышать свои взносы в бюджеты этих организаций. Все эти государства в целом сталкиваются с довольно широким спектром еще и других, домашних проблем. В Швейцарии, например, дебатируется вопрос, не стоит ли придать национальному праву абсолютный приоритет по отношению к праву международному?



Я имею в виду запущенную Швейцарской народной партией (SVP/UDC) законодательную инициативу «Швейцарское право вместо чужих судей» / «Инициатива в пользу укрепления правового суверенитета Швейцарии» («Schweizer Recht statt fremde Richter» / «Selbstbestimmungsinitiative»). ЕСПЧ является одной из целей этой инициативы. Короче говоря, у каждой страны есть свои основания не спешить возмещать финансовый дефицит.



Создалась сложная, даже в какой-то степени опасная ситуация. И может быть, стоило бы использовать 70-летие со дня основания Совета Европы, которое будет отмечаться в следующем году, чтобы лишний раз напомнить, какое значение для граждан Европы имеет эта структура.



swissinfo.ch: Либеральные демократии повсюду в мире оказались сейчас в кризисном положении. Раньше мы исходили из того, что Совет Европы, ПАСЕ и ЕСПЧ представляют собой надёжную страховочную сетку в том, что касается соблюдения прав человека. А что сегодня? Цела ли еще эта сеть?



Лилиан Мори Паскье: Да, цела. По своему составу Совет Европы представляет группу стран значительно большую, нежели Евросоюз. И почти везде мы наблюдаем рост степени недоверия (отношению к таким структурам, как СЕ), падает и степень уверенности в независимости органов правосудия (ЕСПЧ).



Многие подчёркивают еще и факт ценностного кризиса, то есть кризиса всех тех ценностных основ, на которых с момента окончания Второй мировой войны строилась единая Европа. Подумать только, что нам пришлось дожить до такого периода, и это после всей той демократической эйфории, которую мы испытывали после падения Берлинской стены. Однако нужно понимать, что возвращение национального государства в условиях глобализации является новым, широко распространённым феноменом. Мы все сидим в одной лодке.



И если, учитывая всю эту ситуацию, и есть еще на свете инстанция, способная защитить и отстоять все эти основополагающие ценности и принципы, то это только Совет Европы. Но для этого мы должны иметь абсолютно безупречную репутацию. Нам должны верить.



swissinfo.ch: Насколько велик риск маргинализации Совета Европы?



Лилиан Мори Паскье: Этот риск существует, но сегодня он отнюдь не более велик, чем вчера. Мы должны продолжать бороться за ценности Совета Европы и защищать их, пусть это и не всегда просто. Для того чтобы стать депутатом ПАСЕ, нужно быть избранным депутатом национального парламента. Идея состоит в том, чтобы тем самым гарантировать связь между ПАСЕ и национальными парламентами.



Однако понятно, что иметь такой двойной мандат — очень непросто. Приоритет часто отдаётся национальным интересам, а потому часто у многих депутатов не получается избегать столкновения дат и заранее назначенных мероприятий. В Швейцарии делать это ещё сложнее в том смысле, что популисты и без того постоянно обвиняют наших парламентариев, что они, мол, слишком часто за казённый счёт ездят в заграничные командировки.



swissinfo.ch: Каким имиджем располагает Швейцария в Совете Европы?



Лилиан Мори Паскье: Если смотреть глобально, то в Страсбурге швейцарские депутаты имеют очень хорошую репутацию, прежде всего из-за их активной политической позиции, вне зависимости от партийной принадлежности. В контексте кризиса, в котором пребывает ПАСЕ, швейцарское председательство может вполне пойти Ассамблее на пользу, с учетом того, что Швейцария с ее активным нейтралитетом, считается в мире надёжным (международным) партнёром.



Совет Европы



Международная организация, содействующая сотрудничеству между её членами-странами Европы в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия. Будучи основанным в 1949 году, Совет Европы является старейшей в Европе международной организацией. В его состав входят 47 государств, в которых проживают более 800 млн человек. Совет Европы является полностью самостоятельной организацией, не входящей в систему Европейского союза, объединяющего только 28 государств.



В отличие от Евросоюза, Совет Европы не может издавать обязательные законы, однако эти две международные организации имеют некоторые общие символические атрибуты, например гимн и флаг. Одним из самых значительных достижений Совета Европы считается разработка и принятие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.



Парламентская ассамблея является консультативным органом, состоит из представителей парламентов всех государств-членов. Пять наиболее крупных государств, включая Россию, имеют в ПАСЕ 18 членов, минимальное представительство — 2 члена от государства. Национальная делегация должна включать представителей всех политических партий, представленных в парламенте, и соответствовать требованию сбалансированного представительства мужчин и женщин. Ассамблея проводит четыре сессии в год (по одной неделе каждая) и принимает резолюции и рекомендации на основе докладов, которые готовятся депутатами.



Напомним, что в 2014 году Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила делегацию России права голоса за вмешательство в дела Украины и аннексию Крыма, в ответ на что Москва приостановила свое участие в работе данного органа. Вопрос об условиях возвращения ей этого права постоянно обсуждается на ПАСЕ, но пока все санкции остаются в силе. Москва на данный момент не имеет права голоса и не может участвовать в деятельности руководящих структур и органов ПАСЕ. В конце июня 2017 года Россия заморозила выплаты своего взноса в бюджет Совета Европы.



Со своей стороны Украина в конце прошлого года пригрозила прекратить участие в работе Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в случае возвращения в Ассамблею делегации России. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил тогда у себя в Фейсбуке, что «если это (возвращение — прим. ред.) произойдёт, то, по моему мнению, украинской делегации там больше нечего делать, потому что с того момента все резолюции ассамблеи потеряют смысл». swissinfo.ch Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: интервью, председатель, ПАСЕ — статья прочитана 75 раз Комментарии