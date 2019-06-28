Litgrid готовится к строительству морской перемычки с Польшей 🔊 Воспроизвести



В связи с намерениями Литвы и Польши в течение ближайших нескольких лет проложить новую энергетическую перемычку через Балтийское море электропередающая компания Litgrid начинает подготовку к реализации проекта Harmony Link.



После того, как кабмин дал добро, предприятие надеется до осени объявить конкурс на специальное планирование территорий и оценку воздействия на окружающую среду. В настоящее время она проводит консультации с участниками рынка об условиях будущего конкурса.



"В соответствии с нынешними условиями, поставщик подготовит и специальный план, и займется отбором в связи с оценкой воздействия на окружающую среду. Мы надеемся, что консультации на рынке привлекут поставщиков и обеспечат гармоничные конкурсные закупки, а покупаемые услуги будут качественными", – сообщила BNS компания Litgrid. В связи с намерениями Литвы и Польши в течение ближайших нескольких лет проложить новую энергетическую перемычку через Балтийское море электропередающая компания Litgrid начинает подготовку к реализации проекта Harmony Link.После того, как кабмин дал добро, предприятие надеется до осени объявить конкурс на специальное планирование территорий и оценку воздействия на окружающую среду. В настоящее время она проводит консультации с участниками рынка об условиях будущего конкурса."В соответствии с нынешними условиями, поставщик подготовит и специальный план, и займется отбором в связи с оценкой воздействия на окружающую среду. Мы надеемся, что консультации на рынке привлекут поставщиков и обеспечат гармоничные конкурсные закупки, а покупаемые услуги будут качественными", – сообщила BNS компания Litgrid. Компания указывает, что будут проложены морская перемычка постоянного тока (HVDC) до 700 мегаватт, сухопутный кабель постоянного тока, также будет построена преобразовательная станция 330 киловольт с распределителем в Дарбенай Крятингского района.



Сейм в этом году присвоил проекту синхронизации статус особой государственной важности. Как утверждает Ligrid, старт подготовке специального плана должно дать правительство.



Намечается, что Harmony Link будет строиться в 2021–2025 годах. Litgrid сообщает, что перемычка и связанная с ней инфраструктура потребует крупнейших инвестиций в проекте – порядка 850 млн евро (Польша еще считает свою часть). Весь проект синхронизации будет стоить около 1,5 млрд евро.



Litgrid и польская PSE в декабре прошлого года подписала соглашение о прокладке Harmony Link, а в июне этого года обратилась в Евросоюз за финансированием исследования возможностей.



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До того как страны Балтии начнут синхронизировать свои электрические сети с материковой Европой, компания Litgrid, передающая электроэнергию, опробует свои возможности по контролю частоты батарей и обеспечению стабильности системы.



На этой неделе Litgrid объявил проведение международного тендера на установку экспериментальной системы накопления энергии в батареях.



"Цель проекта - проверить возможности использования накопительных аккумуляторных систем в реальных условиях работы системы. Результаты теста помогут оценить области использования таких аккумуляторов и определить оптимальные технические параметры этих устройств, которые в наибольшей степени соответствовали бы потребностям системы", - говорится в сообщении компании.



В мире и в Европе большинство таких аккумуляторов подходят только для одной услуги или задачи. Между тем Litgrid внедряет инновации и пытается проверить функционирование многофункциональных батарей, созданных в исследовательских лабораториях, и определить, какие их параметры нужны в Литве.



Центральный портал закупок (CSPP) указывает, что предложения на конкурс ожидаются до конца июля, а подписание контракта с победителем ожидается до конца года.



Литва, Латвия и Эстония планируют синхронизировать свои электросети с континентальной Европой и выйти из постсоветской системы IPS/UPS (так называемого кольца БРЕЛЛ) к 2025 г. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: польша, Litgrid, электрокабель, море География: Литва — статья прочитана 128 раз Комментарии