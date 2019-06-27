Подписание коалиционного соглашения откладывается на неделю 🔊 Воспроизвести © Flickr/ Lietuvos Respublikos Seimas



Политики четырех литовских партий не смогли договориться о программе и постах нового правящего большинства и в четверг решили перенести подписание коалиционного договора на конец следующей недели.



"Теперь планируем в следующую пятницу", – сказал журналистам в сейме лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис.



"Все вопросы, которые являются программными, и другие вопросы, они не решены окончательно. Другой вопрос, (они – ред.) связаны с физическим присутствием людей а Литве, то есть тех людей, которые будут подписывать", – добавил он.



Переговоры о правящей коалиции ведут Литовский союз крестьян и зелёных, Литовская социал-демократическая трудовая партия, партия "Порядок и справедливость" и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС). Политики четырех литовских партий не смогли договориться о программе и постах нового правящего большинства и в четверг решили перенести подписание коалиционного договора на конец следующей недели."Теперь планируем в следующую пятницу", – сказал журналистам в сейме лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис."Все вопросы, которые являются программными, и другие вопросы, они не решены окончательно. Другой вопрос, (они – ред.) связаны с физическим присутствием людей а Литве, то есть тех людей, которые будут подписывать", – добавил он.Переговоры о правящей коалиции ведут Литовский союз крестьян и зелёных, Литовская социал-демократическая трудовая партия, партия "Порядок и справедливость" и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС). Лидеры "аграриев" и "социал-трудовиков" в четверг несколько раз отдельно встречались в кабинете Р. Карбаускиса во время утреннего заседания сейма, и обсуждали, кому отдать пост министра социальной защиты и труда, а также другие вопросы.



Позже к Р. Карбаускису пришел председатель ИАПЛ - СХС Вальдемар Томашевский, однако ушел немногим более десяти минут спустя.



В. Томашевский сказал журналистам, что призвал партнеров договориться о способах более значительного увеличения пособий на детей. Он сказал, что вопрос о распределении постов еще не обсуждал.



"О министерствах мы не говорим", – сказал политик.



Р. Карбаускис сообщил, что премьер-министр Саулюс Сквярнялис в понедельник встретится с переговорщиками коалиции для обсуждения их предложений. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 112 раз Комментарии