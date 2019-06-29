Главная >> Новости >> общество, здоровье, в России >> "Эмбрион является человеком": РПЦ заявила о неприкосновенности жизни с момента зачатия

Эмбрион является человеком: РПЦ заявила о неприкосновенности жизни с момента зачатия

(фото Wikimedia Commons)


Русская православная церковь опубликовала проект документа, в котором говорит о неприкосновенности жизни человека с момента зачатия. Основной посыл проекта — защитить права эмбриона, сообщает ВЕСТИ.

В документе говорится, что с самого момента зачатия эмбрион является не просто оплодотворенным яйцом, а уникальным развивающимся человеческим существом с комбинацией генов, присущей только ему. В соответствии с этим эмбрион уже имеет полное право называться человеком.

В проекте подчеркивается отношение Церкви к аборту, который приравнивается к убийству вне зависимости от того, каким способом он осуществлялся, хирургическим или химическим, на ранней или поздней стадии. Также Церковь призывает государство гарантировать право медицинских работников на отказ в аборте по соображениям христианской совести.
В документе отмечается, что беременная женщина, добровольно изъявившая желание отказаться от аборта ценой собственной жизни (например, если у нее диагностирован рак или опухоль головного мозга), уподобляется христианским мученикам и страстотерпцам, испытывая страдания.

В проекте также говорится о том, что недопустимы научные эксперименты с эмбрионами и их замораживание.

Православная церковь считает, что фундаментальные права эмбриона как человеческой личности должны быть закреплены в законодательстве.

На сайте Московского патриархата сообщается, что проект документа предоставлен в открытом доступе и каждый желающий может оставить свое мнение о нем.
vesti.ru
Категории: общество, здоровье, в России
Ключевые слова: аборты, РПЦ, плод
География: Россия
статья прочитана 93 раза
добавлена сегодня, 29 июня, 12:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка