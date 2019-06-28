Загрузка... Водители электросамокатов насмерть сбивают людей. Как с этим бороться? 🔊 Воспроизвести



Развитие современных технологий привело к неизбежному появлению новых видов транспорта. Один из них — электросамокаты, которые сначала наводнили весь штат Калифорния (США), где питают особую страсть ко всему электрическому, а потом буквально захватили крупные страны Европы и в этом году получили стремительное развитие в России. Но это, пожалуй, именно тот случай, когда мир оказался не готов к такому повороту событий. Подродности в материале



Начнем с того, что почти во всех странах нет четко сформированной законодательной базы относительно элетросамокатов. Поэтому их «водители» чувствуют себя совершенно безнаказанно, двигаясь по автомобильным магистралям в левом ряду (хорошо, если не по встречной полосе), объезжая пешеходов и не используя хоть какие-то средства безопасности. За время путешествий по Европе в этом году только в Швейцарии я видел аккуратного водителя электросамоката — в шлеме, налокотниках и всеми делами. Развитие современных технологий привело к неизбежному появлению новых видов транспорта. Один из них — электросамокаты, которые сначала наводнили весь штат Калифорния (США), где питают особую страсть ко всему электрическому, а потом буквально захватили крупные страны Европы и в этом году получили стремительное развитие в России. Но это, пожалуй, именно тот случай, когда мир оказался не готов к такому повороту событий. Подродности в материале HI-NEWS.ru Начнем с того, что почти во всех странах нет четко сформированной законодательной базы относительно элетросамокатов. Поэтому их «водители» чувствуют себя совершенно безнаказанно, двигаясь по автомобильным магистралям в левом ряду (хорошо, если не по встречной полосе), объезжая пешеходов и не используя хоть какие-то средства безопасности. За время путешествий по Европе в этом году только в Швейцарии я видел аккуратного водителя электросамоката — в шлеме, налокотниках и всеми делами.



Чем опасны электросамокаты



Электросамокаты часто можно встретить на обычных пешеходных дорожках, и по сути это все равно, что пустить на тротуары общего пользования автомобили. Водители самокатов не стесняются разгоняться до 20-30 км/ч, чувствуя себя на гоночном треке и обгоняя пешеходов одним за другим. Поэтому они часто становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий: например, в этому году в том же Париже водитель электросамоката насмерть сбил 81-летнего пешехода.



В 2018 году аналогичный случай произошел в Москве, где 34-летний москвич задавил пешехода — 88-летнего мужчину. Он управлял электросамокатом IceWheel S8, который весит 18,5 кг и может развивать скорость 35 км/ч. Для пожилого человека такое столкновение оказалось смертельным.



На самом деле случаев ДТП с электросамокатами много во всей Европе. СМИ часто пишут только о происшествиях с летальным исходом, но в действительности почти каждый день водители таких самокатов совершают наезды на переходов.







Краш-тест мотоцикла при столкновении с автомобилем на скорости 40 км/ч



Как можно решить проблему



Кажется, пока реальную опасность электросамокатов осознают только на их «родине» — в Калифорнии. Так, в 2018 году власти Сан-Франциско обязали сервисы по прокату электросамокатов убрать их с улиц города. Теперь чиновники выдают разрешения, которое рассматривает транспортное управление SFMTA. Поводом стали жалобы жителей, которые утверждают, что водители быстро ездят по тротуарам и паркуются в неположенных местах. Эта мера позволила убрать с улиц малоизвестные стартапы по прокату электросамокатов, но в отношении самих водителей мер пока нет. Им даже не обязательно надевать шлем при движении!







В Испании после еще одного летального исхода ДТП с участием пешехода и электросамоката тоже задумались об урегулировании — власти страны хотят ограничить скорость движения таких транспортных средств до 25 км/ч. А также обязать водителей самокатов проходить проверки на алкоголь и наркотики. Но необходимой законодательной базы для этого по-прежнему нет.



Водители самокатов тоже в опасности



На самом деле пилотирование самокатов тоже далеко не такое безопасное. Нередки случаи, когда электросамокат неожиданно для владельца начинает тормозить (и это на максимальной-то скорости). Итог чаще всего печальный: водитель «перекатывается» через самокат и попадает под ближайший автомобиль.



Почему так происходит? Качество сборки электросамокатов оставляет желать лучшего. Может произойти разрыв кабеля, который соединяет датчик Холла мотор-колеса с контроллером, а если это случится в движении, самокат выполнит экстренное торможение. Или возникнут проблемы с силовыми кабелями, которые питают электромотор. Ну и банальное повреждение колеса на высокой скорости тоже никто не отменял.







А в начале этого года американская компания Zimperium, которая специализируется на безопасности мобильных устройств, нашла «дыру» в прошивке электрических самокатов, которая позволяла любому получить удаленный доступ к устройству. Проблема в том, что пароль проверяется только мобильным приложением, а вот самокат принимает команды от любого устройства без пароля. Конечно, радиус удаленного доступа не так велик (около 100 метров), но и этого хватит, чтобы владелец самоката получил физические повреждения.



Нужно ли законодательное регулирование?



Очевидно, без законодательной базы водители самокатов продолжат беспределить на дорогах. Как минимум необходимо ограничить их скорость и движение по тротуарам, ну и заставить водителей носить элементы защиты, как это недавно реализовали в том же Нью-Йорке (в идеале вообще права выдавать — но это пока из области фантастики). Но пока непонятно, когда это случится: власти большинства городов пока не подозревают, насколько электросамокаты (точнее, их «пилоты) осложняют жизнь пешеходам и водителям автомобилей.



Электросамокаты получают такое широкое распространение, что этот сегмент рано или поздно придется законодательно урегулировать. И речь не только про Россию, но и про весь мир: я часто во время командировок по Европе сталкиваюсь с безответственными водителями такого транспорта. Даже в Испании, где множество дорожек для самокатов, они все равно выезжают на проезжую часть, провоцируя аварии с автомобилями и пешеходами. И летальные исходы таких ДТП свидетельствуют о том, насколько это опасно: ведь самокат с водителем весит около 100 кг, и если он едет со скоростью 35 км/ч и врезается в другого человека, степень опасности очень велика. Регулировать надо, но как — пока непонятно. Возможно, стоит вводить возрастные ограничения или даже выдавать права на управление электросамокатом. Уверен, в ближайшие годы мы увидим что-то подобное в странах Европы и США, — считает главный редактор Hi-News.ru Ренат Гришин.



Схожей позиции придерживается и глава медиагруппы i10.ru Михаил Королев:



Конечно, беспредела на дорогах со стороны водителей электросамокатов быть не должно, но я пока не могу себе представить, как это будет регулироваться. Ну и не стоит забывать, что все беды не от самих самокатов — проблема в степени адекватности людей, которые ими управляют. В остальных же случаях электросамокаты водят безобразно. В одном только Париже количество такого транспорта уже превысило 20 000, аналогичная ситуация наблюдается в других странах. В этом не было бы особой проблемы, вот только электросамокаты способны разгоняться до скорости в 35 км/ч, а у их «пилотов» не всегда есть желание надеть тот же шлем, не то что двигаться по специальной полосе. Отсюда большой риск для автомобилистов, которые могут не заметить мелкий объект на дороге, но еще больший — для переходов.Электросамокаты часто можно встретить на обычных пешеходных дорожках, и по сути это все равно, что пустить на тротуары общего пользования автомобили. Водители самокатов не стесняются разгоняться до 20-30 км/ч, чувствуя себя на гоночном треке и обгоняя пешеходов одним за другим. Поэтому они часто становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий: например, в этому году в том же Париже водитель электросамоката насмерть сбил 81-летнего пешехода.В 2018 году аналогичный случай произошел в Москве, где 34-летний москвич задавил пешехода — 88-летнего мужчину. Он управлял электросамокатом IceWheel S8, который весит 18,5 кг и может развивать скорость 35 км/ч. Для пожилого человека такое столкновение оказалось смертельным.На самом деле случаев ДТП с электросамокатами много во всей Европе. СМИ часто пишут только о происшествиях с летальным исходом, но в действительности почти каждый день водители таких самокатов совершают наезды на переходов.Как можно решить проблемуКажется, пока реальную опасность электросамокатов осознают только на их «родине» — в Калифорнии. Так, в 2018 году власти Сан-Франциско обязали сервисы по прокату электросамокатов убрать их с улиц города. Теперь чиновники выдают разрешения, которое рассматривает транспортное управление SFMTA. Поводом стали жалобы жителей, которые утверждают, что водители быстро ездят по тротуарам и паркуются в неположенных местах. Эта мера позволила убрать с улиц малоизвестные стартапы по прокату электросамокатов, но в отношении самих водителей мер пока нет. Им даже не обязательно надевать шлем при движении!В Испании после еще одного летального исхода ДТП с участием пешехода и электросамоката тоже задумались об урегулировании — власти страны хотят ограничить скорость движения таких транспортных средств до 25 км/ч. А также обязать водителей самокатов проходить проверки на алкоголь и наркотики. Но необходимой законодательной базы для этого по-прежнему нет.На самом деле пилотирование самокатов тоже далеко не такое безопасное. Нередки случаи, когда электросамокат неожиданно для владельца начинает тормозить (и это на максимальной-то скорости). Итог чаще всего печальный: водитель «перекатывается» через самокат и попадает под ближайший автомобиль.Почему так происходит? Качество сборки электросамокатов оставляет желать лучшего. Может произойти разрыв кабеля, который соединяет датчик Холла мотор-колеса с контроллером, а если это случится в движении, самокат выполнит экстренное торможение. Или возникнут проблемы с силовыми кабелями, которые питают электромотор. Ну и банальное повреждение колеса на высокой скорости тоже никто не отменял.А в начале этого года американская компания Zimperium, которая специализируется на безопасности мобильных устройств, нашла «дыру» в прошивке электрических самокатов, которая позволяла любому получить удаленный доступ к устройству. Проблема в том, что пароль проверяется только мобильным приложением, а вот самокат принимает команды от любого устройства без пароля. Конечно, радиус удаленного доступа не так велик (около 100 метров), но и этого хватит, чтобы владелец самоката получил физические повреждения.Очевидно, без законодательной базы водители самокатов продолжат беспределить на дорогах. Как минимум необходимо ограничить их скорость и движение по тротуарам, ну и заставить водителей носить элементы защиты, как это недавно реализовали в том же Нью-Йорке (в идеале вообще права выдавать — но это пока из области фантастики). Но пока непонятно, когда это случится: власти большинства городов пока не подозревают, насколько электросамокаты (точнее, их «пилоты) осложняют жизнь пешеходам и водителям автомобилей.Схожей позиции придерживается и глава медиагруппы i10.ru Михаил Королев: Загрузка... hi-news.ru Категории: чп и криминал, технологии, авто Ключевые слова: дороги, пострадавшие, пешеходы, самокаты — статья прочитана 115 раз Комментарии