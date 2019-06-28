Загрузка... «Обращались, как с врагами народа». Россиян не пускают в Израиль 🔊 Воспроизвести © / www.globallookpress.com



Российские туристы все чаще сталкиваются с проблемами при прохождении границы в Израиле. Ни оплаченные отели, ни купленные назад билеты не убеждают местных пограничников в порядочности туристов, пишет



По данным МИДа России, за первые 4 месяца 2019 года в Израиль не пустили около 2 тысяч россиян (за 2018 год не пустили более 4 тысяч). АиФ.ru поговорил с депортированными.



Николай Дьячковский, предприниматель, Якутск



До поездки я общался с людьми, которые уже побывали в Израиле. И я знал, что у них там с миграционным контролем очень сурово. Я примерно представлял, какие вопросы будет мне задавать миграционный офицер, какие бумаги потребует, поэтому подготовился тщательно. Российские туристы все чаще сталкиваются с проблемами при прохождении границы в Израиле. Ни оплаченные отели, ни купленные назад билеты не убеждают местных пограничников в порядочности туристов, пишет АиФ По данным МИДа России, за первые 4 месяца 2019 года в Израиль не пустили около 2 тысяч россиян (за 2018 год не пустили более 4 тысяч). АиФ.ru поговорил с депортированными.До поездки я общался с людьми, которые уже побывали в Израиле. И я знал, что у них там с миграционным контролем очень сурово. Я примерно представлял, какие вопросы будет мне задавать миграционный офицер, какие бумаги потребует, поэтому подготовился тщательно.



Потом офицер попросил меня показать телефон. Те люди, с которыми я консультировался по телефону насчет визита в Израиль, попросили удалить все переписки и напоминания про это. Что, собственно, я и сделал. Поэтому телефон был чист. Офицер начал копаться в телефоне. Я ему сказал, что там всё на якутском и он вряд ли поймет. Потом он мне говорит: «Ты приехал в Израиль за работой». Спрашиваю: «С чего вы так решили?». А он мне показывает Google Chrome, где он в строке поиска вбил слово «работа». А там высветилось «работа в Израиле». И сразу говорит, что мне отказано в визе. А я ему говорю, что это у Google такая функция — поисковик выводит самые популярные запросы первыми. И был бы я в Москве и написал «работа» — мне бы вышло «работа в Москве». Но никто меня слушать не стал. Отвели в комнату для нарушителей, сказали не выходить и ждать, когда за нами придут. Потом отправили самолетом в Санкт-Петербург. Паспорта дали стюардессам. И сказали, что они выдадут нам их только после вылета за границу Израиля. Во время полёта общался с депортированными. Там была женщина с ребёнком, прилетела из Сочи. Она сказала, что до этого три раза была в Израиле. В этот раз отказали, а почему — не сказали. Была молодая семья из Владивостока. Бизнесмены. Им отказали потому, что они в Южной Корее до этого были и задержались там на 1 день после истечения срока визы.



Когда мы приземлились в Санкт-Петербурге, я думал, всё, конец — сейчас найду гостиницу и отдохну. Не тут-то было. При выходе из самолёта мы потребовали вернуть паспорта. Но стюардессы нам отказали, мол, мы передадим ваши паспорта сотрудникам ФСБ. И, правда, пришёл человек и забрал наши документы. Ну, это уже издевательство! Два часа ночи! Люди устали, измотаны, толком даже не ели. Начали возмущаться, что нас из Израиля депортировали, как каких-то преступников, вдобавок еще и тут встречают, как преступников. Требовали вызвать начальство. Спустя некоторое время пришёл офицер выше по званию и приказал раздать паспорта.



Многие говорят, что миграционные офицеры Бен-Гуриона ведут себя, мягко говоря, «не очень хорошо». Но это их работа. Они не должны кому-либо понравиться. Они обязаны выявить потенциально нежелательные элементы и не допустить их въезда в страну, тем более, когда военное положение. Но печалит, что даже если все факты указывают, что у тебя только самые хорошие, добрые намерения, тебе всё равно могут отказать. Например, если у офицера плохое настроение или ты ему просто не понравился.



Александра, аниматор, Красноярск



В декабре 2018 года я решила навестить своих друзей в Израиле. Я часто путешествую и у меня много приятелей по всему миру. Я даже работала аниматором и танцовщицей за границей.



К путешествию подготовилась основательно. Составила план экскурсий, забронировала отели, сразу купила билеты туда и обратно. Единственное, я не стала просить от друзей приглашения, так как была уверена, что билетов и оплаты отелей будет достаточно.



Летела я из республики Кипр, так как месяц там работала аниматором по туристической визе. Меня долго и тщательно допрашивали в аэропорту Кипра, спрашивали обо всех моих штампах в паспорте, но в итоге отправили на посадку. Девушка, которая сопровождала до самолёта, предупредила, что у меня будут проблемы на контроле в Израиле. Когда мы прилетели в Тель-Авив, я долго ждала погранконтроля. 4 часа просто просидела на стуле в аэропорту Сде-Дов, пока меня не отвезли в аэропорт Бен-Гурион. И вот тут началось самое ужасное.



Сотрудник на допросе сказала, что у них есть доказательства моей незаконной работы на Кипре, и по-хорошему мне нужно подписать бумаги (в истерике я даже не помню, что подписывала) и вернуться в Россию. Меня повели на допрос, изъяли телефон, сняли отпечатки пальцев. И сказали, что даже при наличии второго, нового и чистого паспорта, я не смогу прилететь, так как все записи есть в их системе.



Во всей этой ситуации сохранялась жестокость, скотское отношение и бесчеловечность. Обращались, мягко говоря, как с врагами еврейского народа. Например, на допросе я сидела и говорила, что прилетела к друзьям. Я даже звонила им, и они были готовы пообщаться с сотрудниками и подтвердить информацию о моем приезде. Но на моё предложение последовал ответ в грубой отрицательной форме.



Я спросила, по какой причине я получила отказ, на что женщина ответила мне: «Ты что посидеть в тюрьме хочешь?». Не знаю уж, с какой целью это было сказано. Наверное, чтобы запугать.



В итоге я подписала всё, что от меня требовали, купила билет до Москвы за 250€ и улетела на следующие сутки ближайшим рейсом.



Но, не смотря на произошедшее, моё впечатление о стране не изменилось в худшую сторону. Хотя, признаюсь, страх и ненависть к службам аэропорта Бен-Гурион остались. Я думаю, что они поступили так со мной из-за того, что я прилетела с Кипра, и подумали, раз я путешествую одна, то это подозрительно. А вдруг я решу остаться в Израиле?



Эля Акопова, менеджер, Москва



У меня были куплены билеты туда и обратно на середину марта. Были оплачены апартаменты, медицинская страховка. В Израиль я летела как турист, плюс хотела увидеться с друзьями.



Я в принципе люблю путешествовать. И, к тому же, уже была в Израиле в 2012 году, в Иерусалиме с экскурсионной группой. Тогда таких проблем не было, и я думала, что и сейчас всё будет благополучно. Просто даже не подозревала, что за последние два года пошли такие массовые депортации.



Эля собиралась увидеться в Израиле с друзьями. Фото: Из личного архива/ Эля Акопова



Началось всё с того, что на паспортном контроле меня начали спрашивать, почему я лечу одна. Я ответила, что всегда летаю одна, я не замужем и мне просто не с кем. Видимо, именно это так и не понравилось женщине-офицеру. Она взяла мой загран и передала офицеру, после чего меня направили в комнату с очередью на допрос. В комнате было много людей. Даже семья с маленьким ребёнком в коляске. Я так поняла, что в основном это были люди из Украины, меньше из России и Молдавии. Своего допроса я ждала более трёх часов. Его проводила, прямо скажем, весьма агрессивно настроенная дама. Стала спрашивать, сколько у меня с собой денег, куда я еду, кого знаю в Израиле. Потом попросили мобильный телефон, и девушка полезла в мой WhatsApp. Стала читать мои переписки и смотреть контакты. Ей не понравилось, что у меня сохранены номера израильтян, есть беседы с ними. В итоге она назвала меня лгуньей и написала в отказе «нелегальная иммиграция». Но это бред. Я показывала ей, что у меня официальный отпуск.



В итоге мне выдали бумагу и депортировали обратно в Москву, предварительно продержав в комнате 6 часов без возможности купить еды, воды, выйти в туалет. Да, там стоял кулер, но люди не советовали из него пить. В Москве в посольстве по этому поводу со мной никто не стал разговаривать. В итоге я потеряла деньги, потратила кучу нервов, да просто испортили мне весь отпуск. Это был мой второй выезд за границу в жизни. За месяц до этого я был в Китае. А в Израиль я поехал ради собеседования на получение визы США — в России сейчас с этим сложно, большой ажиотаж и очередь. Прилетел я в аэропорт Бен-Гурион, пошёл на паспортный контроль. Стою в очереди и замечаю, что некоторые проходят после проверки, а некоторых отправляют в маленькую комнатку в углу этого большого зала. И народу там очень много. После нескольких минут ожидания наконец-то пришёл мой черед. Как положено, улыбаюсь, здороваюсь, даю паспорт. Спрашивают: «Цель визита?». Я говорю, что за визой и попутешествовать. Попросили показать документы на подачу визы. Документы предоставил. Потом сказали идти в тот самый угол, который и оказался миграционным контролем. Сказали, что сами вызовут. Паспорт оставили себе. «Угол» оказался комнатой примерно 4×5, где было всего 10 стульев и тьма народу. Я просидел там около 6 часов. За это время я заметил, что некоторые выходят сами, а некоторые — в сопровождении офицера. Как потом выяснилось, этим людям отказали во въезде и шли они в зал ожидания обратного вылета. Я уже сейчас не помню все вопросы, которые задавали мне, но они были примерно такие: «Цель визита?», «Покажите бумаги на визу», «Где будете останавливаться?», «Есть ли у вас родственники в Израиле?» и подобные.Потом офицер попросил меня показать телефон. Те люди, с которыми я консультировался по телефону насчет визита в Израиль, попросили удалить все переписки и напоминания про это. Что, собственно, я и сделал. Поэтому телефон был чист. Офицер начал копаться в телефоне. Я ему сказал, что там всё на якутском и он вряд ли поймет. Потом он мне говорит: «Ты приехал в Израиль за работой». Спрашиваю: «С чего вы так решили?». А он мне показывает Google Chrome, где он в строке поиска вбил слово «работа». А там высветилось «работа в Израиле». И сразу говорит, что мне отказано в визе. А я ему говорю, что это у Google такая функция — поисковик выводит самые популярные запросы первыми. И был бы я в Москве и написал «работа» — мне бы вышло «работа в Москве». Но никто меня слушать не стал. Отвели в комнату для нарушителей, сказали не выходить и ждать, когда за нами придут. Потом отправили самолетом в Санкт-Петербург. Паспорта дали стюардессам. И сказали, что они выдадут нам их только после вылета за границу Израиля. Во время полёта общался с депортированными. Там была женщина с ребёнком, прилетела из Сочи. Она сказала, что до этого три раза была в Израиле. В этот раз отказали, а почему — не сказали. Была молодая семья из Владивостока. Бизнесмены. Им отказали потому, что они в Южной Корее до этого были и задержались там на 1 день после истечения срока визы.Когда мы приземлились в Санкт-Петербурге, я думал, всё, конец — сейчас найду гостиницу и отдохну. Не тут-то было. При выходе из самолёта мы потребовали вернуть паспорта. Но стюардессы нам отказали, мол, мы передадим ваши паспорта сотрудникам ФСБ. И, правда, пришёл человек и забрал наши документы. Ну, это уже издевательство! Два часа ночи! Люди устали, измотаны, толком даже не ели. Начали возмущаться, что нас из Израиля депортировали, как каких-то преступников, вдобавок еще и тут встречают, как преступников. Требовали вызвать начальство. Спустя некоторое время пришёл офицер выше по званию и приказал раздать паспорта.Многие говорят, что миграционные офицеры Бен-Гуриона ведут себя, мягко говоря, «не очень хорошо». Но это их работа. Они не должны кому-либо понравиться. Они обязаны выявить потенциально нежелательные элементы и не допустить их въезда в страну, тем более, когда военное положение. Но печалит, что даже если все факты указывают, что у тебя только самые хорошие, добрые намерения, тебе всё равно могут отказать. Например, если у офицера плохое настроение или ты ему просто не понравился.В декабре 2018 года я решила навестить своих друзей в Израиле. Я часто путешествую и у меня много приятелей по всему миру. Я даже работала аниматором и танцовщицей за границей.К путешествию подготовилась основательно. Составила план экскурсий, забронировала отели, сразу купила билеты туда и обратно. Единственное, я не стала просить от друзей приглашения, так как была уверена, что билетов и оплаты отелей будет достаточно.Летела я из республики Кипр, так как месяц там работала аниматором по туристической визе. Меня долго и тщательно допрашивали в аэропорту Кипра, спрашивали обо всех моих штампах в паспорте, но в итоге отправили на посадку. Девушка, которая сопровождала до самолёта, предупредила, что у меня будут проблемы на контроле в Израиле. Когда мы прилетели в Тель-Авив, я долго ждала погранконтроля. 4 часа просто просидела на стуле в аэропорту Сде-Дов, пока меня не отвезли в аэропорт Бен-Гурион. И вот тут началось самое ужасное.Сотрудник на допросе сказала, что у них есть доказательства моей незаконной работы на Кипре, и по-хорошему мне нужно подписать бумаги (в истерике я даже не помню, что подписывала) и вернуться в Россию. Меня повели на допрос, изъяли телефон, сняли отпечатки пальцев. И сказали, что даже при наличии второго, нового и чистого паспорта, я не смогу прилететь, так как все записи есть в их системе.Во всей этой ситуации сохранялась жестокость, скотское отношение и бесчеловечность. Обращались, мягко говоря, как с врагами еврейского народа. Например, на допросе я сидела и говорила, что прилетела к друзьям. Я даже звонила им, и они были готовы пообщаться с сотрудниками и подтвердить информацию о моем приезде. Но на моё предложение последовал ответ в грубой отрицательной форме.Я спросила, по какой причине я получила отказ, на что женщина ответила мне: «Ты что посидеть в тюрьме хочешь?». Не знаю уж, с какой целью это было сказано. Наверное, чтобы запугать.В итоге я подписала всё, что от меня требовали, купила билет до Москвы за 250€ и улетела на следующие сутки ближайшим рейсом.Но, не смотря на произошедшее, моё впечатление о стране не изменилось в худшую сторону. Хотя, признаюсь, страх и ненависть к службам аэропорта Бен-Гурион остались. Я думаю, что они поступили так со мной из-за того, что я прилетела с Кипра, и подумали, раз я путешествую одна, то это подозрительно. А вдруг я решу остаться в Израиле?У меня были куплены билеты туда и обратно на середину марта. Были оплачены апартаменты, медицинская страховка. В Израиль я летела как турист, плюс хотела увидеться с друзьями.Я в принципе люблю путешествовать. И, к тому же, уже была в Израиле в 2012 году, в Иерусалиме с экскурсионной группой. Тогда таких проблем не было, и я думала, что и сейчас всё будет благополучно. Просто даже не подозревала, что за последние два года пошли такие массовые депортации.Началось всё с того, что на паспортном контроле меня начали спрашивать, почему я лечу одна. Я ответила, что всегда летаю одна, я не замужем и мне просто не с кем. Видимо, именно это так и не понравилось женщине-офицеру. Она взяла мой загран и передала офицеру, после чего меня направили в комнату с очередью на допрос. В комнате было много людей. Даже семья с маленьким ребёнком в коляске. Я так поняла, что в основном это были люди из Украины, меньше из России и Молдавии. Своего допроса я ждала более трёх часов. Его проводила, прямо скажем, весьма агрессивно настроенная дама. Стала спрашивать, сколько у меня с собой денег, куда я еду, кого знаю в Израиле. Потом попросили мобильный телефон, и девушка полезла в мой WhatsApp. Стала читать мои переписки и смотреть контакты. Ей не понравилось, что у меня сохранены номера израильтян, есть беседы с ними. В итоге она назвала меня лгуньей и написала в отказе «нелегальная иммиграция». Но это бред. Я показывала ей, что у меня официальный отпуск.В итоге мне выдали бумагу и депортировали обратно в Москву, предварительно продержав в комнате 6 часов без возможности купить еды, воды, выйти в туалет. Да, там стоял кулер, но люди не советовали из него пить. В Москве в посольстве по этому поводу со мной никто не стал разговаривать. В итоге я потеряла деньги, потратила кучу нервов, да просто испортили мне весь отпуск. Загрузка... aif.ru Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Израиль, запрет, туристы, россияне — статья прочитана 106 раз Комментарии