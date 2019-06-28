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Круизная линия может связать Крым и Абхазию

© Фото: Василий Батанов, РИА Новости


Совместными усилиями в 2020 году можно добиться того, что круизная линия будет продлена и до порта Сухум, сообщает ЗВЕЗДА.

Круизную линию лайнера «Князь Владимир», маршрут которого лежит через курорты Краснодарского края и Крыма, в следующем году планируется продлить до столицы Абхазии Сухума. Об этом заявил гендиректор компании «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко на выездном заседании комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму.

«Крымско-кавказская круизная линия не должна ограничиваться только Крымом и Сочи... она должна быть продлена до Сухума», - передает его слова информационное агентство «Крыминформ».

По мнению Глуховщенко, совместными усилиями в 2020 году можно добиться того, что круизная линия будет продлена и до порта Сухум.

Напомним, регулярное морское сообщение между Крымом и Краснодарским краем возобновили по поручению президента РФ Владимира Путина. Первым круизом стало путешествие лайнера «Князь Владимир», которое длилось неделю. Судно стартовало 11 июня 2017 года.
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tvzvezda.ru
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: туризм, круиз, Кавказ, Крым, море, Сухум
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добавлена сегодня, 28 июня, 15:00

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