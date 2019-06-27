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Сейм Литвы поддержал вето президента о праве иметь оружие во время войны
Во вторник сейм Литвы поддержал вето президента Дали Грибаускайте о праве иметь оружие во время войны.
Глава государства наложила вето на на принятое сеймом положение о том, что оружие и боеприпасы в случае чрезвычайного положения или войны временно изымаются или реквизируются (изымаются для нужд государства).
По мнению президента, такое правовое регулирование создает предпосылки для изъятия оружия и боеприпасов у всех лиц, которыми владеют ими на законном основании, во всех случаях, когда объявляется чрезвычайное или военное положение, а это ограничивает возможности гражданского сопротивления потенциальному агрессору.
Парламентарии поддержали предложение изменить положение так, чтобы оружие у жителей можно было изъять или реквизировать только в том случае, если оно нужно вооруженным силам или если имеется информация о том, что оно может быть применено для совершения преступления.
Предложение Д. Грибаускайте поддержали 77 членов сейма. 23 парламентария голосовали за то, чтобы вызвавший много дискуссий закон считался непринятым.
Законодательно запрещено использовать в гражданском обращении определенное полуавтоматическое оружие, однако оно будет доступно членам организации стрелков и добровольцам ополчения.
Этот закон принят в контексте имплементации директивы Евросоюза, которая была инициирована после выпадов джихадистов в Европе.
Ключевые слова: война, легализация, закон, оружие
География: Литва
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