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Несколько компаний оштрафованы на 1 млн евро за картельные соглашения

Служба спецрасследований Литвы


Литовский Совет по конкуренции нескольким компаниям назначил штраф в размере 978 тыс. евро за картельные соглашения при муниципальных закупках.

Как было объявлено антимонопольным органом в четверг, Panevezio melioracija был назначен штраф в размере 209,8 тыс. евро, а Pasvalio melioracija и Jadrana - 399,2 тыс. евро, Birzu ranga - 368,9 тыс. евро.

"Упомянутые предприятия договаривались, какие цены на работы они предложат для покупки дорожных и уличных ремонтно-мелиоративных работ в 25 государственных закупках, организованных муниципалитетами Пасвальского, Панявежского и Биржайского районов в 2012–2017 гг. Таким образом, компании создали условия для победы друг друга на разных территориях: в Пасвальском районе - принадлежащие одним и тем же акционерам Pasvalio melioracija или Jadrana, Panevezio melioracija - в Панявежском районе, в Биржайском районе - Birzu ranga, сообщили в Службе по конкуренции.
Было установлено, что предприятия также интересовались, какие из них не будут участвовать в определённых государственных закупках, чтобы конкурс мог выиграть заранее определённый конкурент.

По данным службы, предприятия признались, что заключили соглашение, ограничивающее конкуренцию.

"Вся эта система во всех муниципалитетах существует в течение многих лет, руководители предприятий мелиорации знакомы со старых времён, поэтому никогда не возникает проблем с поиском "дружественного" предприятия, которое может помочь принять участие в конкурсе", - приводятся в отчёте антимонопольного органа слова неназванного руководителя одного из предприятий.

Эти соглашения всплыли на свет в ходе предварительного следствия, проводимого сотрудниками Службы специальных расследований (ССР) относительно возможно непрозрачных государственных закупках в муниципалитете Панявежского района.

Расследование было начато в январе 2017-го, и мэр Панявежского района Повилас Жагунис также подпал под подозрение. Последний является мэром Панявежского района, так как и в этом году победил на прямых выборах мэра.

ССР сообщает, что в ходе расследования установила, что одной из этих фирм помогали и государственные служащие администрации муниципалитета Панявежского района. Предполагается, что они незаконно помогали предприятию победить в конкурсе на государственные закупки, но их личность государственных служащих пока не раскрывают.

По данным ССР, предприятие из-за потенциально непрозрачного процесса государственных закупок выиграла несколько десятков конкурсов, организованных муниципалитетом Панявежского района не менее чем на миллион евро.

Представители муниципалитета Панявежского района подозреваются в злоупотреблениях, фальсификации документов, ненадлежащем исполнении своих обязанностей, а представители предприятия - в пособничестве злоупотреблениям.

Это досудебное расследование, которое подходит к концу, организовано и контролируется прокурором Отдела по расследованию организованной преступности и коррупции Шяуляйской окружной прокуратуры.
BNS
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: штраф, расследование, сговор, картели
География: Литва
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добавлена сегодня, 28 июня, 08:30

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