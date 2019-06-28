Загрузка... Российские ученые: вода в Байкале полностью отравлена 🔊 Воспроизвести фото: pixabay.com



Концентрации выделяющих опасные токсины бактерий в водах озера Байкал достигла максимума, такую воду пить категорически нельзя, заявили российские ученые. Кроме того, из-за лесных пожаров вокруг водоема в воду попало много аммония, и она изменила свой химический состав, сообщает



Директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Андрей Федотов поведал, что водоросль спирогира разрослась настолько сильно, что вода в Байкале в ближайшее время сильно поменяет свой состав. «Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов» - добавил ученый.



Экосистема Байкала нарушена, исчезают озерные губки, из-за пожаров в воду попадает аммоний, который способствует размножению разных микроорганизмов. Все это приведет к тому, что в самое ближайшее время вода в озере станет совершенно непитьевой.



Ранее спецпредставитель президента РФ по экологии Сергей Иванов подчеркнул, что из-за замусоренности Байкала может быть ограничен турпоток в район озера. «Тонны мусора валяются прямо на берегу» - посетовал чиновник. Концентрации выделяющих опасные токсины бактерий в водах озера Байкал достигла максимума, такую воду пить категорически нельзя, заявили российские ученые. Кроме того, из-за лесных пожаров вокруг водоема в воду попало много аммония, и она изменила свой химический состав, сообщает МК Директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Андрей Федотов поведал, что водоросль спирогира разрослась настолько сильно, что вода в Байкале в ближайшее время сильно поменяет свой состав. «Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов» - добавил ученый.Экосистема Байкала нарушена, исчезают озерные губки, из-за пожаров в воду попадает аммоний, который способствует размножению разных микроорганизмов. Все это приведет к тому, что в самое ближайшее время вода в озере станет совершенно непитьевой.Ранее спецпредставитель президента РФ по экологии Сергей Иванов подчеркнул, что из-за замусоренности Байкала может быть ограничен турпоток в район озера. «Тонны мусора валяются прямо на берегу» - посетовал чиновник. Загрузка... mk.ru Категории: общество, здоровье Ключевые слова: исследование, вода, Байкал, ученные, отрава География: Россия — статья прочитана 136 раз Комментарии