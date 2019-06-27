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Делегации Литвы и Грузии отказались покинуть сессию ПАСЕ, пишут СМИ



Ранее оба государства совместно с Латвией, Эстонией, Польшей и Словакией вслед за Украиной собирались приостановить работу на этой сессии из-за решения по России.

Делегации Литвы и Грузии планируют доработать до конца июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает Sputnik Литва на РБК.

Ранее сообщалось, что представители делегаций Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Польши и Словакии решили покинуть сессию ассамблеи вслед за Украиной из-за решения о возвращении полномочий России в полном объеме.

Депутат Сейма Литвы Эгидиюс Варейкис подтвердил изданию, что в четверг и пятницу делегация будет работать в Страсбурге. При этом представитель Грузии депутат София Кацарава также заявила, что их делегация остается, а дальнейшие действия обсудят уже на родине.
Однако латвийская делегация все же приостановила свое участие в работе сессии. Депутат из Польши Александр Почей сообщил РБК, что делегация его страны решила вернуться в Польшу для консультаций с правительством. При этом парламентарий сомневается, что Варшава решит покинуть ПАСЕ.

Ранее спикер парламента Словакии Андрей Данко опроверг информацию о том, что делегация республики покинула сессию из-за РФ.

Июньская сессия ПАСЕ завершается в пятницу.

Восстановление прав российской делегации

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ на фоне ситуации на Украине и присоединения Крыма. В ассамблеи дважды поднимался вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако все заканчивалось усилением санкций.

Москва перестала направлять документы для аккредитации своих делегатов, а также отказалась выплачивать взносы до тех пор, пока права России не будут полностью восстановлены.

В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию, которая дает российской делегации право принимать участие в июньской сессии. Затем был принят документ о подтверждении полномочий России в полном объеме.
lt.sputniknews.ru
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: Россия, резолюция, ПАСЕ, приглашение
статья прочитана 167 раз
добавлена сегодня, 27 июня, 20:29

Комментарии

цирк без денег
27 июня, 22:03
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Чем больше шавок свалит, тем серьёзней и ответственней станет эта организация , а то развели лай и ПАСЕ стала цирком , тем более без денег.
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