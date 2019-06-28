|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
Российские ученые: вода в Байкале полностью отравлена
Концентрации выделяющих опасные токсины бактерий в водах озера Байкал достигла максимума, такую воду пить категорически нельзя, заявили российские ученые. Кроме того, из-за лесных пожаров вокруг водоема в воду попало много аммония, и она изменила свой химический состав, сообщает МК.
Директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Андрей Федотов поведал, что водоросль спирогира разрослась настолько сильно, что вода в Байкале в ближайшее время сильно поменяет свой состав. «Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов» - добавил ученый.
Экосистема Байкала нарушена, исчезают озерные губки, из-за пожаров в воду попадает аммоний, который способствует размножению разных микроорганизмов. Все это приведет к тому, что в самое ближайшее время вода в озере станет совершенно непитьевой.
Ранее спецпредставитель президента РФ по экологии Сергей Иванов подчеркнул, что из-за замусоренности Байкала может быть ограничен турпоток в район озера. «Тонны мусора валяются прямо на берегу» - посетовал чиновник.
Загрузка...
mk.ru
Ключевые слова: исследование, вода, Байкал, ученные, отрава
География: Россия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|