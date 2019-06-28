Загрузка... Российские химики разработали рецепт беспохмельного пива с витаминами 🔊 Воспроизвести CC BY-SA 2.0 / Rob Nguyen / Bier International



Химики Уральского федерального университета (УрФУ) разработали рецепт пива с витаминами и минералами, которое не вызывает похмелья, сообщает



Ученые изучили возможность использования при варке экстрактов корней кудзу и водорослей хлорелла, снижающих токсичное воздействие алкоголя, заявила профессор УрФУ Елена Ковалева.



Отмечается, что при употреблении такого пива человек будет получать витамины и минералы, обладающие антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами, и не страдать от похмелья.



Кроме того, на основе ферментированной пивной дробины — отходного продукта пивоваренного производства — в лаборатории разрабатывают печенье и мюсли-батончики.



В вузе отметили, что полезные вещества, содержащиеся в такой муке, усваиваются полностью, "что выгодно отличает функциональный продукт от БАД". Химики Уральского федерального университета (УрФУ) разработали рецепт пива с витаминами и минералами, которое не вызывает похмелья, сообщает РИА Новости пресс-служба вуза.Ученые изучили возможность использования при варке экстрактов корней кудзу и водорослей хлорелла, снижающих токсичное воздействие алкоголя, заявила профессор УрФУ Елена Ковалева.Отмечается, что при употреблении такого пива человек будет получать витамины и минералы, обладающие антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами, и не страдать от похмелья.Кроме того, на основе ферментированной пивной дробины — отходного продукта пивоваренного производства — в лаборатории разрабатывают печенье и мюсли-батончики.В вузе отметили, что полезные вещества, содержащиеся в такой муке, усваиваются полностью, "что выгодно отличает функциональный продукт от БАД". Загрузка... РИА Новости Категории: общество, технологии, здоровье Ключевые слова: продукты, пиво, рецепт География: Россия — статья прочитана 54 раза Комментарии