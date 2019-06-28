Загрузка... Круизная линия может связать Крым и Абхазию 🔊 Воспроизвести © Фото: Василий Батанов, РИА Новости



Совместными усилиями в 2020 году можно добиться того, что круизная линия будет продлена и до порта Сухум, сообщает



Круизную линию лайнера «Князь Владимир», маршрут которого лежит через курорты Краснодарского края и Крыма, в следующем году планируется продлить до столицы Абхазии Сухума. Об этом заявил гендиректор компании «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко на выездном заседании комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму.



«Крымско-кавказская круизная линия не должна ограничиваться только Крымом и Сочи... она должна быть продлена до Сухума», - передает его слова информационное агентство «Крыминформ».



По мнению Глуховщенко, совместными усилиями в 2020 году можно добиться того, что круизная линия будет продлена и до порта Сухум.



Напомним, регулярное морское сообщение между Крымом и Краснодарским краем возобновили по поручению президента РФ Владимира Путина. Первым круизом стало путешествие лайнера «Князь Владимир», которое длилось неделю. Судно стартовало 11 июня 2017 года. Совместными усилиями в 2020 году можно добиться того, что круизная линия будет продлена и до порта Сухум, сообщает ЗВЕЗДА Круизную линию лайнера «Князь Владимир», маршрут которого лежит через курорты Краснодарского края и Крыма, в следующем году планируется продлить до столицы Абхазии Сухума. Об этом заявил гендиректор компании «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко на выездном заседании комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму.«Крымско-кавказская круизная линия не должна ограничиваться только Крымом и Сочи... она должна быть продлена до Сухума», - передает его слова информационное агентство «Крыминформ».По мнению Глуховщенко, совместными усилиями в 2020 году можно добиться того, что круизная линия будет продлена и до порта Сухум.Напомним, регулярное морское сообщение между Крымом и Краснодарским краем возобновили по поручению президента РФ Владимира Путина. Первым круизом стало путешествие лайнера «Князь Владимир», которое длилось неделю. Судно стартовало 11 июня 2017 года. Загрузка... tvzvezda.ru Категории: экономика, общество Ключевые слова: туризм, круиз, Кавказ, Крым, море, Сухум — статья прочитана 118 раз Комментарии