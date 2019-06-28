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Российские химики разработали рецепт беспохмельного пива с витаминами
Химики Уральского федерального университета (УрФУ) разработали рецепт пива с витаминами и минералами, которое не вызывает похмелья, сообщает РИА Новости пресс-служба вуза.
Ученые изучили возможность использования при варке экстрактов корней кудзу и водорослей хлорелла, снижающих токсичное воздействие алкоголя, заявила профессор УрФУ Елена Ковалева.
Отмечается, что при употреблении такого пива человек будет получать витамины и минералы, обладающие антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами, и не страдать от похмелья.
Кроме того, на основе ферментированной пивной дробины — отходного продукта пивоваренного производства — в лаборатории разрабатывают печенье и мюсли-батончики.
В вузе отметили, что полезные вещества, содержащиеся в такой муке, усваиваются полностью, "что выгодно отличает функциональный продукт от БАД".
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РИА Новости
Категории: общество, технологии, здоровье
География: Россия
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