|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Поступающие в вузы предпочитают науки о здоровье, социальные науки, менеджмент и искусство
Поступающие в вузы Литвы в этом году отдают предпочтение таким направлениям программ обучения, как науки о здоровье, менеджмент и государственное управление, социальные науки и искусство, сообщила в четверг Литовская ассоциация высших школ по организации общего приема.
Поступающие в вузы чаще всего выбирают Вильнюсский университет, который выбрали 2,6 тыс. человек. Далее следуют Университет им. Витаутаса Великого, Литовский университет наук о здоровье, Вильнюсский технический университет им. Гядиминаса и Каунасский технологический университет – обучаться в них пожелали по 750-850 человек.
Менее чем за месяц до окончания общего приема просьб о поступлении в университеты и колледжи в информационной системе зарегистрировалось более 19 тыс. поступающих.
О результатах поступающие будут поставлены в известность 26 июля как в информационной системе, так и по электронной почте.
Категории: общество, образование
Ключевые слова: вакансии, вузы, зачисление, профессии
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|