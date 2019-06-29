Эмбрион является человеком: РПЦ заявила о неприкосновенности жизни с момента зачатия 🔊 Воспроизвести (фото Wikimedia Commons)



Русская православная церковь опубликовала проект документа, в котором говорит о неприкосновенности жизни человека с момента зачатия. Основной посыл проекта — защитить права эмбриона, сообщает



В документе говорится, что с самого момента зачатия эмбрион является не просто оплодотворенным яйцом, а уникальным развивающимся человеческим существом с комбинацией генов, присущей только ему. В соответствии с этим эмбрион уже имеет полное право называться человеком.



В проекте подчеркивается отношение Церкви к аборту, который приравнивается к убийству вне зависимости от того, каким способом он осуществлялся, хирургическим или химическим, на ранней или поздней стадии. Также Церковь призывает государство гарантировать право медицинских работников на отказ в аборте по соображениям христианской совести. Русская православная церковь опубликовала проект документа, в котором говорит о неприкосновенности жизни человека с момента зачатия. Основной посыл проекта — защитить права эмбриона, сообщает ВЕСТИ В документе говорится, что с самого момента зачатия эмбрион является не просто оплодотворенным яйцом, а уникальным развивающимся человеческим существом с комбинацией генов, присущей только ему. В соответствии с этим эмбрион уже имеет полное право называться человеком.В проекте подчеркивается отношение Церкви к аборту, который приравнивается к убийству вне зависимости от того, каким способом он осуществлялся, хирургическим или химическим, на ранней или поздней стадии. Также Церковь призывает государство гарантировать право медицинских работников на отказ в аборте по соображениям христианской совести. В документе отмечается, что беременная женщина, добровольно изъявившая желание отказаться от аборта ценой собственной жизни (например, если у нее диагностирован рак или опухоль головного мозга), уподобляется христианским мученикам и страстотерпцам, испытывая страдания.



В проекте также говорится о том, что недопустимы научные эксперименты с эмбрионами и их замораживание.



Православная церковь считает, что фундаментальные права эмбриона как человеческой личности должны быть закреплены в законодательстве.



На сайте Московского патриархата сообщается, что проект документа предоставлен в открытом доступе и каждый желающий может оставить свое мнение о нем. vesti.ru Категории: общество, здоровье, в России Ключевые слова: аборты, РПЦ, плод География: Россия — статья прочитана 93 раза Комментарии