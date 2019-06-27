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Подписание коалиционного соглашения откладывается на неделю

© Flickr/ Lietuvos Respublikos Seimas


Политики четырех литовских партий не смогли договориться о программе и постах нового правящего большинства и в четверг решили перенести подписание коалиционного договора на конец следующей недели.

"Теперь планируем в следующую пятницу", – сказал журналистам в сейме лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис.

"Все вопросы, которые являются программными, и другие вопросы, они не решены окончательно. Другой вопрос, (они – ред.) связаны с физическим присутствием людей а Литве, то есть тех людей, которые будут подписывать", – добавил он.

Переговоры о правящей коалиции ведут Литовский союз крестьян и зелёных, Литовская социал-демократическая трудовая партия, партия "Порядок и справедливость" и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС).
Лидеры "аграриев" и "социал-трудовиков" в четверг несколько раз отдельно встречались в кабинете Р. Карбаускиса во время утреннего заседания сейма, и обсуждали, кому отдать пост министра социальной защиты и труда, а также другие вопросы.

Позже к Р. Карбаускису пришел председатель ИАПЛ - СХС Вальдемар Томашевский, однако ушел немногим более десяти минут спустя.

В. Томашевский сказал журналистам, что призвал партнеров договориться о способах более значительного увеличения пособий на детей. Он сказал, что вопрос о распределении постов еще не обсуждал.

"О министерствах мы не говорим", – сказал политик.

Р. Карбаускис сообщил, что премьер-министр Саулюс Сквярнялис в понедельник встретится с переговорщиками коалиции для обсуждения их предложений.
инф.Обзор bns.lt
Категории: политика, общество
Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС
География: Литва
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добавлена сегодня, 27 июня, 16:55

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