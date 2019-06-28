Несколько компаний оштрафованы на 1 млн евро за картельные соглашения 🔊 Воспроизвести Служба спецрасследований Литвы



Литовский Совет по конкуренции нескольким компаниям назначил штраф в размере 978 тыс. евро за картельные соглашения при муниципальных закупках.



Как было объявлено антимонопольным органом в четверг, Panevezio melioracija был назначен штраф в размере 209,8 тыс. евро, а Pasvalio melioracija и Jadrana - 399,2 тыс. евро, Birzu ranga - 368,9 тыс. евро.



"Упомянутые предприятия договаривались, какие цены на работы они предложат для покупки дорожных и уличных ремонтно-мелиоративных работ в 25 государственных закупках, организованных муниципалитетами Пасвальского, Панявежского и Биржайского районов в 2012–2017 гг. Таким образом, компании создали условия для победы друг друга на разных территориях: в Пасвальском районе - принадлежащие одним и тем же акционерам Pasvalio melioracija или Jadrana, Panevezio melioracija - в Панявежском районе, в Биржайском районе - Birzu ranga, сообщили в Службе по конкуренции. Литовский Совет по конкуренции нескольким компаниям назначил штраф в размере 978 тыс. евро за картельные соглашения при муниципальных закупках.Как было объявлено антимонопольным органом в четверг, Panevezio melioracija был назначен штраф в размере 209,8 тыс. евро, а Pasvalio melioracija и Jadrana - 399,2 тыс. евро, Birzu ranga - 368,9 тыс. евро."Упомянутые предприятия договаривались, какие цены на работы они предложат для покупки дорожных и уличных ремонтно-мелиоративных работ в 25 государственных закупках, организованных муниципалитетами Пасвальского, Панявежского и Биржайского районов в 2012–2017 гг. Таким образом, компании создали условия для победы друг друга на разных территориях: в Пасвальском районе - принадлежащие одним и тем же акционерам Pasvalio melioracija или Jadrana, Panevezio melioracija - в Панявежском районе, в Биржайском районе - Birzu ranga, сообщили в Службе по конкуренции. Было установлено, что предприятия также интересовались, какие из них не будут участвовать в определённых государственных закупках, чтобы конкурс мог выиграть заранее определённый конкурент.



По данным службы, предприятия признались, что заключили соглашение, ограничивающее конкуренцию.



"Вся эта система во всех муниципалитетах существует в течение многих лет, руководители предприятий мелиорации знакомы со старых времён, поэтому никогда не возникает проблем с поиском "дружественного" предприятия, которое может помочь принять участие в конкурсе", - приводятся в отчёте антимонопольного органа слова неназванного руководителя одного из предприятий.



Эти соглашения всплыли на свет в ходе предварительного следствия, проводимого сотрудниками Службы специальных расследований (ССР) относительно возможно непрозрачных государственных закупках в муниципалитете Панявежского района.



Расследование было начато в январе 2017-го, и мэр Панявежского района Повилас Жагунис также подпал под подозрение. Последний является мэром Панявежского района, так как и в этом году победил на прямых выборах мэра.



ССР сообщает, что в ходе расследования установила, что одной из этих фирм помогали и государственные служащие администрации муниципалитета Панявежского района. Предполагается, что они незаконно помогали предприятию победить в конкурсе на государственные закупки, но их личность государственных служащих пока не раскрывают.



По данным ССР, предприятие из-за потенциально непрозрачного процесса государственных закупок выиграла несколько десятков конкурсов, организованных муниципалитетом Панявежского района не менее чем на миллион евро.



Представители муниципалитета Панявежского района подозреваются в злоупотреблениях, фальсификации документов, ненадлежащем исполнении своих обязанностей, а представители предприятия - в пособничестве злоупотреблениям.



Это досудебное расследование, которое подходит к концу, организовано и контролируется прокурором Отдела по расследованию организованной преступности и коррупции Шяуляйской окружной прокуратуры. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: штраф, расследование, сговор, картели География: Литва — статья прочитана 169 раз Комментарии