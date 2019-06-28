Поступающие в вузы предпочитают науки о здоровье, социальные науки, менеджмент и искусство 🔊 Воспроизвести



Поступающие в вузы Литвы в этом году отдают предпочтение таким направлениям программ обучения, как науки о здоровье, менеджмент и государственное управление, социальные науки и искусство, сообщила в четверг Литовская ассоциация высших школ по организации общего приема.



Поступающие в вузы чаще всего выбирают Вильнюсский университет, который выбрали 2,6 тыс. человек. Далее следуют Университет им. Витаутаса Великого, Литовский университет наук о здоровье, Вильнюсский технический университет им. Гядиминаса и Каунасский технологический университет – обучаться в них пожелали по 750-850 человек.



Менее чем за месяц до окончания общего приема просьб о поступлении в университеты и колледжи в информационной системе зарегистрировалось более 19 тыс. поступающих.



О результатах поступающие будут поставлены в известность 26 июля как в информационной системе, так и по электронной почте. Поступающие в вузы Литвы в этом году отдают предпочтение таким направлениям программ обучения, как науки о здоровье, менеджмент и государственное управление, социальные науки и искусство, сообщила в четверг Литовская ассоциация высших школ по организации общего приема.Поступающие в вузы чаще всего выбирают Вильнюсский университет, который выбрали 2,6 тыс. человек. Далее следуют Университет им. Витаутаса Великого, Литовский университет наук о здоровье, Вильнюсский технический университет им. Гядиминаса и Каунасский технологический университет – обучаться в них пожелали по 750-850 человек.Менее чем за месяц до окончания общего приема просьб о поступлении в университеты и колледжи в информационной системе зарегистрировалось более 19 тыс. поступающих.О результатах поступающие будут поставлены в известность 26 июля как в информационной системе, так и по электронной почте. BNS Категории: общество, образование Ключевые слова: вакансии, вузы, зачисление, профессии География: Литва — статья прочитана 143 раза Комментарии