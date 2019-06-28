Здравствуй, грусть на Балканах? 🔊 Воспроизвести Одна из пяти миллионов



Позади у Юго-Восточной Европы необычно прохладная и дождливая весна. С молниеносным приходом лета на Адриатике начался туристический сезон, а на внутриматериковой территории в пространстве между бетонными стенами по-настоящему горячо. С начала года почти во всех столицах балканских стран народный гнев выплеснулся на улицы в форме регулярных демонстраций. Но бунтарские настроения улицы не переросли в ниспровержение власти, так многообещающе вспыхнувшие протесты, похоже, теряют силу в лучах летней жары.



Уличные протесты направлены в целом против правящего политического класса, на них звучат громкие призывы положить конец коррупции и непотизму, а также обеспечить свободу слова. Эти упреки для Юго-Восточной Европы не новы и не лишены оснований – достаточно заглянуть в последние отчеты Европейской комиссии о ситуации в этих странах. Новым оказался размах протестов и их совпадение во времени почти во всех странах этого региона. При этом Европейский союз, членство в котором стремятся обрести все соответствующие страны, находящиеся на разных стадиях этой процедуры, никак не повлиял на эту ситуацию. И это притом что процесс европейской интеграции создает вполне достаточные рамочные условия для устранения недостатков, вызывающих столь бурную критику. Позади у Юго-Восточной Европы необычно прохладная и дождливая весна. С молниеносным приходом лета на Адриатике начался туристический сезон, а на внутриматериковой территории в пространстве между бетонными стенами по-настоящему горячо. С начала года почти во всех столицах балканских стран народный гнев выплеснулся на улицы в форме регулярных демонстраций. Но бунтарские настроения улицы не переросли в ниспровержение власти, так многообещающе вспыхнувшие протесты, похоже, теряют силу в лучах летней жары.Уличные протесты направлены в целом против правящего политического класса, на них звучат громкие призывы положить конец коррупции и непотизму, а также обеспечить свободу слова. Эти упреки для Юго-Восточной Европы не новы и не лишены оснований – достаточно заглянуть в последние отчеты Европейской комиссии о ситуации в этих странах. Новым оказался размах протестов и их совпадение во времени почти во всех странах этого региона. При этом Европейский союз, членство в котором стремятся обрести все соответствующие страны, находящиеся на разных стадиях этой процедуры, никак не повлиял на эту ситуацию. И это притом что процесс европейской интеграции создает вполне достаточные рамочные условия для устранения недостатков, вызывающих столь бурную критику.



Сербская оппозиция пошла на почти невозможный союз либеральных и демократических сил вплоть до тех, кто балансировал на грани правого экстремизма



С декабря 2018 года президент Сербии Александр Вучич стал мишенью массовых протестов. Он расширил власть своей Сербской прогрессивной партии, которая проникла во все хитросплетения в экономике, обществе и средствах массовой информации. В то же время на международной арене Вучича считают гарантом стабильности в Юго-Восточной Европе и ключевой фигурой в решении тлеющего конфликта вокруг Косово. Такая игра привела к увяданию демократических завоеваний, добытых оппозицией с 2000 года, что нашло свое подтверждение в отчете о ситуации в этой стране Европейской комиссии, датированном маем 2019-го.



Усугубляет положение и то, что сильная ранее демократическая оппозиция в Сербии рассорена изнутри, раздроблена и скомпрометировала себя в глазах широкой общественности за время своего правления вплоть до 2014 года. Детонатором, вызвавшим протесты, стало нападение с применением физического насилия на левого оппозиционного политика в конце 2018-го. Государственные средства массовой информации попытались замолчать большие митинги протеста в Белграде и других городах Сербии, но приуменьшение значения и насмешки повлекли за собой лишь приток новых сторонников. Своим высказыванием о том, что он не пойдет навстречу демонстрантам, даже если их будет пять миллионов, Вучич дал им в руки боевой девиз: «Я один из пяти миллионов».



Благодаря умелым действиям оппозиционным партиям Сербии удалось возглавить движение и дать толчок политическому процессу. На массовую демонстрацию перед зданием сербского парламента с требованиями свободных выборов, справедливого урегулирования вопроса об электронных медиа и назначения нового состава директората общественного телерадиовещания собралось свыше 25 тыс. человек. Но для этого сербская оппозиция пошла на почти невозможный союз либеральных и демократических сил вплоть до тех, кто балансировал на грани правого экстремизма. Главными политическими фигурами протестного движения с одинаковым успехом можно было считать бывшего мэра Белграда от Демократической партии Драгана Джиласа, а также лидера праворадикальной партии «Двери» Бошко Обрадовича. Что хорошего могло выйти из такого альянса?



Свежий ветер пошел на пользу раздробленным партиям левых политических сил и вызвал процесс консолидации. Переговоры с правительством зависят, конечно, не только от решимости оппозиции, но и от готовности к компромиссу правящей власти. Между тем в настоящее время она не просматривается, и без давления международной общественности, особенно ЕС, ее трудно себе вообще представить.



Волнения в Албании настигли правительство Эди Рамы в самый неблагоприятный для него момент. Ведь как раз решается вопрос начала переговоров о вступлении в ЕС.



Если демонстрации в Сербии и Черногории были мирными, а их движущей силой были активисты гражданского общества, протестное движение в албанской столице Тиране носило более жесткий характер: оно стало продолжением политических столкновений между оппозицией и правящей партией с применением насилия, выплеснувшимся на улицу. После того как из материалов расследований общественность узнала о вероятной фальсификации выборов путем тайного сговора между уголовными элементами и функционерами правящей Социалистической партии премьер-министра Эди Рамы, оппозиционные партии под предводительством Люльзима Баши, главы Демократической партии, ударили в набат и потребовали немедленной отставки Рамы.



Фаеры и коктейли Молотова с одной стороны улицы, слезоточивый газ и водометы – с другой спровоцировали дальнейшую эскалацию насилия и ранения среди демонстрантов, правоохранителей и журналистов. Правительство Эди Рамы волнения в Албании застали в самый неблагоприятный для него период. После выборов в Европейский парламент наступил момент для начала переговоров относительно вступления Северной Македонии и Албании в ЕС, которые долго откладывались. Разоблачения предположительных связей партии Рамы с наркомафией, появившиеся в немецкой газете Bild, стали дополнительным козырем для тех, кто скептически относится к началу переговоров о вступлении этой страны в ЕС как в Германии, так и в других странах – членах Евросоюза.



Предполагаемое преступление с применением насилия стало спусковым механизмом протестов в Боснии и Герцеговине, точнее говоря, в сербской части этой страны – Республике Сербской. В марте 2018 года при не до конца установленных обстоятельствах погиб 21-летний Дэвид Дреджисевик. На массовом митинге в октябре свыше 30 тыс. человек в столице региона Баня-Лука выступили с требованиями установления истины и справедливого наказания убийц Дэвида, ведь, по слухам, полиция и политическая элита во главе с многолетним правителем преимущественно сербской части Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком пытаются скрыть факт убийства. В декабре 2018 года в конце концов арестовали отца жертвы, чтобы положить конец его активной деятельности по организации ежедневных вахт памяти и протестов. Вдобавок полиция применила жесткие меры против протестующих.



Все эти различные движения имеют одно сходство: требование смены руководства, которое считается коррумпированным, непрозрачным и авторитарным



Однако волна солидарности с отцом не оборвалась. Расхожие теории о том, что все митинги протеста инициируются вражескими силами из-за рубежа с целью уничтожения Республики Сербской, не возымели действия. Движение «Справедливость для Дэвида» стало наглядным примером культуры протестов и гражданского непослушания. Из-за протестов правительство Додика попыталось протянуть через парламент более жесткие положения законодательства о свободе собраний, но давление ЕС помешало осуществлению этих планов. И хотя граждане получили возможность выразить свой протест, и немногочисленные акции продолжаются вплоть до июня 2019 года, они практически не изменили существующие структуры власти.



Если внимательнее посмотреть на соответствующие протесты в Албании, Боснии и Герцеговине, Черногории и Сербии, становится ясно: между ними не существует связи ни на уровне персоналий, ни по существу – все эти протесты происходят в национальном контексте соответствующих государств и обществ. Поэтому нет оснований говорить о волне «Балканской весны». Их объединяет лишь требование смены руководства, которое считается коррумпированным, непрозрачным и авторитарным.



И все же мужественные гражданские протесты являются признаком политической культуры на Западных Балканах. Политические игроки в этих странах могут извлечь для себя выгоду из динамики событий на улице лишь при условии готовности пойти на демократический процесс и соблюдения принципов верховенства права. Европейская комиссия, вновь избранные депутаты Европейского парламента и правительства, а также парламентарии стран – членов ЕС обязаны предложить им свою поддержку. Процесс вступления в ЕС создает благоприятные рамочные условия почти для всех требований разъяренных демонстрантов, касающихся большей свободы для средств массовой информации, расширения демократии и верховенства права. Тем не менее в глазах многих граждан на Западных Балканах ЕС стала слишком тесным союзником властных структур в балканских государствах. Начало работы нового состава Европейского парламента, а также новый состав Европейской комиссии предоставляют возможность по-другому расставить акценты в этом вопросе.



Автор: Макс Брендле для В самой маленькой западно-балканской стране Черногории, насчитывающей 642 тыс. жителей, народный гнев вспыхнул в связи с разоблачениями впавшего в немилость соратника президента Черногории Мило Джукановича. Душко Кнежевич, в прошлом доверенное лицо и деловой партнер президента, шокировал общественность разоблачительными видео о коррумпированности властных структур, после того как принадлежащий ему банк «Атлас» в связи с сомнительными сделками оказался под надзором Центрального банка. Широкий гражданский протест, направленный против коррупции и кумовства, предполагалось превратить в политический процесс благодаря подключению к нему различных оппозиционных партий. Состоялось даже резонансное подписание совместного соглашения между представителями оппозиции. При этом споры и отсутствие единства между политическими игроками по сути парализовали протесты. Таким образом политической элите удалось пережить эту щекотливую ситуацию.С декабря 2018 года президент Сербии Александр Вучич стал мишенью массовых протестов. Он расширил власть своей Сербской прогрессивной партии, которая проникла во все хитросплетения в экономике, обществе и средствах массовой информации. В то же время на международной арене Вучича считают гарантом стабильности в Юго-Восточной Европе и ключевой фигурой в решении тлеющего конфликта вокруг Косово. Такая игра привела к увяданию демократических завоеваний, добытых оппозицией с 2000 года, что нашло свое подтверждение в отчете о ситуации в этой стране Европейской комиссии, датированном маем 2019-го.Усугубляет положение и то, что сильная ранее демократическая оппозиция в Сербии рассорена изнутри, раздроблена и скомпрометировала себя в глазах широкой общественности за время своего правления вплоть до 2014 года. Детонатором, вызвавшим протесты, стало нападение с применением физического насилия на левого оппозиционного политика в конце 2018-го. Государственные средства массовой информации попытались замолчать большие митинги протеста в Белграде и других городах Сербии, но приуменьшение значения и насмешки повлекли за собой лишь приток новых сторонников. Своим высказыванием о том, что он не пойдет навстречу демонстрантам, даже если их будет пять миллионов, Вучич дал им в руки боевой девиз: «Я один из пяти миллионов».Благодаря умелым действиям оппозиционным партиям Сербии удалось возглавить движение и дать толчок политическому процессу. На массовую демонстрацию перед зданием сербского парламента с требованиями свободных выборов, справедливого урегулирования вопроса об электронных медиа и назначения нового состава директората общественного телерадиовещания собралось свыше 25 тыс. человек. Но для этого сербская оппозиция пошла на почти невозможный союз либеральных и демократических сил вплоть до тех, кто балансировал на грани правого экстремизма. Главными политическими фигурами протестного движения с одинаковым успехом можно было считать бывшего мэра Белграда от Демократической партии Драгана Джиласа, а также лидера праворадикальной партии «Двери» Бошко Обрадовича. Что хорошего могло выйти из такого альянса?Свежий ветер пошел на пользу раздробленным партиям левых политических сил и вызвал процесс консолидации. Переговоры с правительством зависят, конечно, не только от решимости оппозиции, но и от готовности к компромиссу правящей власти. Между тем в настоящее время она не просматривается, и без давления международной общественности, особенно ЕС, ее трудно себе вообще представить.Если демонстрации в Сербии и Черногории были мирными, а их движущей силой были активисты гражданского общества, протестное движение в албанской столице Тиране носило более жесткий характер: оно стало продолжением политических столкновений между оппозицией и правящей партией с применением насилия, выплеснувшимся на улицу. После того как из материалов расследований общественность узнала о вероятной фальсификации выборов путем тайного сговора между уголовными элементами и функционерами правящей Социалистической партии премьер-министра Эди Рамы, оппозиционные партии под предводительством Люльзима Баши, главы Демократической партии, ударили в набат и потребовали немедленной отставки Рамы.Фаеры и коктейли Молотова с одной стороны улицы, слезоточивый газ и водометы – с другой спровоцировали дальнейшую эскалацию насилия и ранения среди демонстрантов, правоохранителей и журналистов. Правительство Эди Рамы волнения в Албании застали в самый неблагоприятный для него период. После выборов в Европейский парламент наступил момент для начала переговоров относительно вступления Северной Македонии и Албании в ЕС, которые долго откладывались. Разоблачения предположительных связей партии Рамы с наркомафией, появившиеся в немецкой газете Bild, стали дополнительным козырем для тех, кто скептически относится к началу переговоров о вступлении этой страны в ЕС как в Германии, так и в других странах – членах Евросоюза.Предполагаемое преступление с применением насилия стало спусковым механизмом протестов в Боснии и Герцеговине, точнее говоря, в сербской части этой страны – Республике Сербской. В марте 2018 года при не до конца установленных обстоятельствах погиб 21-летний Дэвид Дреджисевик. На массовом митинге в октябре свыше 30 тыс. человек в столице региона Баня-Лука выступили с требованиями установления истины и справедливого наказания убийц Дэвида, ведь, по слухам, полиция и политическая элита во главе с многолетним правителем преимущественно сербской части Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком пытаются скрыть факт убийства. В декабре 2018 года в конце концов арестовали отца жертвы, чтобы положить конец его активной деятельности по организации ежедневных вахт памяти и протестов. Вдобавок полиция применила жесткие меры против протестующих.Однако волна солидарности с отцом не оборвалась. Расхожие теории о том, что все митинги протеста инициируются вражескими силами из-за рубежа с целью уничтожения Республики Сербской, не возымели действия. Движение «Справедливость для Дэвида» стало наглядным примером культуры протестов и гражданского непослушания. Из-за протестов правительство Додика попыталось протянуть через парламент более жесткие положения законодательства о свободе собраний, но давление ЕС помешало осуществлению этих планов. И хотя граждане получили возможность выразить свой протест, и немногочисленные акции продолжаются вплоть до июня 2019 года, они практически не изменили существующие структуры власти.Если внимательнее посмотреть на соответствующие протесты в Албании, Боснии и Герцеговине, Черногории и Сербии, становится ясно: между ними не существует связи ни на уровне персоналий, ни по существу – все эти протесты происходят в национальном контексте соответствующих государств и обществ. Поэтому нет оснований говорить о волне «Балканской весны». Их объединяет лишь требование смены руководства, которое считается коррумпированным, непрозрачным и авторитарным.И все же мужественные гражданские протесты являются признаком политической культуры на Западных Балканах. Политические игроки в этих странах могут извлечь для себя выгоду из динамики событий на улице лишь при условии готовности пойти на демократический процесс и соблюдения принципов верховенства права. Европейская комиссия, вновь избранные депутаты Европейского парламента и правительства, а также парламентарии стран – членов ЕС обязаны предложить им свою поддержку. Процесс вступления в ЕС создает благоприятные рамочные условия почти для всех требований разъяренных демонстрантов, касающихся большей свободы для средств массовой информации, расширения демократии и верховенства права. Тем не менее в глазах многих граждан на Западных Балканах ЕС стала слишком тесным союзником властных структур в балканских государствах. Начало работы нового состава Европейского парламента, а также новый состав Европейской комиссии предоставляют возможность по-другому расставить акценты в этом вопросе.Автор: Макс Брендле для МПО ipg-journal.io Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: аналитика, оппозиция, волнения, митинги — статья прочитана 131 раз Комментарии