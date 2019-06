Слив по-американски: «венесуэльская оппозиция во всём виновата» 🔊 Воспроизвести



США фактически сворачивают свои знамёна в проигранной ими войне в Венесуэле и прибегают к изощрённым информационным приёмам, чтобы сделать это с наименьшими для себя имиджевыми потерями, пишет



Белый дом окончательно сдал свою венесуэльскую марионетку, так называемого «временного президента» Хуана Гуайдо, и завуалированно объявляет, что его новый курс в отношении Венесуэлы не предусматривает активных мероприятий против законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро ни посредством прямого военного вторжения, ни силами местной оппозиции.



Белый дом прибёг к искусному PR-ходу, «слив» в прессу якобы «секретную аудиозапись» состоявшейся недавно «закрытой встречи» госсекретаря США Майка Помпео с руководителями еврейских общин Америки. Предполагается, что содержание этой беседы не должно было попасть в прессу. Однако выдержки из аудиозаписи опубликовала The Washington Post. США фактически сворачивают свои знамёна в проигранной ими войне в Венесуэле и прибегают к изощрённым информационным приёмам, чтобы сделать это с наименьшими для себя имиджевыми потерями, пишет ЗВЕЗДА Белый дом окончательно сдал свою венесуэльскую марионетку, так называемого «временного президента» Хуана Гуайдо, и завуалированно объявляет, что его новый курс в отношении Венесуэлы не предусматривает активных мероприятий против законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро ни посредством прямого военного вторжения, ни силами местной оппозиции.



Надо отдать должное искусству американских специалистов в области информационных технологий. Наблюдая за их «работой», не устаёшь удивляться разнообразию имеющихся в их распоряжении соответствующих инструментов.



«Госсекретарь Майк Помпео, - пишет The Washington Post, - дал откровенную оценку оппозиции Венесуэлы во время закрытой встречи в Нью-Йорке, заявив, что противники президента Николаса Мадуро очень разобщены и что усилия США по их сплочению оказались труднее, чем об этом открыто говорилось». «Наша задача сохранить единство оппозиции оказалась дьявольски сложной, - говорит Помпео на аудиозаписи. - В тот момент, когда Мадуро уйдёт, все поднимут руки и [скажут]: "Возьмите меня, я следующий президент Венесуэлы". Сорок с лишним человек считают себя законными наследниками Мадуро».







Помпео сказал, пишет The Washington Post, что «трудность объединения оппозиции проявилась публично не только в последние месяцы, она имела место с того дня, как я стал директором ЦРУ. Эта проблема была в центре того, что пытался сделать президент Трамп». Помпео выразил сожаление, отмечает газета, что «во время неудачной попытки 30 апреля спровоцировать в Венесуэле военное восстание конкуренция между врагами и соперниками Мадуро помешала быстрому уходу социалистического диктатора».



Я опускаю тот факт, что заявление Помпео является циничным признанием прямого вмешательства администрации США в дела суверенного государства. Это и так ясно. Главное в другом: Помпео возлагает на венесуэльскую оппозицию вину за то, что вся затея американцев сместить законного президента Венесуэлы оказалась от начала до конца провальной.



Не вспоминается ни одного случая, когда Белый дом за что-то возлагал бы на себя вину и ответственность. К «позорному столбу» Вашингтон ставит своих ставленников, которые, по его мнению, оказались ни на что не способными и «строили козни только друг против друга». Помпео сказал, что укрепление позиции Гуайдо заняло много времени, но ситуация продолжала оставаться «шаткой».



Помпео возлагает на венесуэльскую оппозицию вину за то, что вся затея американцев сместить законного президента Венесуэлы оказалась от начала до конца провальной.



Подтверждая позицию Помпео, газета The Washington Post приводит мнение Джеффа Рэмси, эксперта по Венесуэле так называемого Вашингтонского офиса по Латинской Америке. Он сказал, что замечания Помпео были на удивление неосторожными, но «абсолютно правдивыми». «Печальная правда заключается в том, что слишком многие в стане оппозиции больше заинтересованы в том, чтобы стать похожим на Нельсона Манделу, чем в поиске прагматического пути вперёд», - сказал Рэмси. Одним словом, кураторы венесуэльской оппозиции сами же её по стене и размазали.



Оценка ситуации, данная госсекретарём, пишет The Washington Post, «представляет собой резкий отход от официальной линии администрации Трампа, рекламирующей единство и силу оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо, лидером Национального Собрания, признанным примерно 60 странами в качестве временного президента». США, похоже, признали Венесуэлу нерешаемой проблемой и потому отступили от неё. «Венесуэлу будет трудно изменить даже в том случае, если Мадуро свергнут», - ссылается газета на слова Помпео.



В развитие логики повествования The Washington Post сообщает, что некоторые страны, которые первоначально поддерживали оппозицию и признали Гуайдо временным президентом, сейчас «изучают альтернативные дипломатические пути разрешения кризиса» и рассматривают возможность переговоров с Мадуро. Речь идёт о Норвегии, которая, как писала норвежская печать, «с ведома США» организовала в Осло диалог между представителями правительства Мадуро и оппозиции. А также о ряде других европейских государств, которые под эгидой Евросоюза вошли в «контактную группу» по урегулированию венесуэльской проблемы. Можно предположить, что США будут постепенно публично отдаляться от венесуэльской проблематики. Они лишь изредка «для порядка» станут подливать масло в огонь и наблюдать со стороны, как европейцы и латиноамериканцы, единодушно выступившие против военной интервенции США в Венесуэлу, будут решать этот региональный кризис, спровоцированный Вашингтоном.



Совершенно ясно, что Гуайдо и иже с ним чувствуют себя брошенными на произвол судьбы теми, кто отправил их «на амбразуру».



Шумиха вокруг просочившейся в прессу аудиозаписи довольна необычна для Помпео. Газета указывает, что его тщательная дисциплина в отношении собственных заявлений и синхронность с президентом были ключом к его выживанию в администрации, известной высокой текучестью кадров. «В отличие от советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, Помпео был осторожен, чтобы не слишком отдаляться от президента по громким вопросам внешней политики», - пишет The Washington Post. Но как раз именно это обстоятельство и даёт основание утверждать, что «отход» от венесуэльского курса - это не самодеятельность Помпео, а согласованное с Трампом заявление.



Публикация в «Вашингтон пост» - фактическое публичное объявление от имени Белого дома о том, что Венесуэлу оставляют в покое. По крайней мере сейчас. Такого «откровенного» отката Вашингтона от венесуэльской темы можно было ожидать, поскольку провальные попытки сместить президента Мадуро только ухудшают имидж Трампа в канун начала его кампании по переизбранию на пост президента.



А что сама венесуэльская оппозиция? Представитель Гуайдо оспорил заявления Помпео, в частности, факт разобщённости оппозиции. А что ему ещё было сказать? Совершенно ясно, что Гуайдо и иже с ним чувствуют себя брошенными на произвол судьбы теми, кто отправил их «на амбразуру». Но их не жалко. Они сами выбрали себе судьбу марионеток в грязной игре против собственной страны, затеянной Соединенными Штатами. Их судьба была предопределена, учитывая совершенно «прагматический» характер политики Трампа на международной арене. Пример того, как Трамп «сливает» и подставляет американских союзников и подопечных - уже притча во языцех. Взять хотя бы дружественный некогда Штатам Евросоюз, о перспективе развала которого Трамп говорит сегодня с каким-то сладострастием и подбадривает Великобританию в её борьбе с континентальной Европой в рамках Brexit. Так что спасение утопающей венесуэльской оппозиции - дело её собственных рук. 